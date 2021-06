Soros György fia áll Mark Rutte magyarellenes támadásai mögött

Hetek óta összehangolt támadás zajlik a gyermekek védelmében hozott pedofilellenes törvénycsomag miatt.

2021. június 30. 13:08

Hetek óta összehangolt támadás zajlik Magyarország ellen a gyermekek védelmében hozott pedofilellenes törvénycsomag miatt. A holland miniszterelnök példátlan és felháborító kijelentést tett, amikor azt mondta, hogy Magyarországot térdre kell kényszeríteni. A háttérben valószínűleg a Soros-birodalom és a hozzá kapcsolódó álcivil szervezetek mozgatják a szálakat – írja az Origó.

Az Országgyűlés június 15-én fogadta el a pedofilellenes jogszabálycsomagot. Az új törvény alapján létrejön egy név szerinti kereshető pedofil-nyilvántartás, bizonyos munkahelyekről kitiltják őket, szigorúbban büntetik a pedofil bűncselekményeket, nem lehet enyhe büntetéssel és minősített esetekben feltételes szabadságra bocsátással megúszni, illetve a legsúlyosabb pedofil bűncselekmények nem évülnek el, és kitolódik az elévülés kezdete is.

A pedofilellenes törvénycsomagot azonnal támadni kezdte a teljes európai genderlobbi, az elmúlt hetekben számos csatornán intéztek provokatív támadásokat Magyarország és a magyarok ellen.

Németországban a magyar és a német válogatott mérkőzését megelőzően szivárványszínűre akarták kivilágítani az Allianz Arenát, a szurkolóknak szivárványos zászlókat osztogattak, kifütyülték a magyar himnuszt, és közben szivárványos zászlóval szaladt be a pályára egy aktivista, a rendőrök pedig minden lehetséges módon próbálták hergelni és kellemetlen helyzetbe hozni a meccsre érkező magyar szurkolókat, a konzulokat pedig nem engedték a stadion közelébe.

A támadások már a pedofiltörvény elfogadása előtt megkezdődtek, amikor is kiderült, hogy a magyar válogatott nem fog térdelni az Eb-meccseken a kezdőrúgás előtt, ahogyan számos más kelet-közép-európai ország csapata sem tette, hiszen egyrészt egy sporteseménybe nem szabad politikát keverni, másrészt Magyarország sosem tartott rabszolgákat, és gyarmatosító hatalom sem volt, így a megmozdulás értelmezhetetlen számunkra.

Példátlan és felháborító Mark Rutte holland miniszterelnök közelmúltban tett nyilatkozata, amelyben arról beszélt, hogy térdre kell kényszeríteni Magyarországot. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán reagált Rutte szavaira, és hangsúlyozta, hogy „a magyar ember csak a Jóisten, a hazája és a szerelme előtt térdel le”.

Rutte viszont nem saját felindulásból cselekszik, és nem is egyedül. A Soros György bevándorláspárti spekuláns által finanszírozott álcivil szervezetek az elmúlt hetekben már aktívan kivették a részüket a Magyarország elleni lejárató kampányból, amelyben a hazai baloldal is készségesen segít. Soros álcivil szervezetei homofóbtörvénynek kezdték hazudni a gyermekvédelmi törvényt, annak ellenére, hogy az a legkisebb mértékben sem irányul a homoszexuális emberek ellen, és nem is vonatkozik a 18 év felettiekre – írja az Origó.

Érdemes viszont megjegyezni, hogy Mark Rutte, aki most a pedofilellenes törvénnyel szemben hergel, ugyanaz a politikus, aki korábban a pedofíliát és a zoofíliát akarta legalizálni, vagyis szerinte elfogadható a gyermekekkel és állatokkal létesített szexuális viszony.

Azzal viszont már úgy tűnik, problémája van, ha a magyar kormány a szülők kezébe adja a gyermekek szexuális felvilágosításával kapcsolatos döntés jogát és lehetőségét, és ha megvédi a kiskorúak jogait.

Mark Ruttét szoros kapcsolat fűzi a Soros-birodalomhoz. Az elmúlt években többször is közösen szerepelt Soros György fiával.

Alex Sorosnak a pedofilellenes és gyermekvédelmi törvény elleni támadások és az LMBTQ-propaganda ugyanúgy személyes ügyet jelent, mint Soros Györgynek a bevándorláspárti akciók.

A Soros-szervezetek irányítják a magyar pedofiltörvény elleni támadásokat

A Magyarország ellen zajló lejárató kampányt nem a holland miniszterelnök kezdte. A támadások vezére Gerald Knaus, Soros egyik legbizalmasabb és legrégebbi embere. Knaus akkor aktivizálta magát ismét, amikor Twitter-bejegyzésben kelt ki az UFEA ellen, mivel az megtiltotta, hogy a müncheni aréna politikai okokból szivárványszínű kivilágítást kapjon a német–magyar focimeccs idején.

Az Amnesty International szintén az egyik szervezője lett a magyarok elleni támadásoknak. Június 18-án például a magyar–szlovák határon helyezett ki olyan táblákat, amelyen áthúzták az „LMBTQI Szabadság Zónája” háromnyelvű (magyar, angol, orosz) feliratot (mindezt úgy, hogy Szlovákiában – Magyarországgal ellentétben – nem ismerik el az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatát).

Egy másik Soros-szervezet is előtérbe került az elmúlt időszakban. A Civil Liberties Union for Europe honlapján, a „képzés” rovatban Israel Butler és Valentin Toth jelentetett meg cikket.

Ebben arra adtak utasítást az aktivistáknak és újságíróknak, hogy milyen kifejezéseket használjanak a törvénnyel kapcsolatban. Ettől kezdve a baloldali újságírók nem nevezhették a nevén – vagyis pedofilellenesnek – a törvényt.

A szervezet oldala egyébként tele van a magyar pedofilellenes törvény elleni uszítással is, a tematikával számos bejegyzésben foglalkoznak. A propagandából magyar tagszervezetük, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ ) is jócskán kiveszi a részét. Érdemes megemlíteni a Human Rights Watchot is, amely valóságos nemzetközi fake news kampányt indított, a Magyar Helsinki Bizottság pedig már a kezdetek óta terjeszt álhíreket a pedofilellenes törvényről.

origo.hu