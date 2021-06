Gyurcsányék már nyíltan támadják a katolikus egyházat és a vallást

A liberális fősodor azzal vádolja a kormányt, hogy semmibe veszi az egyenlőség és az elfogadás eszméit, miközben a baloldal önhatalmúan próbál a katolikus közösség belső ügyeibe beavatkozni – nyilatkozta lapunknak Simicskó István Vadai Ágnes törvénymódosítási javaslatáról, amellyel a DK azt szeretné elérni, hogy a gyónási titkot – gyermekek elleni szexuális bűncselekmények esetén – felülírja a feljelentési kötelezettség. A KDNP frakcióvezetője szerint Gyurcsány Ferenc pártjának a javaslata nyílt támadás a katolikus egyház és a vallásos emberek ellen.

2021. június 28. 14:26

– Megdöbbentő azt látni, hogy gyermekeink mögé bújva akarja a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal alapvető értékeinket, ezeréves nemzeti–keresztény kultúránkat meggyengíteni és szépen lassan beolvasztani a nyugati egységesítő ideológiákba – mondta lapunknak Simicskó István arról, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) a gyónási titok megszegésére kötelezné a katolikus papokat.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője szerint azt már eddig is tudni lehetett, hogy Gyurcsány Ferenc Európai Egyesült Államokban gondolkozik és az egyházaknak kedvezőtlen politikai döntések sorát szeretné kieszközölni, de az, hogy a fiatalok védelmének az álcája mögé bújva próbálja elérni mindezt, egészen új szintre emeli a keresztényellenesség hazai formáit. – Sajnos láthatjuk, hogy az Európa nyugati országaiban egyre nagyobb mértéket öltő atrocitások hazánkban is megjelentek. Mind gyakrabban tapasztalunk szóbeli inzultusokat, sőt fizikai támadások is többször érték a közelmúltban a keresztény felekezetek szakrális épületeit. Gondoljunk csak a gödöllői görög katolikus templomban történt gyújtogatásra vagy Budapest XVIII. kerületében a Szent József-kápolna harangjainak a megrongálására! – emlékeztetett a kereszténydemokrata politikus.

– Senkit ne tévesszen meg a szivárványkoalíció újabb médiapolitikai szereplése, a gyónási titok állami szabályozása nem a fiatalok érdekét szolgálná. A pedofilellenes törvénycsomag támogatása helyett – amely valóban gyermekeink védelmére született – behoznak a köztudatba egy olyan javaslatot, mely nem szól másról, minthogy megkérdőjelezzék az egyház szilárd alapjait, ezáltal pedig alapvető értékeinket – figyelmeztetett a frakcióvezető, aki szerint ez egy nyílt támadás a katolikus egyház és a vallásos emberek ellen.

– Az ilyen lépések a XX. század legsötétebb diktatúráit idézik, de visszatekintve a történelem korábbi évszázadaira, mindig is voltak olyanok, akik megpróbálták az egyházi személyeket rávenni a bűnbánatkor elhangzottak kiadására. Nepomuki Szent János, a gyónási titok vértanúja életét adta hitéért. Példaként szolgál mindannyiunk számára, hogy nem lehet az egyházi rendelkezéseket – amelyek mögött komoly vallási meggyőződések állnak – a profán világ aktuálpolitikai céljai érdekében leegyszerűsíteni és átírni – közölte a KDNP-s politikus.

Simicskó István arról is beszélt, hogy a pedofília elleni törvénycsomag miatt hetek óta tapasztalható a nyomásgyakorlás mind kül-, mind belföldön. – A liberális fősodor azzal vádolja a kormányt, hogy semmibe veszi az egyenlőség és az elfogadás eszméit, miközben a baloldal önhatalmúan próbál a katolikus egyház belügyeibe beavatkozni. Ez nemcsak a Magyar Katolikus Egyház, de a világegyház autonómiájának a mélységes megsértése is. Mindezt pedig azzal a céllal teszik, hogy meggyengítsék a nemzeti összetartozás bástyáit, a vallási közösségeket, és közben eltereljék saját politikai játszmáikról a figyelmet – hívta fel rá a figyelmet a KDNP frakcióvezetője.

