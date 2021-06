Az alaptörvény pajzsként védi szuverenitásunkat

Az alaptörvény mint Magyarország jogrendszerének alapja "pajzsként védi külső és belső szuverenitásunkat, önazonosságunkat, valamint alkotmányos identitásunkat" - mondta az igazságügyi miniszter pénteken Budapesten.

2021. június 25. 17:40

Varga Judit igazságügyi miniszter a Magyar Jogász Egylet Értékek és intézmények a tízéves alaptörvényben című konferenciáján a Kúria dísztermében 2021. június 25-én. MTI/Balogh Zoltán

Az alaptörvény mint Magyarország jogrendszerének alapja "pajzsként védi külső és belső szuverenitásunkat, önazonosságunkat, valamint alkotmányos identitásunkat" - mondta az igazságügyi miniszter pénteken Budapesten.

Az Értékek és intézmények a tízéves alaptörvényben címmel a jogszabály elfogadásának 10. évfordulója alkalmából tartott konferencián Varga Judit arról beszélt: az alaptörvény nem egyszerű alaki szabályok gyűjteménye, hanem "élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk".



E formák pedig "keresztény tradícióink, illetve kultúránk megtartása, önazonosságunk védelme", az elszakított nemzettestek iránti felelősség, az emberi méltóság tisztelete, a családok védelme és a jövő nemzedék boldogulásának biztosítása - mondta a tárcavezető.



Hozzátette: ennek megfelelősen "büszkén vállaljuk, hogy Magyarország az alkotmányos hagyományaira tekintettel keresztény ország". E sziklaszilárd alapokon nyugvó világnézet alapján "tudjuk, hogy felebarátainkon segítenünk kell, méghozzá ott, ahol a baj keletkezett".

Varga Judit kitért arra is: a magyar kormány következetesen képviseli azt az alaptörvényből eredő álláspontot, hogy kizárólag a magyar emberek dönthetik el, kikkel szeretnének együtt élni.



Magyarország - ahogy azt a történelem során mindig is tette - kötelességének érzi, hogy megvédje Európa határai és civilizációs vívmányait - tette hozzá.



A miniszter elmondta, Magyarország következetesen védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő közötti, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget. Az alkotmányos védelmen túl folyamatosan bővülő családpolitikai intézkedésekkel kívánja elérni, hogy azok a fiatalok, akik családalapításban gondolkodnak, kapjanak meg minden ehhez szükséges támogatást - közölte.



"Meggyőződésünk szerint ugyanis a család nemzetünk alapja, megmaradásunk kulcsa. E tekintetben hazánk nem hajlik meg a brüsszeli fő sodor akarata előtt és nem fogadja el az úgynevezett gender, azaz társadalmi nem koncepcióját" - fogalmazott Varga Judit.



A miniszter kiemelte: az alaptörvény, bár a jogrendszer fundamentuma, figyelemmel van a folyamatosan változó világ kihívásaira is. Korszerűsége többek között olyan rendelkezésekben mutatkozik meg, mint a megörökölt adósságcsapda kezelése, a jövő generáció kitüntetett szerepének elismerése, a természeti erőforrások és kulturális értékek megőrzésének elve és a fenntarthatósági klauzula beillesztése a törvénybe.



Meglátása szerint az alaptörvény egyik legjelentősebb változtatása az Alkotmánybíróság szerepének megváltoztatása. 2012 előtt az Alkotmánybíróság legfontosabb hatásköre az absztrakt, utólagos normakontroll volt, és elsődlegesen jogszabályok alkotmányosságát vizsgálta. Az alkotmányozó, felismerve az

Alkotmánybíróságra nehezedő terhet, annak elsődleges eljárásává az alkotmányjogi panaszt tette.



Varga Judit kitért arra is: a világjárvány idején is bizonyosságot nyert az alaptörvény időtállósága. Míg Magyarországon a különleges jogrend alkotmányos felhatalmazáson és az alaptörvényben lefektetett részletes szabályokon alapult, addig több tagállamban úgy vezettek be védelmi szabályokat, hogy azokat semmilyen jogszabályi alaptörvényi felhatalmazás nem alapozta meg.



Megjegyezte, hogy az Európai Bizottság "folyamatos aggódása közepette" is kénytelen volt már 2020 májusában elismerni, hogy a magyar veszélyhelyzeti intézkedések nem indokolják kötelezettségszegési eljárás megindítását.



E normatív vívmányoknak is köszönhető a járvány elleni védekezésben elért eredmény, amelyhez más államokban jóval drasztikusabb eszközök bevonására volt szükség - tette hozzá Varga Judit.



A tárcavezető szerint a jogrendszer alapjának képesnek kell lennie a megújulásra is, az alaptörvény ezért adott esetben módosításra szorulhat. A módosítás nem csupán lehetőség, hanem az alkotmányozó felelőssége.



Elmondta, előfordult, hogy alkotmánybírósági döntés miatt változott az alaptörvény, máskor az ország biztonságát fenyegető külső változásra reagáltak a módosítással. Példaként említette, hogy legutóbb, a kormány döntése értelmében, ő kezdeményezte az alaptörvény értelmezését az Alkotmánybíróság előtt az Európai Unió bíróságának menekültügyi döntése miatt. Magyarországnak ugyanis eszerint olyan európai uniós kötelezettséget kellene végrehajtania, amely miatt egy Magyarország területén jogellenesen tartózkodó külföldi de facto az ország népességének a részévé válhat.



"Alkotmányos önazonosságunkat mostanság furcsa módon éppen olyan nemzetközi szervezetektől kell védenünk, amelyek a kulturális sokszínűségre, a nemzetek pragmatikus együttműködésére és ezen értékek védelmére jöttek létre" - rögzítette a miniszter.

Cenzúrázta a miniszter cikkét egy liberális lap

A magyar kormány azt hitte, hogy az Európai Uniót érdekli a véleménye a gyermekvédelmi törvényről, de tévedett - írja Varga Judit igazságügyi miniszter az abouthungary.hu blogban pénteken megjelent cikkében.

A tárcavezető eredetileg a Politico című lap véleményrovatában akarta megjelenteti az angol nyelvű írást, de az újság ezt elutasította.

Varga Judit azt írja, hogy a nemzetközi sajtóban közel tíz éve jelennek meg rendszeresen olyan nyilatkozatok "a magyar demokrácia haláláról", amelyekről vitát sem lehet nyitni. Sosem fáradtak bele a csalárdságba, holott "újra és újra farkast kiáltottak, miközben sosem volt farkas". Ezúttal azt hirdetik, hogy Magyarország diszkriminatív, homofób törvényt fogadott el. Senkit sem érdekel, hogy a több tagállam által aláírt nyilatkozat hamis állításokat tartalmaz, lényegében hamisítja meg a törvényt, elkendőzve annak kulcsfontosságú részeit.

"Senki sem törődik azzal, hogy a törvény középpontjában a gyermekek védelme áll bármifajta szexualitással szemben, ezért értelemszerűen nem lehet diszkriminatív" - írja Varga Judit.



Felhívja a figyelmet arra, hogy a nyilatkozatot aláíró tagállamok még csak hivatalos magyarázatot sem kértek a magyar kormánytól, mielőtt a közös levelüket közzétették, mesterséges konfliktust szítva a gyermekek jogai és az LMBT-közösséghez tartozó személyek jogai között. A miniszter azt firtatja, hogy valóban ez lenne az uniós szerződésekben rögzített lojális együttműködés megtestesülése?



Varga Judit szerint az új törvény a szülők jogainak szavatolására összpontosít, illetve a kiskorúak védelmére olyan tartalmakhoz való hozzáféréstől, amelyek ellentmondhatnak azon szülők nevelési elveinek, akik úgy döntöttek, hogy a felnőtté válásig maguk oktatják erre a gyerekeiket. Addig azonban mindenki másnak - legyen az akár az állam vagy az iskola - tiszteletben kell tartania a szülők jogát, hogy maguk döntsenek gyermekeik szexuális neveléséről.



A miniszter cikkében megjegyzi: az EU Alapjogi Chartájának 14. cikke kimondja, hogy tiszteletben kell tartani szülők azon jogát, hogy vallási, világnézeti és pedagógiai meggyőződésüknek megfelelően biztosítsák gyermekeik oktatását, és ennek összhangban kell lennie az említett szabadságjogok érvényesítéséről szóló nemzeti jogszabályokkal is.



Varga Judit leszögezi, hogy a szóban forgó magyar jogszabály nem vonatkozik a tizennyolc éven felüliek, vagyis a felnőttek életvitelére, szexuális identitásukra vagy annak gyakorlására, arra sem, hogy a nyilvánosság előtt hogyan akarják kifejezni magukat, hogyan akarnak mutatkozni. A szexuális irányultság és a nemi identitás Magyarországon szigorú alkotmányos védelmet élvez - írja Varga Judit, és idézi írásában az alaptörvény vonatkozó cikkét és az egyenlő bánásmódról szóló törvényt, amelyek szerint Magyarország megkülönböztetés nélkül szavatolja mindenki számára az alapvető jogok gyakorlását, és kifejezetten tiltja a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló megkülönböztetést.



A vitatott jogszabály nem tilt diákok számára az iskolában - vagy más módon szervezett - szexuális kultúrával, viselkedéssel, fejlődéssel vagy orientációval kapcsolatos tevékenységet, hacsak nem népszerűsítik ezt. A törvény csupán azt köti ki, hogy képzett szakemberek vessék fel ezeket az érzékeny kérdéseket a gyerekek előtt, életkoruknak megfelelően, bizonyítékokra támaszkodva. hozzájárulva evvel a megfelelő nevelésükhöz a szüleik és törvényes gyámjaik irányítása és útmutatása alapján.



"Magyarországon mindenki szabadon, saját látásmódjával kifejezheti nemi identitását, a magyar jogszabályok minden kisebbség számára teljes mértékben garantálják az alapvető jogokat" - szögezi le a tárcavezető, hozzátéve, hogy nincs abban semmi ellentmondás és diszkriminatív, ha a törvény szavatolja egyben a szülők jogát és kötelezettségét a gyermekek nevelésére.



Varga Judit szerint nem ez az első eset, hogy egyesek tények ismerete nélkül mondanak minősítést a magyar jog európaiságáról. Az új magyar törvényt elítélő politikai nyilatkozat nemcsak azért szégyenletes, mert ellentétes a lojális együttműködéssel, hanem azért is, mert előzetes pártatlan vizsgálatot mellőző, elfogult politikai véleményt tartalmaz. Ugyancsak nem az első eset, hogy diszkriminatívnak bélyegeznek meg magyar jogszabályokat. Az igazság azonban az, hogy annak sugalmazásával, hogy ez a törvény EU-ellenes, kizárólag azokat diszkriminálják, akik az Alapjogi Chartával összhangban ragaszkodnak ahhoz a jogukhoz, hogy a gyermekek oktatásáról a szüleik döntsenek - írta Varga Judit igazságügyi miniszter.

Minden gyermek kincs

Minden gyermek kincs, akit ápolni és védeni kell - írta az igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán pénteken.

Varga Judit ezt azután közölte, hogy részt vett a Baráthegyi Családbarát Panzió átadóján.



"Tősgyökeres miskolciként büszkeséggel tölt el, hogy szülővárosom a hazai transzformációs turizmus egyik innovatív színtere" - emelte ki.



A Baráthegyi Családbarát Panzió egy olyan különleges hely, ahol a speciális szükségletű és fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok is kikapcsolódhatnak, feltöltődhetnek, mivel a pihenésük alatt a panzió szakképzett animátorai különös figyelmet szentelnek nekik - írta a miniszter.



Sok hasonló családnak a feltöltődés évek óta elérhetetlen, számukra a kimozdulás az otthonukból is nehézséget jelent, ezen segít a Szimbiózis Alapítvány által megálmodott majorság - olvasható Varga Judit Facebook-oldalán.





MTI