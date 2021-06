Első női katonaként a vezérkari tanfolyamon

2021. június 22. 10:14

„Ez olyan megtiszteltetés és bizalom, amelyet mindenképpen meg kell szolgálnom” – fogalmazott kérdésünkre Szabóné Szabó Andrea alezredes, az MH Transzformációs Parancsnokság, Honvéd Tudományos Kutatóhely osztályvezetője, aki első női katonaként teljesítette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Felsővezető Szakirányú Továbbképzési Szak elnevezésű - közismertebb nevén vezérkari - tanfolyamot.

A tízhónapos kurzus célja olyan felsővezetők képzése, akik alkalmasak a Honvédelmi Minisztérium szervezeti elemeinek, illetve a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek rendeltetés szerinti, stratégiai szintű feladatai végrehajtásának integrált tervezésére, szervezésére, irányítására, vezetésére, valamint a szövetségi kötelezettségeinkből eredő katonai feladatok megvalósítására, illetve ezen szervezetekben rendszeresített felsővezetői beosztások ellátására.

A részvétel nem önkéntes alapon történik, hanem minden esetben a Magyar Honvédség parancsnoka vezényli a bemeneti követelményeknek és kritériumoknak megfelelő főtiszteket a tanfolyami képzésre. „Ez olyan bizalom, amelyet mindenképpen meg kellett szolgálnom és megtiszteltetés, hogy első női katonaként rám gondoltak az elöljáróim. Ugyanakkor ez motiváló lehet a Magyar Honvédségnél szolgáló női katonák részére is” – emlékeztetett Szabóné Szabó Andrea alezredes, aki a 90-es években orosz-francia szakos tanárként több évig tanított a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, ahol egy kis betekintést kaphatott a katonák mindennapjaiba.



A közeg magába szippantotta, így 1998-ban csatlakozott a Magyar Honvédséghez.



„Az ezt követő tizennyolc évben Honvédelmi Minisztérium és Magyar Honvédség szintű rendezvények szervezésével, csapathagyományok, illetve társadalmi kapcsolatok ápolásával foglalkoztam, de részt vettem a NATO Committee on Women in The NATO Forces munkájában is. A tárca esélyegyenlőségi referenseként a katonai pályát népszerűsítő programokat, táborokat szerveztem a hátrányos helyzetű fiataloknak, akik közül – legnagyobb örömömre és büszkeségemre – nagyon sokan választották a hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos katonai szolgálati formát és mára már kollégaként köszönnek rám a személyes találkozáskor vagy a közösségi média fórumain. 2016-ban osztályvezető-helyettesként kerültem az akkor megalakult MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság keretein belül működő Honvéd Tudományos Kutatóhelyhez” – idézte fel az alezredes, aki 2018-től a szervezet vezetője.

„A Honvéd Tudományos Kutatóhely rendeltetéséből adódóan szerteágazó feladatkörrel rendelkező szakmai műhely, ami folyamatosan arra ösztönöz, hogy fejlesszem magam és egy olyan közeget alakítsak ki, amely még inkább inspirálja a kreatív együtt gondolkodást, a proaktivitást, valamint az innovatív ötleteket az elöljáró által meghatározott feladatok teljesítése érdekében. Ezt a mentalitást a vezérkari tanfolyamra is magammal vittem” – tette hozzá. „A tanfolyam kezdetén volt bennem egy pici félelem, hiszen elsőnek lenni nagyon izgalmas dolog, ami tele van kihívásokkal, ugyanakkor, ha először csinál valamit az ember, abban benne lehet a kudarc lehetősége is. A kezdeti félelmeim két napig tartottak, majd miután megismertem a csoporttársaimat, minden kételyem eloszlott” - fogalmazott az alezredes.

Szabóné Szabó Andrea alezredes hozzáfűzte azt is: a csoportba különböző katonai szocializációs környezetből és szakmai háttérrel érkeztek a résztvevők, így mindenki hozzátette a saját tapasztalatait, mentalitását, szemléletmódját és ez által egy olyan kreatív, egymást szakmailag és mentálisan is támogató közeg jött létre, ami szintén kedvezett a csoportkohézió elmélyítésének. Mint fogalmazott: a tizenkét férfi – tizenegy magyar és egy kínai - kolléga hamar befogadott a csapatba, nagyon összetartó és egymást támogató közösséggé formálódtunk a közel egy év alatt.

A koronavírus-járvány okozta korlátozások miatt a képzés ugyan nagyrészt online formában történt, az alezredes szerint azonban maradéktalanul elérte a célját. „A Felsőfokú Vezetőképző Intézet vezetője, Kovács Ferenc ezredes és munkatársai mindent megtettek annak érdekében, hogy gördülékenyen menjen az oktatás, valamint az oktatókkal való kapcsolattartás. A hazai szakmai látogatások ugyan kontakt formában elmaradtak, de ezt is kiválóan meg tudták oldani, csakúgy, mint a normál esetben tervezett külföldi tanulmányutakat, így egy NATO csatornán keresztül kaphattunk betekintést a NATO és EU vezető szerveinek, szervezeteinek mindennapjaiba, feladat- és tevékenységrendszerébe. A tantárgyak között szerepelt hadelmélet és a hadműveletek története, hallgathattunk előadásokat vezetői ismeretekről és a biztonságpolitika aktuális kérdéseiről, a NATO és EU szervezetek működéséről. Még hadijátékot is játszottunk, igaz, online formában, de többféle megközelítésből és módszerrel elemezve az adott feladatot” - tette hozzá az alezredes.

A képzés végén a hallgatók az elméleti és gyakorlati ismereteikről egy bizottság előtt adtak számot, ennek része volt az önálló kutatómunkával elkészített szakdolgozat megvédése is. „A dolgozatom a „Küldetésorientált vezetés a Magyar Honvédségben: szemléletváltás, hatékonyság, fejlődés” címet viseli. Ez egy olyan összetett téma, amely mindig is érdekelt egyéni és szervezeti szinten is. Azokra a kérdésekre kerestem a választ, hogyan működik hatékonyan egy szervezet, egy közösség, mitől képes az egyik sikerre, a másik pedig miért nem. Ez egyfajta önfejlesztés is volt számomra, folyamatosan épültem tőle emberként és vezetőként is” – fogalmazott az alezredes, aki szerint a Magyar Honvédség egy szervezeti kultúraváltásban van és ez a fajta küldetésorientált vezetési filozófia nagymértékben hozzájárulhat a célok eléréséhez és a hatékonyság növeléséhez, a transzformációs folyamat kiteljesedéséhez” - árulta el érdeklődésünkre Szabóné Szabó Andrea. A témát az elkövetkezendő években tovább kutatja, hiszen felvételt nyert az NKE Hadtudományi Doktori Iskola képzésére.

„A vezetési stílusommal kapcsolatosan még inkább megerősítést nyertem, hogy jó úton haladtam és a már meglévő tapasztalataimat mely területeken kell elmélyítenem, árnyalnom. A képzés során pedig olyan kapcsolati tőkére tehettem szert, amellyel a Honvéd Tudományos Kutatóhely munkáját is segíthetem” – összegezte a tíz hónapos kurzus tapasztalatait az alezredes és hangsúlyozta: „természetesen a sikerhez hozzájárult az elöljáróim, a szakmai konzulensem, a családom és a barátaim támogatása, a munkatársaimé, akik az én távollétemben is legjobb tudásuk szerint végezték a feladataikat, csakúgy, mint a tanfolyamot szervező kollégák és a csoportunk tagjainak támogató segítsége.”

Kép: Rácz Tünde

Antal Ferenc

honvedelem.hu