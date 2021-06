Az egészségügy rendkívüli teljesítménnyel állt helyt egy nagyon nehéz időszakban

Az egészségügy rendkívüli teljesítménnyel állt helyt egy nagyon nehéz időszakban - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Budapesten.

2021. június 21. 20:19

Gulyás Gergely a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház udvarán a koronavírus-járvány elleni védekezésben kimagasló teljesítményt nyújtók munkáját elismerő Köszönet a hősöknek díjak, azaz a Szent Corona-emlékérmek átadásán felidézte, az egész ország félt, miként jutunk túl a járványhelyzeten és "mennyien éljük túl".

Arra is jól emlékszünk, az elmúlt években oly sokat kárhoztatott egészségügy adta a legcsattanósabb választ erre a rendkívüli helyzetre, hiszen kiderült, hogy míg Európa számtalan országában ellátási nehézségek, ellátatlan betegek is voltak, addig Magyarországon - természetesen rendkívüli, megfeszített erővel - beteg nem maradt ellátatlanul. Ez az önök kiváló munkájának volt a következménye - emelte ki.

Hozzátette: sikerült nagyon sok emberéletet megmenteni, és bár sokakat vesztettek el, Magyarország az oltási kampánynak köszönhetően - hogy 3-4 hónap alatt tízmillió oltást adtak be - hónapokkal előbb tudja lezárni a járvány legnehezebb időszakát, és "hónapokkal korábban érezhetjük úgy, a veszély, amit a tavaszi hónapokban át kellett élnünk, nem fenyeget minket".

Ha oly sok mindenben van is egymással vitánk, akkor is a nagy bajban képesek vagyunk az összefogásra - mondta. A legnagyobb bajban a teljes egészségügyi szakma példásan fogott össze és mutatta meg: ha van emberfeletti teljesítmény, ha van kellő akarat, képes mindenki számára ellátást nyújtani, képes életeket menteni és biztosítani, hogy Magyarországon a tízmillió embert fenyegető járványban a fertőzöttek nagy többsége meggyógyulhasson - fogalmazott, és köszönetet mondott az egészségügyi védekezésben résztvevőknek.

Gulyás Gergely megjegyezte: elszenvedtünk fájó veszteségeket, de megmaradt az ország, helytállt az egészségügy, és azt reméljük, nyugodtabb hónapok vannak előttünk.

A Köszönet a hősöknek díjat a koronavírus-járvány első hulláma után megalapító Bedros J. Róbert országos kórházfőparancsnok-helyettes, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főigazgatója az ünnepségen azt mondta, azért hívta életre az elismerést, "hogy arcot és nevet adjunk az egészségügy arctalan és névtelen hőseinek", és megmutassák az egész országnak, a "példaképek itt vannak az egészségügyi intézményekben és számukra minden élet fontos".

"Mindenkiért a legjobb tudásuk szerint harcolnak, de legfőképpen hisznek abban, hogy a gyógyítás nemcsak kezelésből és gyógyszerekből áll". A kitüntetettek "látták azt a torokszorító küzdelmet, amelyet a betegek vívtak a fertőzéssel, a kiszolgáltatottsággal, a félelemmel, a szorongással szemben és nem hagyták őket egyedül ebben a harcban" - mondta.

Szólt arról is, hogy a díjra ezernél is több ajánlás érkezett. Az országos kórházfőparancsnok helyettese szerint az ajánlások legfontosabb tanulsága, hogy az egészségügyi dolgozók számára természetes gesztusok reményt, törődést, vigaszt jelentettek a betegeknek és hozzátartozóiknak.

Hozzátette: a díjazottak önfeláldozó és elhivatott munkájával a családjuk is komoly áldozatot hozott, lemondtak az együtt töltött idő egy részéről, közös programokról, "ugyanakkor családok ezrei köszönhetik ennek az áldozatnak, hogy szeretteik ma is ott lehetnek velük", ezért köszönetet mondott a díjazottak hozzátartozóinak is.

Megjegyezte: az egészségügyben dolgozó több mint százezer ember megérdemelné az elismerést az elmúlt több mint egy évben végzett elhivatott és önfeláldozó munkájáért, de csak a legjobbakat van módjuk kitüntetni. Megköszönte a 4iG Nyrt., a Docler Holding és az OTP Bank Nyrt. támogatását; a cégek összesen 30 millió forintot ajánlottak fel a kitüntetettek pénzjutalmára.

Az ünnepségen száz szakorvos, háziorvos, szakdolgozó és mentő vehette át a Szent Corona-emlékérmet és a pénzjutalmat Bedros J. Róberttől a járványhelyzetben tanúsított önfeláldozó munkájáért, kimagasló szakmai teljesítményéért és betegközpontú szemléletéért. Díjat kapott mások mellett Müller Cecília országos tisztifőorvos, Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa, valamint Gál János, a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszékének igazgatója.

Az emlékérmet Bedros J. Róbert arról a Szent Coronáról nevezte el, aki a 2. században a járvánnyal sújtott területeken mentette az emberéleteket.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa, Müller Cecília országos tisztifőorvos és Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója (b-j) Szent Corona-emlékérmek átadása előtt a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház udvarán 2021. június 21-én. MTI/MTI Fotószerkesztőség/Soós Lajos

Az ünnepségen egyperces néma főhajtással emlékeztek a koronavírus elleni harcban életüket feláldozó egészségügyi dolgozókra. A díjazottak munkáját Leslie Mandoki koncerttel köszönte meg a rendezvényen.

MTI