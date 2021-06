Akart a fene DK-s lenni

2021. június 22. 01:04

Az MSZP volt elnöke szerint a két baloldali párt, az MSZP és a DK között kitört háború áldozatává lett, amikor az MSZP egy korábbi pártközi megállapodást felrúgva függesztette fel tagságát.

Szöllősi Györgyi mikrofonja elé ült Molnár Gyula az ATV stúdiójában, hogy tisztázza az utóbbi napokban kitört vita részleteit.

„Akart a fene DK-s lenni” – kezdte mondandóját Molnár Gyula, aki szerint egyértelmű csúsztatás, hogy ő akart volna a DK színeiben indulni. Molnár Gyula szerint a két párt, az MSZP és a DK egyeztettek egy olyan tárgyaláson, ahová őt nem hívták meg. Ott állapodtak meg indulásának részleteiről.

Titkosnál is titkosabb háttéralkuk

Ennek része az volt, hogy miután Hiller István és Komjáthy Imre MSZP-s poliitkusok számára DK-s támogatást szereztek „engem úgymond ingyen odaadtak a DK-nak, mivel ahhoz nem találtak támogatást, hogy a DK visszalépjen az én javamra is”. Molnár Gyula úgy véli, azért állt a megállapodásban az, hogy ő a DK frakciójában üljön, hogy ezzel biztosítsák támogatása ellentételezését.

Molnár Gyula nem tudott az MSZP és a DK háttéralkujának titkos záradékáról.

Molnár Gyula abban a hitben volt, hogy ő ugyanolyan jelölt, mint azok a párttársai, akik a háttéralkuk miatt egymás számára az előválasztáson visszalépnek. Ő nem tudta azt, hogy az elfogadott titkos záradék kizárásával és felfüggesztésével járhat. Molnár Gyula azt, amivel vádolják, és amivel indokolják az ellene folyó eljárárást, el se követhette, hisz ahhoz előbb az előválasztást, majd az országgyűlési választást is meg kellene nyernie.

Átverték Molnár Gyulát a baloldali pártelnökök

Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc és Tóth Bertalan teljesen Molnár Gyula háta mögött egyeztek meg indulása feltételeiről, és teljesen félrevezették azáltal, hogy most olyan következményekkel kell szembenéznie, melyekről előzetesen fogalma sem volt.

„Ez olyan, mintha állnék egy kereszteződésben, ahol ott egy rendőr. Integet, hogy jöhetek. Mondom neki, hogy piros a lámpa, majd ő közli, hogy ne törődjek vele, majd amikor behajtok, rögtön leállít és kéri a jogosítványt, forgalmi engedélyt” – aki újra megerősítette, nem tudta, hogy a személye körüli megegyezések következménye MSZP-s párttagságának felfüggesztése lesz.

Molnár Gyula rámutatott: naivitásának oka volt az is, hogy a körzetet 2018-ban már megnyerte, így most is ő Újbuda egyéni országgyűlési képviselője. Nem fogja feladni a harcot, áll az etikai bizottság elé, és harcolni fog párttagságának megtartásáért is.

Molnár Gyula: Ingyen odaadtak a DK-nak, akart a fene DK-s lenni

mandiner.hu