Pénteken eléri az 5,5 milliót a beoltottak száma

Pénteken a beoltottak száma eléri az 5,5 milliót, ennyi beoltott ember délutánra, estére talán már meglesz, és akkor újabb korlátozásokat oldanak fel, például nem kell maszkot viselni - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, ahol arról is beszélt, hogy a kormány több gazdasági döntést is a hozott, így kiviteli korlátozást rendelt el októbertől építőipari termékekre, valamint az áremelkedések megfékezéséért néhány építőanyag esetében extraprofitadót fog bevezetni.

Közölte, a hajnali jelentés szerint az elmúlt 24 órában nem volt halálos áldozata a koronavírus-járványnak Magyarországon, kórházban lélegeztetőgép nélkül 76 embert ápolnak, lélegeztetőgépen pedig 22-en vannak. Közölte azt is: pénteken-szombaton eléri az ötmilliót azok száma is, akik már a második oltást is megkapták.



A korlátozások feloldásáról a többi között elmondta: a szociális intézmények és a kórházak kivételével nem lesz kötelező a maszkviselés, sem az üzletekben, sem a tömegközlekedési eszközökön. Persze ha valaki úgy gondolja, hogy nagyobb biztonságot szeretne magának, hordhat maszkot, de ez nem lesz kötelező - jelezte a miniszterelnök.



Ismertette azt is: védettségi igazolvány nélkül lehet belépni a vendéglátóhelyiségekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe és az előre váltott ülőhelyes nézőtéren tartott kulturális rendezvényekre. Az üzletekre vonatkozó korlátozások megszűnnek, magánrendezvényeken 50 helyett 100-an vehetnek részt, lakodalomban pedig 200-ról 400-ra emelkedik az engedélyezett létszám - közölte. Hozzátette: három helyen tartják fenn "szigorúan és erélyesen" a belépés védettségi igazolványhoz kötöttségét: a sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott "koncertszerű rendezvények" esetén.



Orbán Viktor nyomatékosította: Magyarország teljes egészében felkészült arra, ha a járványnak egy újabb, negyedik hulláma lenne. Ismét arra kért mindenkit, hogy oltassa be magát, mert ha így tesz, jó esélye van, hogy nem betegszik meg a negyedik hullámban sem, ha viszont nem oltatja be magát, rá fog jönni arra, "csalfa remény", hogy elbújhat oltatlanul a vírus elől. Egy esetleges harmadik oltással kapcsolatban a miniszterelnök türelmet kért. Szerinte lehet, hogy elérkezik az a pillanat, amikor a szakemberek véleménye az lesz, hogy lehet harmadik oltást adni, de ez még nem lezárt vita.



A miniszterelnök szerint a korlátozások feloldása, a nyitás önmagában is segíti a gazdasági teljesítményt, ugyanakkor arra is figyelmeztetett: "a fogaskerekek azért csikorognak", ezért szerinte szükség van arra, hogy időnként váratlannak és erőteljesnek tűnő kormányzati döntéseket is hozzanak, mert ha csak magától hagyják a gazdaságot újraindulni, akkor az lassú lesz, a növekedés alacsony és a jövedelem is kevesebb lesz az embereknek a zsebében.



Bejelentette: a kormány csütörtöki ülésén határozott, a gazdaságba beavatkozó, aktív, kezdeményező kormányzati döntéseket hozott, így októbertől kiviteli korlátozást rendelt el építőipari termékekre. Hozzátette: részben azért "szaladtak el" az építőipari anyagok árai néhány terméknél, mert megnőtt az országból kivitt mennyiség.



Megjegyezte: a korlátozást először be kell jelenteni Brüsszelben, az Európai Uniónak azt engedélyeznie kell, a notifikáció négy hónapig tart.



Addig a kivitel esetében kötelező bejelentést és állami elővásárlási jogot vezetnek be, "megpróbáljuk Magyarországon tartani az építkezések szempontjából kulcsfontosságú anyagokat" - mondta.



Közölte azt is: a kormány döntött még a távmunka bővítéséről, export-hitelbiztosításról, 17 városban munkahelyteremtő beruházások elindításáról, valamint 3 éves bértámogatási megállapodást kötött a MÁV-val, a Volánnal, a postával, a Nemzeti Útdíjszolgáltatóval és a Nemzeti Vízközművek dolgozóival.



A kormányfő azt is bejelentette: az áremelkedések megfékezéséért néhány építőanyag esetében extraprofitadót fognak bevezetni. Mint mondta, ezt a kavicsnál és a sódernél mindenképpen megteszik, de más termékeknél is megnézik a lehetőségét. Ezt azzal indokolta, hogy egyes építőanyagok esetében olyan extraprofitot akarnak realizálni, ami nem fogadható el, ezért ha bizonyos árszint fölötti eladási árat tapasztal a kormányzat, akkor az a fölötti ár 90 százalékát el fogja vonni.



Orbán Viktor azt is közölte: bevezetik azt a szabályt, hogy a művelési jogot szerző, de meg nem indított bányák esetében - amelyek a kínálat mértékét korlátozzák - az engedélytől számított egy éven belül meg kell kezdeni a tevékenységet, ellenkező esetben a megnyert jogot, koncessziót visszavonják és másoknak adják.



Hangsúlyozta: gazdaságba ezeken a pontokon be kell avatkozni, mert egyébként a lakásfelújítási állami támogatások nem a kispénzű magyar állampolgárokhoz jutnak el, hanem azokhoz, akik az építőipart, építőanyagipar-kereskedelmet tartják a kezükben.

Arra a felvetésre, hogy a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban Magyarország ellen "összehangolt támadást" indítottak az EU-ban, Orbán Viktor úgy reagált: "szokva vagyunk", hiszen ez történt a migráció, a bankadó, a rezsicsökkentés és a multicégekre kivetett extraadó esetében is.

Úgy fogalmazott: "Kétségkívül erős estém volt és durva támadások is voltak, de mindenkit megnyugtathatok, hogy senkinek nem maradtam adósa. Ugyan fokost bevinni nem lehet, de mindenki pontosan megkapta azt, ami járt neki."



Bírálta a holland miniszterelnököt, "Übermensch-tempónak", "gyarmattartótempónak" nevezve a viselkedését. Véleménye szerint Mark Rutte meg van győződve arról, hogy erkölcsileg magasabb szinten áll, mint a magyarok, és ezért joga van megmondani, a magyarok hogyan éljenek, hogyan gondolkodjanak, hogyan neveljék a gyereket.



Azt mondta, Nyugat-Európában úgy döntöttek, NGO-k és LMBTQ, azaz a hagyományos családmodelltől eltérő együttélési formát népszerűsítő szervezetek érzékenyítő és felvilágosító kampányokat folytathatnak az óvodákban, iskolákban, Európa másik fele viszont azt mondja, hogy "nálunk másképpen van".



Hangsúlyozta: a törvény csak a 18 év alattiakról szól, az ő esetükben a szülőnek kell döntenie arról, hogy a gyerekét kiteszi-e ilyesminek.



A Soros-hálózat szervezői abban érdekeltek - mondta Orbán Viktor -, hogy Magyarországot folyamatosan a lehető legnegatívabb színben próbálják feltüntetni, de azt nem lehet tudni, hogy e mögött kizárólag a Soros-hálózat személyes világlátása, gazdasági érdekei vannak vagy "egy nagy vízen túli országnak" az érdekei is megmutatkoznak. Nehéz és folyamatos figyelmet érdemlő kérdésnek nevezte, hogyan kötődnek "ezek a hatalmas, gigantikus amerikai pénzösszegek és alapítványok az amerikai államhoz".



"De akárhogy is van, mindegy, hogy ők hogy vannak megszervezve, mi biztos, hogy jobban meg vagyunk szervezve, mint ők, mi itt vagyunk, ez a mi otthonunk, ez a mi hazánk, itt a magyar emberek fogják eldönteni, hogy hogy és miképpen neveljük fel a gyerekeinket" - jelentette ki.



Hangsúlyozta: nehéz kérdés gyereket nevelni, ráadásul pubertáskorban a legnehezebb, amikor a szexuális viselkedésmód, társadalmi viselkedés kialakul.

"Az ember nem tetszik mindenkinek, időnként csalódások érik, de arra nem az a válasz, hogy arra agitáljuk őket, hogy változtassanak nemet, hanem arra, hogy hogyan próbáljanak együtt élni azzal az adottsággal, fizikai, szellemi adottsággal, amivel rendelkeznek, és így megtalálni a helyüket a felnőtt világban" - mondta a kormányfő. Szerinte ez nagy kihívás a szülőknek, az iskoláknak is. Nem akarjuk, hogy bárki ebbe beleszóljon rajtunk kívül - jelezte.



A kormányfő a migráció témájára áttérve együttérzését fejezte ki az osztrákoknak amiatt, hogy afgán bevándorlók meggyilkoltak egy 13 éves kislányt.



Kiemelte: az osztrák kancellár példamutató küzdelmet folytat az illegálisan beengedett migránsok kitoloncolása ügyében, azonban ez nehéz helyzet, mert éppen Afganisztánból érkeztek az elkövetők, ahonnan most vonul ki az Egyesült Államok, illetve a NATO. Arra figyelmeztetett: ha Afganisztánban összeomlás lesz emiatt, nagyon nagy tömegben indulnak meg migránsok Európa felé.



Ezért a kormányfő szerint Magyarországnak is érdemes szerepet vállalnia az afgán helyzet stabilizálásában. Úgy fogalmazott, a magyar nemzet "első védvonala" a migráció ügyében ott van, ahonnan a migránsok elindulnak: Afrika esetében ez Mali, illetve Szíriától és egész Afganisztánig húzható meg ez az ív.



Rámutatott: tavaly összesen mintegy 10 ezer illegális migráns próbált bejutni Magyarországra, míg az év eddigi hónapjaiban 38 ezer.



Ez azt jelenti, hogy többszörösére nőtt a nyomás a határokon, és ez folytatódni fog, ezért fel kell készülni arra, hogy "nagyobb migrációs nyomással élünk együtt", mint a pandémia idején - figyelmeztetett.



Hangsúlyozta: azért is indított a kormány nemzeti konzultációt, mert egyetértést szeretne létrehozni a magyarok között a tekintetben, hogy mire készüljenek fel.



Véleménye szerint járványok, migrációs hullámok korszaka, népvándorlások időszaka következik el, veszélyesebb világ jön, mint ami volt.



"Ezt tudomásul kell venni, nem dughatjuk homokba a fejünket, föl kell készülnünk a veszélyek korszakára, és meg kell erősíteni Magyarországot azokon a pontokon, ahol egyébként a nemzeti konzultáció a kérdéseit megfogalmazza" - jelentette ki a kormányfő.



Jelezte: szeretné, ha megerősítést kapna a konzultáción abban, hogy Magyarország továbbra is szilárdan tartson ki a migránsok befogadását elutasító álláspontja mellett.

