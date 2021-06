Embercsempészet: özönlenek Merkel kedvencei

2021. június 29. 09:04

Egy "civilhajónak" hazudott csempészhajó a szicíliai Pozzallóban – euronews.com

Egyre nagyobb a migrációs nyomás Magyarország déli határán. Csak a hétvégén több mint hatszáz illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a rendőrök. Idén pedig eddig háromszor annyian próbáltak átjutni a határon, mint tavaly ugyanekkor. A most kezdődő nemzeti konzultációban is fontos téma a migráció, a kormány többek között arra várja a válaszokat, hogy engedni kell-e a migránsok kötelező szétosztását célzó brüsszeli terveknek – hangzott el az M1 Híradójában.

Egyiptom, Szíria, Elefántcsontpart, Nigéria, Mali, Etiópia, Banglades – ezekből az országokból jutnak el a bevándorlók Líbiába, hogy onnan embercsempészek segítségével próbáljanak szerencsét.

Az ENSZ szerint csak Líbiából idén a tavaszi időszakban 11 ezren indultak útnak, ami 70 százalékkal több, mint tavaly.

Nagyüzemben dolgoznak az embercsempészek a Földközi-tenger spanyolországi szakaszán is. A spanyol parti őrség hajói szombat éjjel háromszáz migránst emeltek ki a vízből.

Az Afrikában található, de Spanyolországhoz tartozó Ceutát szinte megrohamozták a határsértők: egy nap alatt több mint hatezren jutottak át a marokkói partszakaszról spanyol területre.

A roham után Spanyolország jelezte: nem bírja a nyomást.

Az Európai Parlament azonban ismét a kötelező szétosztást és a legális bevándorlási csatornák megteremtését vetette fel válaszként, annak ellenére, hogy a dél-európai országba idén már nyolcszor annyi határsértő érkezett, mint 2019-ben.

Ugyanez a növekvő tendencia figyelhető meg a balkáni útvonalon is – erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Bakondi György beszélt az M1-en.

Tavaly ilyenkor 15 ezer volt az elfogott határsértők száma, most meghaladta a 44 ezret, és 400 embercsempész ellen indult eljárás a tavalyi 150 után.

Az elmúlt hétvégén több mint 600 illegális bevándorló ellen intézkedtek a magyar rendőrök és katonák. Legtöbbjüket a magyar–szerb határszakasz környékén fogták el. Bakondi György úgy fogalmazott: mindeközben az Európai Unió továbbra is azon dolgozik, hogy az illegális migrációt legálissá tegye.

„Amikor a járványnak még csak éppen a harmadik hulláma fejeződött be, és európai emberek tíz- és százezrei veszítették el a munkájukat, ilyenkor arra hivatkozni, hogy azért kellene a Karib-térségből befogadni legálisan nagyobb számú embert, mert nincs elég munkaerő, ez eléggé anakronisztikus” – mondta.

Meg kell-e változtatni Magyarország eddigi illegális bevándorlást elutasító politikáját, engedni kell-e a kötelező szétosztást, és Európa fogadjon-e gazdasági migránsokat a járványt követő két évben: egyebek mellett ezekre a kérdésekre várja a választ a kormány a most induló nemzeti konzultációban is.

Ezt Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár jelentette be hétvégén a közösségi oldalon.

„Magyarország álláspontja ebben a kérdésben régóta ismert, de úgy gondoljuk, hogy ezzel továbbra is foglalkoznunk kell. És foglalkoznunk kell természetesen azzal is, hogy a migránsok megjelenése az európai határokon és az illegális migráció folytatódása komoly közegészségügyi, járványügyi kockázatot is rejt” – mondta.

A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár hangsúlyozta: a migránsok egészségügyi ellenőrzés nélkül jönnek Európába, és ezzel pedig az a veszély is fenyeget, hogy a kontinensen újfajta vírusvariánsok jelenhetnek meg.

hirado.hu