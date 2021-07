Ebben változik az életünk július elsejétől

Július elsejétől megszűnik az ifa-mentesség a szálláshelyeken, az online vásárlásra is új szabályok vonatkoznak majd, hatályba lép az európai uniós zöld útlevél, több műanyag termék forgalomba hozatala is tilos lesz, a kisgyermekekkel otthon lévő anyák pedig szövetkezetet alapíthatnak.

2021. július 1. 12:31

Ez csupán néhány azokból a változásokból, amelyek életbe lépnek júliustól, mutatjuk miben változik az életünk csütörtöktől:

Mától az EU-n kívülről rendelt filléres dolgokra is áfát kell fizetni

Az online vásárlásra új uniós adózási szabályok vonatkoznak holnaptól. Megszűnik az Európai Unión kívülről érkező, 22 euró (nagyjából 7500 forint) alatti áruk áfamentessége, 150 eurós (körülbelül 51 ezer forint) értékig azonban a termékek behozatala továbbra is vámmentes marad (kivéve az alkoholtartalmú termékeket, a parfümöket, kölnivizeket, valamint a dohányt és a dohánytermékeket), de áfát kell utánuk fizetni. Két új lehetőség lesz az áfafizetésre. Az egyik, hogy az Európai Unión kívüli eladók, ha az EU több tagállamába is értékesítenek, regisztrálhatnak az IOSS (Import One Stop Shop) rendszerbe. Ekkor a vevők a vásárláskor megfizetik az eladónak a termék áfáját. A másik lehetőség, hogy a szállítmányozók a különös szabályozás (SA - Special Arrangement) alkalmazásával egyszerűsíthetik az áfafizetést, ha ennek használatát előzetesen bejelentik a hivatalnak. A különös szabályozás csak akkor lehetséges, ha a vámeljárás ugyanabban a tagállamban van, ahol a küldemény címzettje is. Az SA alkalmazásakor az áfát a küldemény kézbesítéskor a szállítmányozó szedi be a címzettől. A Magyar Posta automatikus vámeljárással készül a jogszabályi változásra.

(Fotó: Shutterstock)

Itt az Európai uniós zöld útlevél

Csütörtöktől Magyarországon is hatályba lép az európai uniós zöld útlevél, amely a kormányablakokban vagy az ügyfélkapun lesz igényelhető. Három QR-kód lesz rajta, mivel három esetben kaphatja meg valaki az igazolványt: ha átesett a betegségen, ha beoltották vagy ha negatív PCR-teszttel rendelkezik.

A koronavírus elleni védőoltást a szomszédos országok határai mentén lakók is megkaphatják Magyarországon. Ez az ott élő, 18 év feletti magyar és nem magyar állampolgárokra is érvényes. Az oltást kijelölt oltópontokon vehetik fel, az országba pedig kijelölt határátkelőhelyeken léphetnek be.

Új nyugdíjszabályok

A nyugdíjszabályokban is változások következnek. A végleges határozattól számítva 15 napon belül vissza lehet vonni a nyugdíjigényt, módosítási lehetőségek lépnek életbe a nyugdíjbiztosítási hatósági adategyeztetési eljárást lezáró határozatoknál is. A Brexittől függetlenül az Egyesült Királyságban élők számára továbbra is folyósítható a nyugdíj, minden nyugdíjbiztosítási eljárás illetékmentessé válik, valamint módosítás történik a nyugdíj alapját képező életpálya-átlagkereset számításának feltételeiben is.

Nincs több környezetkárosító műanyag

Július elsejétől bizonyos egyszer használatos műanyagokat tilos lesz forgalomba hozni. A műanyag zacskókból a szabály azokra lesz érvényes, amelyekből a legtöbb fogyott, főként a pénztáraknál megvásárolhatóknál. Tilos lesz a műanyag fültisztító pálcika, evőeszköz, tányér, szívószál, italkeverő pálcika, léggömbökhöz rögzítendő és azokat tartó pálcák, italtartó poharak és az expandált polisztirolból készült ételtároló edény forgalmazása. Tilos lesz az olyan műanyag hordtasak forgalmazása is, amelynek falvastagsága 15 mikron vagy afeletti (kivétel ez alól a biológiailag lebomló műanyagból készült). Fontos, hogy mivel a forgalomba hozatal lesz tiltott, így a már meglévő készletek felhasználhatók. Továbbá, a hagyományos műanyagból készült zacskók környezetvédelmi termékdíja 57 forint helyett 1900 forint lesz kilogrammonként.

(Fotó: Shutterstock)

Megszűnik az ifa-mentesség

Holnaptól a kisgyermekkel otthon lévő szülők is szövetkezetet alakíthatnak, amelynek nem kell szakképzési hozzájárulást fizetnie, valamint szociális hozzájárulási adót (szocho) sem. A cél a többgyermekes anyák foglalkoztatásban való részvételének segítése.

Megszűnik a 2020-ban (a veszélyhelyzet alatt) bevezetett ifa-mentesség. A szálláshelyeken a 18 év feletti magánszemélyeknek ismét kell idegenforgalmi adót (ifa) fizetniük az ott eltöltött éjszakák száma után.

A Széchenyi-pihenő (Szép)-kártyára történő utalás után továbbra sem kell szociális hozzájárulási adót (szocho) fizetni, és az alszámlák (szálláshely, vendéglátás, szabadidő) között az év végéig szabad az átjárás. Korábban a turizmusra költhető rekreációs keretösszeget 450 ezer forintról 800 ezer forintra emelték június 30-ig, ezt azonban most meghosszabbították az év végéig.

(Fotó: MTI/Pénzjegynyomda)

Új háziorvosi sürgősségi ügyelet rendszer

Azok, akik állami támogatással telepítenek napelemes rendszert, az áramhálózati cégekkel ezentúl nem szerződhetnek szaldó elszámolásban, 2021. július 1-jétől bruttó elszámolással tehetik ezt meg. Így az áramszolgáltató a napelemes rendszerek többlettermelését nem ingyen tárolja majd. (Azok, akik önerőből telepítenek napelemes rendszert, még 2023. december 31-ig szerződhetnek szaldó elszámolásban.)

Az új háziorvosi sürgősségi ügyelet rendszerét Hajdú-Bihar megye településein tesztelik július elsejétől. A rendszer, miszerint az Országos Mentőszolgálat üzemelteti majd a háziorvosi sürgősségi ügyeletet, jövőre egész Magyarországon életbe léphet.

(Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Még részletesebb tájékoztatás a fogyasztóknak

Júliusban egyébként egy másik változás is jön, július 16-tól minden nem élelmiszer-termékhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót kell mellékelni, tehát a fogyasztók védelmének érdekében szélesebb termékkörnél lesz kötelező a használati útmutató. Azonban többségében elegendő lesz ezt online formában elérhetővé tenni. Emellett hamarosan várhatók az újabb enyhítések: mindjárt itt az 5,5 millió beoltott, és elhagyhatjuk a maszkot beltéren, valamint szállodákban, éttermekben, fürdőkben és a strandokra nem lesz szükség védettségi igazolványra.





