A kereszténydemokrácia sikert jelent az országnak

„A baloldali kormányok korábban megszorításokat vezettek be, elvettek az emberektől, csődbe vitték az önkormányzatokat, eladták az országot, privatizálták a közszolgáltató cégeket, és ebből az következik, hogy a baloldalnak nincs alapja, hogy kioktassa a kormánypartokat" – mondta Szászfalvi László kereszténydemokrata politikus a törvényhozásban. Őt kérdezte a Gondola.

– Képviselő úr, az ultrabaloldal és a liberális szélsőség azért engedheti meg önmagának, hogy folyamatosan hazudjon, mert tudja, hogy médiafölényben van, a hazugságaikat leleplező nyilatkozatok, cikkek csak a társadalom kisebb részéhez jutnak el. Hogyan segítheti a társadalmat a hazugságpolitika leleplezésében a kereszténydemokrácia?

– Nagyon fontos, hogy sok eddig meg nem szerzett tudást pótoljunk azoknak a felnőtteknek számára akik esetleg nem részesültek korábban hitoktatásban. Korunk tüneteit fontos megbeszélni és a keresztény álláspontot képviselni. Nem tekintélyelvűen, hanem magyarázattal. Mindennek a hátterét megvilágítsuk, a forrásokat megértsük. Ebben a médiának nagy szerepe van. A baloldali liberális médiafölény hosszú időn át létezett, ma is létezik. Ma már nem olyan nagy arányban, mint amilyen arányban a kilencvenes években fennállt. Mindennek az alapja, hogy hiteles kereszténydemokrata politikára van szükség. A legfontosabb, hogy a hazugságpolitika ne tudja maga alá gyűrni a társadalmat. A szembesítés az elsődleges. Azokat, akik a hazugságokat terjesztik, illetve a szélsőséges liberális, anarchisztikus tanokat sulykolják, azokat igyekezzünk szembesíteni saját maguk cselekedeteivel. Emellett nagyon fontos az emberek között való folyamatosa jelenlét és a közösségek elevenségének fenntartása. A Covid másfél éve után most újra kell szerveznünk ezeket az emberi közösségeket.

– Önnek a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma mit adott a tudáson kívül, amely kapott érték ma is segíti a magyar társadalom érdekeinek politikusi képviseletében?

– A debreceni középiskolai tanulmányaim életre szóló hatást jelentettek. Számomra igazi alma mater volt.

Az alma mater

kapott értékek közül legfontosabbak a keresztyén nemzeti kincsek. A keresztyén kultúra alapjai nélkül nincs európai élet, európai megmaradás. A másik, amit kaptam, a nemzeti elkötelezettség. A Debreceni Református Kollégiumban olyan elődeink voltak, akik ezeket az értékeket nemzedékről nemzedékre továbbadták. Fontos, hogy ez a középiskola túlélte a kommunista világot is. Én még épp abban az időszakban jártam oda. Mindig előttem van egy olyan kép, hogy a szemben lévő épület éppen a Magyar Szocialista Munkáspárt központja volt Debrecenben, és minden este a vörös csillag fénye világított.

– A cívis város után jött a magyarok fővárosa. A Budapesti Református Teológiai Akadémia miért volt fontos kiegészítés karakterének formálásában?

– A teológiai képzésem célja az volt, hogy a magyar embereket jól szolgáljuk. A szolgálatnak a fontossága tudatosult bennem. Én elsősorban a vidék szolgálatát éreztem fontosnak, édesapám és a család többi tagja, akik egyházi szolgálatban működtek, mind a vidéki életet igyekeztek gazdagítani. Az emberek alázatos szolgálatának gondolata mélyült el bennem. A lelkek megtartását éreztem legfontosabbnak, hiszen akkor eléggé meg volt gyötörve a magyar vidék. Ezt ma is fontosnak tartom.

– Még a pártállam lecsengése előtt, 1988-ban mi adta a fölismerést és a bátorságot ahhoz, hogy az MDF alapító tagjává váljon?

– Mindenki úgy érezte akkor, hogy már elég volt. És akkor megnyíltak a lehetőségek. Megvilágosodtunk arról, hogy most itt az idő, meg kell szervezni magunkat a vidéken. Az MDF volt az, ami legközelebb állt hozzánk Csurgón. Itt egy tevékeny közösség jött létre hála Istennek, és ez a keresztyén nemzeti értékek alapján állt. Bátorság nem tudom, hogy mennyi kellett hozzá, nem szeretném fényezni magamat. Talán 1987-ben, ’88-ban túl nagy bátorság már nem kellett hozzá. Akkora nem kellett, mint amekkora az 1950-es, -60-as években kellett volna. Civil kurázsi kellett ahhoz, hogy vállaljuk önmagunkat: kereszténységünket, hazaszeretetünet. Odaálltunk azok mellé a magyar családok mellé, akik azt vallották, hogy szeretnének újra büszke magyarok lenni, szeretnék fölemelni a fejüket. Mindent megtettünk azért, hogy ezt vállalhassák, átélhessék, élmény legyen számukra. Nagy sikernek érzem, hogy azokat az embereket, akik így gondolkoztak, sikerült közösségbe kovácsolni.

– Csurgó polgármestereként mit tudott hozzátenni a város szellemi gazdagodásához?

– Arra vagyok büszke, hogy a rengeteg harc közben a programomat sikerült megvalósítani.

A csurgói városháza

Csurgó hátrányos helyzetű térségben volt akkor. Az infrastrukturális fejlesztések mellett sok mindenre szükség volt abban a kisvárosban. Ki kellett fejleszteni a telefonösszeköttetést, föl kellett újítani a vasutat. A vállalkozásokat kellett segíteni, amennyire ez lehetséges volt polgármesterként. Személyesen én nagyon fontosnak tartottam a kultúra gazdagítását és a közösségek fölemelését. Amikor az első nemzeti ünnepünket ünnepeltünk 1990-ben, mindössze 15-en, 20-an vettünk részt. Néhány évvel később már több százan eljöttek, és erre nagyon büszke vagyok. Ez is hozzájárult a város szellemi gazdagodásához. Tervünket Csurgói Festetics Programnak neveztük el. Ebben már nem pusztán a materiális javak fejlesztését láttuk fontosnak, hanem a kulturális szellemi lelki gazdagodást is. Azon dolgoztunk, hogy Csurgót ismét fölemeljük a magyar szellemi horizontra. Egy korábbi aranykorban Csurgó még ott szerepelt. Ezért kellett kulturális attrakciókat is létrehozni, amelyek legtöbbször sikeresek voltak. Megszerveztük a Festetics-városok együttműködését. Keszthely, Hévíz és Csurgó évi rendezvényekkel kapcsolódott össze. Ezeken a kulturális találkozókon igyekeztünk bemutatni a saját művészeti-művelődési értékeinket. Rengeteg könyvet adtunk ki az elmúlt évtizedek során. Néhány olyan alapítványt sikerült létrehoznunk, amelyek ezt a szellemi fejlődést igyekeznek tovább vinni. Népfőiskolát szerveztünk. Konferenciákat hoztunk tető alá. Ezek mind a város szellemi gazdálkodását hozták magukkal.

– Somogy az ország egyik legizgalmasabb megyéje: Siófoktól Barcsig. Ön a megyei közgyűlés képviselőjeként hogyan tapasztalta ezt meg?

– Somogy valóban a Balatontól a Dráváig sok különlegességet foglal magában.

A Dráva-part

Magam elsősorban a megye nyugati felét ismerem. Ma is ezen a területen vagyok országgyűlési képviselő. Somogyország valóban sok helyi hagyománnyal rendelkező terület. Itt beszélhetünk akár természeti értékekről, akár a konyhaművészeti különlegességekrő. A Balaton-part önmagában egy külön világ. Délen a Dráva-part is természeti értékek izgalmas birodalma. A mezőgazdasági örökség is meghatározza a mai életét is ennek a vidéknek. És sok népi hagyomány is hála Istennek él, és gazdagodik, színesedik. Az elmúlt három évtizedben sokan dolgoztak azon, hogy ezeket a hagyományokat új értékekkel egészítsük ki. Eleven konyhaművészeti fesztiválok jöttek létre. Néptánccsoportok, dalkörök alakultak. Mindez Somogy megye jövőjét is jelenti.

– Az Alpok-Adria Munkaközösségben végzett munkája hogyan szélesítette látókörét?

– Én az Alpok-Adria Kisebbségi Munkacsoportot vezettem. Ez hét országot érinti munkaközösség volt. Az őshonos nemzetiségi közösségek álltak a középpontban. Az észak-olasz térség is hozzánk tartozott. Nekünk mindennapi volt a felismerés, hogy Európa a nemzetek Európáját jelenti. Ha nem nemzetek Európájában gondolkodunk, az már nem Európa. Az őshonos közösségeket megőrizve lehet Európát megőrizni és fejleszteni.

– Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának elnökeként mik okoztak feszültséget?

– Abban az időszakban az MSZP-SZDSZ koalíció kormányzott. A sok kisebb között három nagy problémával küzdöttünk. A 2002 előtti, Orbán Viktor vezette kormányzásban az egyházak támogatása volt a jellemző. 2002 után ezt a politikát azonnal lerombolták. Az egyházi intézményeket pedig éveken keresztül kiéheztették. Ez követelt nagy küzdelmet tőlem és a nemzeti szenvedélyű képviselőktől. A legszikrázóbb ütközetet az OPNI bezárása okozta, ezzel hatalmas kárt okozott a gyurcsányi vezetőség. Emellett nagy kihívást jelentett a szcientológiai egyház fellépése. Ez a destruktív szekta sok kockázatot hozott magával. Sok családot, sok embert tönkretett.

– Ön 2003. január 17-én a Keresztény Demokrata Fórum elnökévé választották. Azt a különleges helyzetet hogyan tudta kezelni?

– Ebben az időben a Dávid Ibolya-féle MDF-vezetőség balra sodorta a Fórumot. Akkor döntöttünk úgy, hogy létrehozzuk a Kereszténydemokrata Fórumot mint civil szervezetet. Sokan gondolkoztunk úgy, hogy az MDF-et nem szabad balra vinni. A Kereszténydemokrata Fórumnak az volt a célja, hogy mind a Fidesszel, mind a Kereszténydemokrata Néppárttal együttműködést alakítson ki, és ezzel az MDF-et is szerettük volna ahhoz az értékrendhez kötni. Ezt megakadályozta az MDF frakció szakadása, majd a maradék MDF teljes mértékű átcsúszása a baloldalra.

– 2006 májusában már a Fidesz-KDNP közös jelöltjeként védte meg egyéni mandátumát. Ez a lehetőség hogyan segítette a magyar érdekek érvényesítésében?

– Először független képviselő lettem, miután az MDF frakcióból bennünket kitettek. Ezt követően a Fideszben, majd véglegesen a KDNP-frakcióban találtam meg a helyemet.

Szászfalvi László és Semjén Zsolt lakossági fórumon Barcson

Ez lehetőséget adott arra, hogy az addigi, majd a mostani értékrendemet – hiszen nem változott az értékrendem – a keresztyén nemzeti értékeket vihessem előre. Magam mindig egyéni jelöltként lettem országgyűlési képviselő. Ez nekem nagyon fontos, mert a helyi embereket tudhatom magam mögött.

– Önt 2010. június 2-án Sólyom László államfő kinevezte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkárának. Feladata az egyházügyi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért való felelősségvállalás. Hogyan segítette a valódi, tehát nem spekulánspénzekből eltartott civil szervezeteket?

– Három nagy területen kellett előrehaladnunk. Az egyházi ügyekben, a nemzetiségi területen, illetve a civiltörvény kialakításában. Mindhárom területen sarkalatos, kétharmados törvényt hoztunk létre. Ez óriási feladat volt. Először egy zöldmezős államtitkárságot hoztunk létre a semmiből. Közben folyamatosan az Alaptörvény előkészítése zajlott. Két évig nagyon feszült munka pezsgett három területen. A munka egyik része volt az új Civiltörvény előkészítése. Itt élénk társadalmi egyeztetést szerveztünk, mert szerettünk volna több véleményt, javaslatot és kritikát hallani. Teljesen új törvényként született meg a civilszervezetek jogállásáról szóló joganyag. Erre nagyon büszke vagyok. Nagy élmény volt, hiszen kiváló munkatársakkal hoztuk létre. Új keretet alakítottunk ki a civilszervezeteknek.

Válasz a választóknak

Létrehoztuk a Nemzeti Együttműködési Alapot, amely lehetőségeket nyitott meg ezeknek a szervezeteknek. Öt szakmai kollégium támogatta azokat a civilszervezeteket, amelyek konkrét valóságos tevékenységet folytatnak. Azokat a civilszervezeteket segítettük, amelyek emberközelben voltak és addig teljesen ki voltak zárva a politika látóköréből. Létrehoztunk egy új támogatáskezelőt. Ezen már miniszteri biztosként dolgoztam. Ez elég nagy menet volt a 2010 és a 2014 közötti időben. Emellett létrehoztunk megyei civil információs központokat. Ezek szervezik a megyében a kisebb szervezetek forráshoz jutását.

– Felesége is egyházi szolgálatot teljesít. Három gyermekük van. A család milyen örömökkel gazdagította?

– Visszatekintve gyakran eszembe jut, hogy az utóbbi 35 évben sokkal többet kellett volna a családdal lenni. Nagy köszönet és hála a Feleségemnek. Miközben végezte az egyházi szolgálatot, a három gyermekünk mellett folyamatosan ott volt, és nekem is rengeteget segített és ott állt mögöttem. A család ereje nélkül nem lehetne hatásos közösségi munkát végezni. Az öröm és boldogság legelsősorban a családban tapasztalható meg.

