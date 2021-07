Érmekkel várjuk haza Tokióból katona sportolóinkat

Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség és a Budapest Honvéd Sportegyesület elnöke hangsúlyozta, a pandémia nyomán kialakult helyzetben mindenkinek az életében nehéz volt az elmúlt egy-másfél év, és különösen nehéz a tavalyról idénre halasztott olimpiára készülő sportolóknak, mivel át kellett írniuk a naptárt és a felkészülést.

2021. július 2. 12:39

Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség és a Budapest Honvéd Sportegyesület elnöke beszédet mond a tokiói olimpiára és paralimpiára készülő katonasportolókat, valamint a Budapesti Honvéd Sportegyesület sportolóit, sportszakembereit útnak indító ünnepségen Budapesten, a Stefánia Palotában 2021. július 2-án. MTI/Balogh Zoltán

A honvédelmi miniszter "csillogó medálokkal" várja vissza a katonasportolókat és a BHSE versenyzőit a tokiói olimpiáról. Benkő Tibor a pénteki ünnepségen köszönetet mondott a Sportszázad tagjainak, amiért a felkészülés mellett a pandémiás időszakban ott voltak és segítették az ország lakosságát.

"Részt vettek a határzárási feladatban, ott voltak a kórházakban, és kivették a részüket példamutató módon abban is, hogy ha az ország bajban van, ha az országnak szüksége van önökre, akkor nemcsak a sporteredményekkel tudják szolgálni Magyarországot és a magyar emberek érdekeit" - idézte fel a honvédelmi miniszter azon az eseményen, amelyen útnak indította a tokiói olimpiára és paralimpiára készülő katonasportolókat, valamint a Budapesti Honvéd Sportegyesület sportolóit, sportszakembereit.



"Az eredményesség mégis önökön múlik. Van-e kellő felkészültség mellett akaraterő, önbizalom, bizonyítási vágy" - fogalmazott Benkő Tibor. "Legyen önökben ott még mindig az a bizonyítási vágy, hogy még többet, még jobbat szeretnének. Hozzanak ki magukból minden maximális lehetőséget."



Arra kérte a sportolókat: lebegjen a szemük előtt, hogy Magyarországot képviselik, azt a nemzetet, amely büszke lehet sportmúltjára.



Leszögezte, hogy "minél szebb, minél jobban csillogó medálokkal a nyakukban" várják vissza az olimpikonokat.



Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség és a Budapest Honvéd Sportegyesület elnöke hangsúlyozta, a pandémia nyomán kialakult helyzetben mindenkinek az életében nehéz volt az elmúlt egy-másfél év, és különösen nehéz a tavalyról idénre halasztott olimpiára készülő sportolóknak, mivel át kellett írniuk a naptárt és a felkészülést.



"Olyan csatába indultok, amely önmagatokkal vívott csata is, önmagatok belső gyengeségeinek és a fáradtságnak a leküzdéséből áll. Persze az ellenfeleket is le kell győzni, az olimpia a legnagyobb csata, a legnagyobb, bár békés ütközet. Egy olyan megmérettetés, amelyen minden sportoló a legjobbat próbálja magából kihozni" - fejtette ki. Mint mondta, bízik benne, hogy "ez az útba indítás is ad némi lelki muníciót" a sportolóknak.



Hozzáfűzte: a magyar társadalom sportbarát, és szeretné, ha sportoló és sportszerű nemzetté válna.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter (j) és Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség és a Budapest Honvéd Sportegyesület elnöke a tokiói olimpiára és paralimpiára készülő katonasportolókat, valamint a Budapesti Honvéd Sportegyesület sportolóit, sportszakembereit útnak indító ünnepségen Budapesten, a Stefánia Palotában 2021. július 2-án. MTI/Balogh Zoltán



Siklósi Gergely őrmester, világbajnok párbajtőröző kiemelte: az olimpia a sportversenyek csúcsa, sokuk gyermekkori álma valósul meg az ötkarikás szerepléssel.

"Az élsport és a katonaság hasonló értékeket képvisel, fontos a kitartás, a fegyelem és a haza szeretete" - szögezte le.

MTI