Bukhat a Kunhalmi Ágnes–Tóth Bertalan-tandem

Mokrai Mihály szerint az MSZP a legutolsó tisztújításon letért a törvényes és etikus útról.

2021. június 26. 10:42

Ősszel már határozatot hozhat a Fővárosi Törvényszék arról, hogy szabályosan tartották-e meg az MSZP tavalyi tisztújító kongresszusát, ahol vitatható körülmények között választották meg Tóth Bertalant és Kunhalmi Ágnest a párt társelnökeivé – értesült a Magyar Nemzet. Amennyiben a bíróság szerint jogellenes volt a kongresszus, azt meg kell majd ismételni. Mindeközben a Tóth – Kunhalmi vezette MSZP-ben gőzerővel zajlik a párt veteránjait érintő tisztogatás.

A Fővárosi Törvényszék még februárban fogadta be a Pest megyei MSZP két perindítványát. A helyi szocialisták az egyikben azt kezdeményezték, hogy a bíróság helyezze hatályon kívül a párt tavaly őszi tisztújító kongresszusát, mivel azt szerintük jogtalanul, a választmány hozzájárulása nélkül hívták össze. A másikban pedig azt, hogy a bíróság mondja ki, a kongresszus előtt jogellenesen oszlatták fel a párt Pest megyei szervezeteit.

A Magyar Nemzet most úgy értesült, hogy az első ügyben június 10-én már volt egy tárgyalás, ami határozathozatal nélkül zárult. Ez a nyári, augusztus 31-ig tartó ítélkezési szünet miatt várhatóan szeptemberben folytatódik majd, és ugyancsak ekkor kerülhet sor a Pest megyei szervezetek feloszlatásával kapcsolatos per első fordulójára is.

Ismert: tavaly szeptemberben vitatható körülmények között választották meg Tóth Bertalant és Kunhalmi Ágnest az MSZP társelnökeivé.

A megméretésen ugyanis Mesterházy Attila is elindult volna, ám amikor a Republikon Intézet felméréséből kiderült, hogy a korábbi elnök nagyságrendekkel ismertebb és népszerűbb Tóthnál, a pártvezetés hirtelen feloszlatta a Pest megyei szocialistákat, arra hivatkozva, hogy törvénytelen a gazdálkodásuk. A feloszlatott nyolcvanöt szervezet ugyanakkor Mesterházy támogatója volt, akik a kongresszus küldötteinek tíz százalékát adták – volna, így azonban nem szavazhattak a tisztújításon.

A Mesterházy Attila kiszorítását célzó trükkök százai közé tartozott továbbá a vitatott online szavazás bevezetése, illetve a harminc éve nem használt, zárt listás voksolás alkalmazása is. Mindezek után, bár nem vonta vissza a pályázatát, Mesterházy végül nem indult a megmérettetésen.

A szocialisták társelnökei vetélytársaikat kiszorítva lettek haldokló pártjuk vezetői

Információink szerint mindkét ügyben már ősszel határozatot hozhat a bíróság, és bármelyikben is ad igazat a Pest megyei szocialistáknak, meg kell ismételni a tavalyi tisztújító kongresszust.

Mindeközben a Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes vezette MSZP-ben gőzerővel zajlik a tisztogatás. Az ATV.hu értesülései szerint a párt országos etikai és fegyelmi tanácsa tárgyalta három veterán politikusának kizárását, akiket a DK-val való összejátszással vádolnak. A komlói Szakács László, a hajdú-bihari Juhászné Lévai Katalin és a miskolci Mokrai Mihály egyaránt megerősítették a portál értesülését. Szakács szerint a vele szemben megfogalmazott vádak között szerepel múlt heti nyilatkozata is, amelyben bejelentette MSZP-tagsága felfüggesztését, és arról beszélt: ha úgy adódik, elfogadja más „demokratikus ellenzéki” párt jelölését az előválasztáson, hogy legyőzze Hoppál Pétert, a Fidesz jelöltjét. A 32 éve párttag Juhászné Lévai Katalin azt mondta a portálnak: a vele szembeni vádak között szerepel, hogy saját Facebook-oldalán többször osztott meg a DK-ról és Dobrev Kláráról eseményeket és posztokat, mint az MSZP-ről szólókat. Az etikai és fegyelmi ügyek tanácsának üléséről pedig úgy fogalmazott, hogy meg van írva az ítélet, mint Pelikán elvtárs esetében.

Mokrai Mihály szerint az MSZP a legutolsó tisztújításon letért a törvényes és etikus útról, ő a pártban a demokrácia szagát sem érzi, ő maga viszont úgy látja magát, hogy marad baloldali, tisztességes és demokrata.

Ismert: a napokban mintegy harmincéves tagság után – nehezen követhető előzmények után, belső feszültségek közepette – kizárták az MSZP-ből annak egykori elnökét, polgármesterét, országgyűlési képviselőjét, Molnár Gyulát is, akit ugyanúgy a DK-val való összejátszással vádolt a pártvezetés.









