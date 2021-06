Nemzetünk barátairól az Aracs nyári számában

Számunkra minden segítség, minden baráti kéz, mely felénk nyúl, fontos, hiszen legyen bármekkora is nemzeti öntudatunk, hazaszeretetünk és áldozatvállalásunk, barátok, támogatók nélkül elsodor bennünket az ár.

2021. június 29. 08:37

„Amikor 2016-ban leégett egy székelyföldi kis településen, Atyhán a templom, adománygyűjtést szerveztél nemcsak Magyarországon, hanem az Egyesült Államokban is, és sikerült az újjáépítés!” – írja Gubás Ágota szabadkai újságíró, lapszerkesztő az Aracs június 4-ei számában. A cikk a közelmúltban elhunyt dr. Bencze Izabella jogász alakját idézi fel. A délvidéki magyarság közéleti folyóiratának főszerkesztőjét, az Európa-érmes Bata Jánost kérdezte a Gondola.

– Főszerkesztő úr, az Aracs idei második számában nemes idézetet közölnek dr. Bencze Izabellától: „A sorscsapásokat elviselni, sőt legyőzni nem könnyű, de ha az ember lelkiismerete tiszta, és hisz az isteni elrendelésben, valamivel könnyebb.” A nagy tudású és bátor jogásznőt miért kell emlékezetében tartania nem „csak” a délvidéki, hanem a teljes Kárpát-medencei, sőt tengerentúli magyarságnak is San Franciscótól Szabófalváig?

– Nem csak azért, mert Bencze Izabella ezt megérdemli, hanem azért is mert az ő kiállása, bátorsága példaértékű lehet mindannyiunk számára. Bencze Izabella már akkor szembe fordult a globális világhatalom hazánkat kifosztó küldötteivel, amikor ezt még csak nagyon kevesen merték megtenni, akkor, amikor még ki sem lehetett mondani azt, hogy létezik egy ilyen, a kormányok fölött uralkodó hatalom. Bencze Izabella mindent tettét és gondolatát a haza szeretete, a nemzet szolgálata irányította. Még súlyos betegen is minden munkára fogható idejét annak szentelte, hogy a nemzet sorsán, jövőképén javítson. Utolsó levélváltásunkkor, karácsonykor, még mindketten bíztunk abban, hogy együtt-gondolkodásunkat folytathatjuk… Bencze Izabella mindannyiunkért dolgozott, nem csak a Kárpát-medencében, hanem San Franciscótól Szabófalváig.

– „Végre el kell kezdenünk furcsa fegyvertelen / légiónk menetelését / ha már e világ hatalmasai értünk civakodnak” – írta Mikor aggodalom és remény című versében Konrad Sutarski. A lengyel poéta költeményét a Balassi-kardos Tornai József fordította magyarra. Sutarski A keresztény Európa védelmében címmel közölt anyagot az Aracsban. Nekünk, magyaroknak miért Isten áldása, hogy már Géza fejedelem lánya, Árpádházi Judit lengyel uralkodó felesége lett, Szent László édesanyja pedig lengyel hercegnő a Piast dinasztiából, a lengyel Árpád-házból? Azaz testvéri kapcsolatunk ezerévesnél régebbi.

– Azért, mert már ezer évvel ezelőtt is, éppen úgy, mint most és ezer éve folyamatosan, olyan sokan szeretnének eltörölni bennünket a világ színéről. Számunkra minden segítség, minden baráti kéz, mely felénk nyúl, fontos, hiszen legyen bármekkora is nemzeti öntudatunk, hazaszeretetünk és áldozatvállalásunk, barátok, támogatók nélkül elsodor bennünket az ár. Kilencvenedik évében járó, bölcs, öreg barátom, Huszár Zoltán az Aracs hasábjain sokszor leírta: több lábon kell állnunk és azokkal barátkoznunk, akik bennünket elfogadnak olyannak, mint amilyenek vagyunk. Nem azokhoz kell dörgölőznünk (és nem is kell senkihez sem dörgölőznünk!), akik, bennünket kihasználva, még az életünkre is törnek, hanem azokban kell meglelnünk társainkat, akik hasonlóképp gondolkodnak a világról, mint mi, mi több: bennünk nem eltiprandó, eltaposandó, kiirtandó világcsökevényeket látnak, hanem testvérüknek tartanak bennünket.

Bata János

– „Havasalföld magyar világa: a szorosan vett Erdély határain kívül eső részeiről tudni kell, hogy e térség Mátyás király idejében még Magyarország szerves része volt” – írja Az 1571-ben megteremtett Erdélyi Fejedelemség egyetemes jelentősége című tanulmányában Diószegi György Antal művelődéskutató. Miért kell emlékezetünk éles fényében tartanunk azokat a területeket is, amelyek a hagyományos Nagy-Magyarország térképeken a határon kívülre esnek?

– Elsősorban azért, mert ez a történelmünk része, a közös történelmi emlékezetben benne van. Aztán azért sem árt minderről tudni, mert így szembesülhetünk azzal is, hova vezethet a széthúzás, a nemtörődömség, a kapzsiság! Mi mindent veszíthetünk el azzal, ha önös érdekeinket a közösség érdeke elé és fölé helyezzük!

Molnár Pál

