Többletforrás kell a kultúrstratégiai intézményeknek

Többletforrást kell biztostani a kultúrstratégiai intézményeknek ahhoz, hogy a kultúra ismét minél szélesebb körben elérhető legyen - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden, a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón.

2021. június 29. 13:03

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülését követően tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökség Kossuth téri épületében 2021. június 29-én. MTI/Balogh Zoltán

Novák Katalin hangsúlyozta: ahhoz, hogy a kulturális élet újraindulhasson, forrásokra van szükség.



Olyan támogatásokat, programokat kell meghirdetni, amelyek eljutnak a kultúra résztvevőihöz - mondta.



Novák Katalin hozzátette: az általa vezetett operatív törzs azt is javasolja a kormánynak, hogy adjon támogatást a fesztiváloknak, akár a kistelepüléseken is.



Közlése szerint a törzs ülésén arról is tárgyaltak, hogy a látvány-csapatsportágakat érintő TAO-támogatás jelenlegi 100 milliárd forintos összegét emeljék vissza a korábbi 125 milliárd forintra.



Ennek célja, hogy a sportszervezetek több támogatást kaphassanak, és ezáltal minél jobban működhessenek. A cégek vagy a működést, vagy a már futó programokat támogathatják társasági adójukkal - tette hozzá a miniszter.



Novák Katalin a járvány esetleges negyedik hullámával kapcsolatos kérdésre azt válaszolta: elképzelhető, hogy lesz negyedik hullám, de az nem olyan lesz, mint a korábbiak, mert Magyarországon mintegy 5,5 millió ember be van oltva, és ezzel védekezni lehet a járvány ellen.



A pedofiltörvénnyel összefüggésben azt mondta: nem lepte meg, hogy a törvénynek nemzetközi visszhangja lett, mert a magyar belpolitikai eseményekre különös figyelem irányul.



A miniszter jellemzőnek nevezte, hogy véleménynyilvánítás előtt nem tájékozódnak az emberek, ezt mutatja szerinte a több európai uniós tagállam által aláírt nyilatkozat is, amelyben nem teljes körűen idézték a jogszabályt.



Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke elmondta: a Nemzeti Kulturális Tanács arra kéri a kormányt, hogy sürgősen fogadja el a kultúrstratégiai intézmények hosszú távú működéséhez szükséges forrásokat biztosító, a 2021-2025-ös időszakra vonatkozó csomagot.



Az intézkedés idén 19, jövőre 20 milliárd forint többletforrást biztosítana a kultúrának, valamint kisebb tételek is elérhetők lennének ebben az ötéves időszakban - közölte. Hozzátette: a csomag a kiemelt nagy projekteket nem érinti, de magas színvonalú, kiszámítható működésre ad keretet a többletforrásoknak köszönhetően.



Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) kultúráért felelős államtitkára elmondta, hogy a kulturális ágazat dolgozói a koronavírus-járvány alatt is dolgoztak: előkészítették azokat a programokat, amelyekkel most kinyithatják kapuikat a kulturális intézmények.



A Köszönjük, Magyarország! programban mintegy 500-500 ezer forintot adtak 2800 művésznek, hogy abból kulturális programot készítsenek - mondta, hozzáfűzve: ennek köszönhetően jelenleg 4000-4500 olyan program áll rendelkezésre, amelyet már előre kifizettek.



A Déryné Programban utazó színházi csomagot állítottak össze, amelynek részeként több ezer előadás jut el az ország legkisebb településeire is, a Térzene Programban pedig valamennyi ötezernél több lakosú településen lehetőség van arra, hogy adott időpontban a köztereken klasszikus zenét játszanak - mondta.



Az államtitkár közölte: a Múzeumok Éjszakáján körülbelül 60 százalékos volt az aktivitás a korábbi évekhez képest, ezért a kulturális ágazat feladata az is, hogy "kicsalogassa az embereket a lakásukból".

MTI