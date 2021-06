A magyarok nem kérnek az LMBTQ-propagandából

Az Alapjogokért Központ legfrissebb közvélemény-kutatása alapján a nemrégiben elfogadott gyermekvédelmi törvényt széleskörű támogatottság övezi.

2021. június 26. 11:39

A felmérés szerint a magyarok óriási többsége, 92 százaléka ugyanis egyetért a pedofilok szigorúbb büntetésével, míg szintén nagy részük, 60 százalékuk szerint a kiskorúakat meg kell óvni a médiában megjelenő gender- és homoszexuális-propagandától.

A felnőtt magyar társadalom véleményét bemutató, országosan reprezentatív mintán végzett felmérés alapján kijelenthető, hogy csaknem minden megkérdezett egyetért a pedofilok szigorúbb büntetésével.

– Tízből több mint kilenc válaszadó (92 százalék) szerint szigorúbban kell büntetni a kiskorúak elleni szexuális bűncselekményt elkövetőket, és mindösszesen százból négyen mondták azt, hogy a magyar törvények eddig is kellő szigorral léptek fel e téren – olvasható ki az adatokból.

Az Alapjogokért Központ kutatása szerint a magyarok álláspontja világos: a gyermekek megóvása mindennél fontosabb, nemzeti minimumként tekintenek a kiskorúak védelmére.

A felmérés megmutatja, hogy a pedofilokra a magyarok bűnözőkként tekintenek: a válaszadók 91 százaléka szerint ugyanis a pedofília bűncselekmény, és pusztán két százalékuk szerint – amint azt az e téren is érzékenyítést végző baloldali sajtó sugallja sokszor – csak betegség.

A gyermekvédelmi törvénycsomag – az alaptörvény rendelkezéseinek eleget téve – biztosítja a gyermekek testi, de szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelmet is.

Utóbbi szempontból fontos egyetértési pont, hogy a választókorú magyar lakosság 59 százaléka szerint nem elfogadható az, hogy a kiskorúak a homoszexualitással mint jelenséggel találkozzanak: tízből hat magyar utasítja el e szexuális irányultság reklámozását a gyermekek körében.

Ennél jóval kevesebben voltak azok (31 százalék), akik támogatják ezt.

Mindemellett a törvény egyik lényegi eleme, hogy a gyermekek szexualitással kapcsolatos nevelése, felvilágosítása a szülő joga és felelőssége. Viszont a genderérzékenyítést a gyermekek jogainál is fontosabbnak tartó baloldali sajtó és nemzetközi politikai fősodor még ezen tételt is megkérdőjelezte. A jogszabály alapvetésével ugyanakkor a magyarok 60 százaléka egyetért, ennyien támogatják ugyanis, hogy a homoszexualitás és a transzneműség megjelenítését tiltsák a kiskorúak számára is elérhető médiafelületeken – és csak a válaszadók 33 százaléka nem értett egyet a fenti célkitűzéssel.

MNO - Alapjogokért Központ