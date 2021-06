Nagyon jók a magyar-szlovák kapcsolatok

Az elmúlt tíz év mérlegét megvonva, soha nem voltak még olyan jók a kapcsolatok Magyarország és Szlovákia között, mint most - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután kedden a Karmelita kolostorban fogadta Eduard Heger szlovák kormányfőt.

2021. június 29. 15:45

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Eduard Heger szlovák kormányfő kezet fog közös sajtótájékoztatójukon, amelyet tárgyalásuk után tartottak a Karmelita kolostorban 2021. június 29-én. Orbán Viktor kijelentette, hogy az elmúlt tíz év mérlegét megvonva, soha nem voltak még olyan jók a kapcsolatok Magyarország és Szlovákia között, mint most. MTI/Máthé Zoltán

Orbán Viktor a szlovák miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta: Németország és Ausztria után Szlovákia a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak, 10 milliárd eurót meghaladó forgalommal. Hozzátette: ebben az évben a növekedés már meghaladta a 9 százalékot.



Jelezte: örülnek annak, hogy szlovák befektetők is megjelentek Magyarországon, és így a gazdasági mozgás kölcsönössé vált. Nagyszerű hírnek nevezte, hogy a nehéz 2020-as évben is fogadhatott Magyarország befektetőket Szlovákiából.

"Megvontuk az együttműködésünk elmúlt tíz évének mérlegét. Kellő szerénységgel, de azt kell mondanunk, hogy soha nem voltak olyan jók a kapcsolataink, mint most" - fogalmazott.



Hozzátette: ehhez az kell, hogy két jó hangulatban lévő és magát sikeresnek tekintő ország találkozzon. A miniszterelnök Szlovákia elmúlt tízéves teljesíményét "fantasztikus sikertörténetnek" nevezte, kiemelve, hogy saját sikerek mellett vannak közös sikertörténetek is.



A magyar kormányfő jelezte: Magyarország és Szlovákia a nyugat-balkáni bővítés ügyében "egy hangszeren játszik", a migráció kérdését ugyanúgy ítélik meg, és a visegrádi együttműködés is mindkét ország számára fontos. Megjegyezte: a V4-ek szerdán találkoznak Katowicében, Magyarország pedig megpróbál a lehető legjobb koordinátora lenni a négy ország együttműködésének.



A kormányfő a két ország közös eredményeit sorolva elmondta: a komáromi hidat már átadták, a Miskolcot Kassával összekötő autópálya hamarosan elkészül, a jövő héten pedig új Ipoly-híd alapkövét teszik le. Kiemelte: 2023-ig hat újabb határátkelési pont jön létre a két ország között.



Arra is a kitért, hogy május óta üzemelnek a két országot összekötő villamosenergia-hálózat elemei, a gázvezetékek is össze vannak kötve egymással, és ennek a kapacitásbővítésén is dolgoznak. Nagy terv, hogy a két ország két fővárosát gyorsvasút kösse össze, úgy hogy ezzel Prágába és Varsóba is el lehessen jutni - tette hozzá.



A nemzeti közösségekre rátérve a kormányfő megerősítette: a Magyarországon élő szlovákok meg fognak kapni minden támogatást, amely a kulturális, oktatási és politikai identitásukhoz szükséges. Hozzátette: a budapesti szlovák kulturális központ kialakításához is nagy összegekkel járulnak hozzá.



Kiemelte: miután ez egy érzékeny kérdés, arra kérte a szlovák miniszterelnököt, hogy ha bármilyen nehézséget lát a magyarországi szlovákok tekintetében, akkor közvetlenül tárgyalják meg ezeket a kérdéseket. Orbán Viktor megköszönte a szlovák kormányfő "nagyvonalúságát", hogy hasonló nyitottságot mutat a Szlovákiában élő magyarok ügyében, és reményét fejezte ki, hogy a szlovák és magyar népcsoportok nem elválasztó, hanem összekötő kapcsai lesznek a két nemzetnek.



Úgy vélte: most már csak egy kis szerencse kell, és akkor a gazdasági újraindításnál is olyat mutatnak a világnak, amilyet ma még kevesen gondolnak.



Hangsúlyozta: most még az oltás a fontos, hiszen a járvány csak azok számára ért véget, akik beoltották magukat. Magyarországon sajnos sokan nem oltatják be magukat, és továbbra is ki vannak téve a kockázatnak - jegyezte meg. A magyar kormányfő reményét fejezte ki, mindkét ország gazdasági újraindítása úgy sikerül, hogy "ismét lesz egy újabb közös sikertörténet".



Orbán Viktor kérdésre válaszolva közölte: váratlan, erőteljes és komoly beavatkozást jelentő döntéseket kell hoznia a kormánynak, és akkor meglehet az 5,5 százalékos gazdasági növekedés és a családok adóvisszatérítése is.



A miniszterelnök óvatosságra intett a gazdasági növekedéssel kapcsolatban és jelezte: ha a Szijjártó Péter vezette gazdasági újraindítási operatív törzs nem visz a kormány elé 15-20 nagyon komoly, sokakat talán meglepő erőteljes intézkedést, és a kormány ezeket nem hagyja jóvá a következő egy-két hétben, akkor nem lesz 5,5 százalékos növekedés Magyarországon. "Magától nem fog a gazdaság 5,5 százalékkal nőni, ehhez kormányzati motívumokat, motivációkat, hatásokat kell gyakorolnunk, és hatásokat kell kiváltani" - fogalmazott.



Arról is beszélt: az építőanyagiparban súlyos problémákat lát, akár 100 százalékot is meghaladó az árnövekedés, így a felújítási állami támogatást rögtön "át is szivattyúzzák" az emberektől az építőipari alapanyagokat gyártó cégekhez. Ezt elfogadhatatlannak nevezte, hozzáfűzve: intézkedésekre lenne szükség, és szeretné, ha ezeket még ezen a héten a kormány meg tudná tárgyalni.



A miniszterelnök az európai klímavédelmi célokra és karbonadóra vonatkozó kérdésre válaszolva megerősítette: a kormány rossz ötletnek tartja azokat az elképzeléseket, hogy a klímavédelem érdekében adóztassák meg a családi házakat és a családi autókat. Jelezte: a V4 országai eddig egyhangúlag ez ellen beszéltek, és reméli, hogy ez az egyetértés megmarad.



Az Európa jövőjéről szóló vitára vonatkozó kérdésre azt mondta: Magyarország nem hallgatni fogja a vitát, hanem elmondja a véleményét. Jelezte: a külföldi lapokban feladott hirdetések a magyar kormány hivatalos álláspontját rögzítik. Hozzátette: a vitában részt vesz majd a magyar parlament is, a házelnök tájékoztatása szerint ősszel a Ház is el akar fogadni a témában egy dokumentumot.



A kormányfő "becsületbeli kérdésnek" nevezte a vitában való részvételt, és reményét fejezte ki, hogy a vita lezárásaként össze fognak hívni valamilyen európai konvenciót, ahol a tapasztalatok alapján megkezdődik a tárgyalás arról, az unió alapszerződését mely pontokon érdemes módosítani, és hogyan kell hozzáigazítani a jövőhöz.

Kövér László fogadta a szlovák kormányfőt

Kövér László, az Országgyűlés elnöke (b) fogadja Eduard Heger szlovák kormányfőt (j) az Országházban 2021. június 29-én. MTI/Illyés Tibor

Heger: fontosak az innovatív és kölcsönös projektek

A térségbeli innovatív és kölcsönös fejlesztések fontosságára hívta fel a figyelmet a szlovák miniszterelnök a magyar vendéglátójával közösen megtartott keddi budapesti sajtótájékoztatón.

Innovatív és kölcsönös fejlesztések jellemzik a Magyarországot és Szlovákiát is magába foglaló térséget. Ezeket a jövőben is erősíteni kell - mondta Eduard Heger, akit Orbán Viktor kormányfő a Karmelita kolostorban fogadott.



A szlovák politikus kiemelte az infrastruktúrafejlesztést, azon belül is az energetikai projekteket, valamint a híd- és útépítéseket, de szerinte segíteni kell az idegenforgalmi együttműködést is.



Rövid időn belül érdekes csomagot kínál majd a térség a világnak a régió megismertetésére - fogalmazott.



Eduard Heger fontos szomszédnak nevezte Magyarországot. Azt mondta, hogy országa minden polgárának, így a kisebbségeknek is miniszterelnöke kíván lenni.



Azt szeretném, hogy Szlovákia minden polgára otthon érezze magát az országban - fogalmazott.



A két ország kölcsönös érdekének nevezte az Európai Unió bővítését. Úgy fogalmazott: a Balkánnak ugyanolyan esélyt kell kapnia, mint egykor a közép-európai régiónak arra, hogy a világ egyik legjobb közösségének tagja lehessen.



Olyan közösség része, amelyben az emberek elégedetten és békében élhetnek - tette hozzá a politikus.



A szlovák kormányfő köszönetet mondott azért a segítségért, amelyet a koronavírus-járvány alatt Magyarországtól kapott, a medikusok munkájáért és a lélegeztetőgépekért. Egyetértett Orbán Viktorral abban, hogy a világjárvány azok számára ért véget, akik megkapták az oltást a koronavírus ellen.



Eduard Heger fontosnak nevezte az unióban zajló vitákat. Kijelentette ugyanakkor, hogy amikor a közösség jövőjéről folyik a diskurzus, üdvös lenne, ha a közösség azon alapvető értékeire is figyelnének, amelyeknek köszönhetően béke van Európában.



Olyan értékeket emelt ki, amelyek elnyomását a térség már megélte a kommunizmusban: az emberi jogokét és a szólásszabadságét.



Az unió klímacéljait érintő kérdésre azt mondta: Szlovákia gazdasága a nehéziparon alapszik, annak újraindítást meg kell kezdeni. Heger hozzátette, hogy segíteni kívánják a termelőket a kibocsátás csökkentésében.



