Nagy csúsztatások vannak Karácsonyék kommunikációjában

Aki nem a mostani kormányra szavaz 2022-ben, az utódainak árt vele – hangsúlyozta Tarlós István, Budapest korábbi főpolgármestere a Patrióta YouTube-csatornára feltöltött videóban.

2021. június 23. 10:51

– A 2022-es választás sorskérdései – amelyek a következő generáció életét is meghatározzák – az illegális bevándorlás, a nemzetállamiság, a kultúra, a családmodell és a családpolitika – mondta Tarlós István a Patrióta YouTube-csatornára feltöltött videóban. Budapest korábbi főpolgármestere kiemelte: bár vannak és korábban is voltak vitái a Fidesszel, de szerinte aki a tényleges magyar jövőt átgondolja, és akinek fontos, hogy a gyermekei milyen körülmények között élnek, annak még akkor is célszerű a jelenlegi a kormányra szavaznia, ha ellenérzései vannak. Mert ha mást tesz, akkor az utódainak árt vele.

Tarlós István beszélt arról is, hogy míg Budapest jelenlegi baloldali vezetése folyton visszafelé mutogat, ő maga ezt mindig igyekezett elkerülni a főpolgármestersége idején, pedig 2010-ben sokkal nehezebb helyzetben vették át a várost. – Nagyon nagy csúsztatások vannak Karácsony Gergelyék kommunikációjában – húzta alá, hozzátéve: meg kell nézni, hogy mi történt 2010 és 2019 között a fővárosban. – Tételesen leltárt kell csinálni, hogy mi valósult meg, mi nem, és ehhez képest mi történt előtte húsz évig, illetve azóta két évig. Ebből el lehet dönteni, hogy mi az igazság. De ami itt megy, az kommunikációs trükközés, hanta, érzelem, indulat, hatalomvágy és a közvélemény durva félrevezetése – magyarázta.

A beszélgetésben Tarlós István felidézte, hogy került 1989-ben az SZDSZ-be, és később miért nem lett tagja egyetlen pártnak sem. – Nem hiszem, hogy annyi szabad mozgása és önállósága bárkinek is lett volna a Fidesz háza táján, mint ami nekem volt – mondta.

Azzal kapcsolatban, hogy egyes önkormányzatok szivárványos zászlót tűznek ki a hivatal épületére, Tarlós István kiemelte: mindenki úgy él, ahogy akar, ahogy tud és ahogy lehetősége van rá, de szerinte a fiú természetes társa a lány, a lány természetes társa pedig a fiú. – Nálam a természettudomány írja felül a társadalomtudományt és nem fordítva – jegyezte meg.

A volt főpolgármester úgy vélte: Budapesten jelenleg Szentkirályi Alexandra tudná a legtöbb szavazatot hozni a Fidesznek.

magyarnemzet.hu