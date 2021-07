Hazugságspirálban a széteső MSZP

Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke örömlányoknak nevezte azokat, akik az utóbbi időben elhagyták a pártot.

2021. július 1. 13:29

Rövid időn belül lebukott Kunhalmi Ágnes, aki azt állította, hogy nemcsak MSZP-sek ülnek át a DK-ba, hanem fordítva is történnek ilyen esetek. A példaként felhozott Bulitka András ugyanis közölte, „nem tudom, mire gondolhatott a társelnök asszony, amikor ezt nyilatkozta, mert én továbbra is a DK jelöltjeként indulok az előválasztáson”.

Kétségbeesett, egyben szánalmas hazudozásba kezdett Kunhalmi Ágnes az ATV-ben, amikor arról esett szó, hogy rövid időn belül az MSZP korábbi két meghatározó politikusát, Molnár Gyula volt elnököt, illetve Szakács László egykori alelnököt is kizárták a pártból, ők pedig DK-s támogatással indulnak a baloldali előválasztáson.

– A kedves tévénézőkre bízom, hogy melyik az a párt, és miért veri nagydobra, hogy ha egy szocialista átmegy, és mondjuk miért nem verem én társelnökként azt nagydobra, hogy Komárom-Esztergom megyében Nemes Andrea a DK-ból jött át, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kisvárda térségében szintén van egy jelöltünk, aki pár hete még DK-s volt, most az MSZP-frakcióba kíván ülni – hangoztatta az MSZP társelnöke.

Pár órán belül azonban Bulitka András, a DK Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3-as számú választókerületének jelöltje közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmazott: „Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt állította, hogy a DK kisvárdai előválasztási képviselőjelöltje elhagyta a DK-t, és az MSZP jelöltjeként indul az előválasztáson. Kunhalmi Ágnest minden bizonnyal félretájékoztatták, mert mindebből semmi sem igaz.”

– Nem tudom, mire gondolhatott a társelnök asszony, amikor ezt nyilatkozta, mert én továbbra is a DK jelöltjeként indulok az előválasztáson, nagyon meglepődtem azon, hogy átigazolnék MSZP-be, ilyesmi soha meg sem fordult a fejemben. A DK jelöltségét elfogadtam, azt fenntartom, attól visszalépni nem fogok – tette egyértelművé Bulitka András.

A lebukás után az MSZP is közleményt adott ki, amelyben korrigálni próbálták Kunhalmi baklövését. „Az MSZP társelnöke Sárosy Zoltánról beszélt, aki korábban DK-s volt, és most az MSZP jelöltjeként indul az előválasztáson Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3. számú választókerületében. Reméljük, ezzel a félreértelmezési problémát sikerült megnyugtatóan tisztáznunk” – írta a párt.

Az MSZP kétségbeesett magyarázkodása ellenére tény, hogy a párt és a DK közötti mozgás meglehetősen egyirányú. Molnár Gyula és Szakács László átigazolása előtt Kiss László III. és Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester otthagyta az MSZP-t, majd belépett a Gyurcsány-pártba. – Nem kaptuk meg azt a támogatást, amit polgármesterként elvárhattunk volna, ezért a DK-hoz fordultunk – indokolta döntésük okát Szaniszló Sándor. A két egykori szocialista politikus átlépésével a fővárosi közgyűlésben hat képviselővel immár a DK-é a legnagyobb frakció.

A történtekről Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke mindössze annyit tudott mondani: „Leszögezem, néhány ember örömlányos mentalitása nem zavar bennünket.”

De a szocialisták kudarcai nyomán Farkas István és Szabó Gábor újpesti önkormányzati képviselők, valamint Trippon Nobert, a kerület egyik alpolgármestere is visszaadta párttagkönyvét, és belépett a DK-ba.

Mindazonáltal ha nem is igazoltak át Gyurcsány Ferencékhez, számos emblematikus politikusa hagyta ott az MSZP-t. Ilyen például Botka László, Szeged polgármestere, a párt egykori miniszterelnök-jelöltje, választmányi elnöke, aki 2019 októberében jelentette be kilépését a pártból. Bár Botka ekkor nem kívánt sárdobálásba kezdeni, korábban éles hangon bírálta az MSZP-t, mondván, „a politikai maffia behálózta a demokratikus ellenzéket, benne sajnos a saját pártomat is”.

Bárándy Gergely már a 2018-as választás előtt bejelentette, hogy azon nem kíván indulni, egyúttal lemond párttisztségeiről is. 2020 januárjában Szanyi Tibor, a párt volt alelnöke és európai parlamenti képviselője is elhagyta a szocialistákat. Szanyi korábban úgy fogalmazott: „Ez így nem párt! Ez így csak egy degenerálódó belterjes klub, ahol a politikai témakészlet elapadt, s jobbára az itt-ott fellelhető apróbb krajcárok után kapirgálunk.”

Kunhalmi Ágnes szerint „majdnem beledöglött” a baloldal Gyurcsány kormányzásába

Kunhalmi Ágnes élesen bírálta a Gyurcsány-pártot és korábbi kormányzásukat is.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke az ATV-ben utalt arra, hogy a párt körüli kilépések és például Molnár Gyula ügye is arra világít rá, hogy egyeseknek az az érdeke, hogy minél nagyobb botrányt szítsanak a szocialista párt körül.

A DK-ba való távozásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott: „Jó, hát akkor a kedves tévénézőkre bízom, hogy melyik az a párt, és miért veri nagydobra, hogyha egy szocialista átmegy, és mondjuk miért nem verem én társelnökként azt nagydobra, hogy Komárom-Esztergom megyében Nemes Andrea a DK-ból jött át, és az MSZP-frakcióba kíván ülni, és a mi jelöltünkké vált, vagy most Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kisvárdai körzetben szintén még pár héttel ezelőtt mondjuk DK-s volt, és most az MSZP-frakcióba kíván ülni.”

Kunhalmi szerint azok az emberek „mennek el” az MSZP-ből, akik az elmúlt tíz évben őt bírálták, amiért nem szidja Gyurcsányt.

A társelnök szerint október 23-ig lesznek még mozgások a baloldalon, minden bizonnyal lesznek, akik az MSZP-ből mennek el és lesznek, akik például a DK-ból az MSZP-be igazolnak.

„Soha többet nem lehet a globalizáció miatti válságokra megszorítással reagálni Európában. Majdnem beledöglött a hazai baloldal és az MSZP, hogy a legutóbbi válságban, 2008 és 2009-ben megszorító intézkedéseket kellett véghez vinni.

Szinte szétverte az MSZP-nek azt a szavazóbázisát, aztán az MSZP-t még ketté is szakították, és ketté is szakadt, ami most egy mérhetetlen versenyképtelenség az egységes jobboldallal szemben” – ezzel utalt Gyurcsány korábbi kormányzásának kudarcára és arra, hogy szétverte az MSZP-t és kiszakította belőle a DK-t.

Európai kitekintésben Kunhalmi szerint a baloldalnak össze kell fognia zöldekkel, szociáldemokratákkal és kommunistákkal is az erősödő jobboldal ellen.





