Ipoly-híd épül Ipolydamásd és Helemba között

A magyar-felvidéki határon jelenleg 35 helyen lehet szabályszerűen átkelni, ebből 10 átkelési pontot a 2010 utáni magyar kormány épített.

2021. július 2. 12:51

Rétvári Bence KDNP-s országgyűlési képviselő, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, Andrej Dolezal szlovák közlekedési és építésügyi miniszter, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b-j) az Ipolydamásd és a felvidéki Helemba közötti Ipoly-híd alapkőletételi ünnepségén 2021. július 2-án. MTI/Komka Péter

Szlovákia mára a harmadik legjelentősebb kereskedelmi partnere lett Magyarországnak, a válság ellenére is 10 milliárd euró közelében maradt a két ország kereskedelmi forgalma - mondta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken, Ipolydamásdon az Andrej Dolezal szlovák közlekedési és építésügyi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter az Ipolydamásd és Helemba közötti Ipoly-híd alapkőletételi ünnepségén elmondta, a Szlovákiába befektetett magyar tőke 2010-hez képest 64 százalékkal növekedett, ami azt mutatja, hogy a két ország kapcsolatainak javításába az elmúlt 11 évben befektetett energia megtérült.



Magyarország és Szlovákia között soha nem volt olyan jó kapcsolat, mint ma - fűzte hozzá a miniszter. Szijjártó Péter elmondta: a kapcsolatok javításának a kulcsa, hogy közös sikereket értek el az elmúlt években, amelyek a kölcsönös bizalom kialakulásához vezettek. Hozzátette, hogy a közös sikertörténetek nemcsak politikai jelentőséggel bírtak, megkönnyítették a magyar és szlovák emberek mindennapi életét is.



A miniszter kitért arra, hogy a magyar-szlovák határon jelenleg 35 helyen lehet szabályszerűen átkelni, ebből 10 átkelési pontot a 2010 utáni magyar kormány épített.



Hozzátette, hogy tavaly átadták a komáromi hidat, majd azóta a két ország keleti és nyugati felében a magasfeszültségű hálózatokat összekötő interkonnektorokat, és jelenleg a gázvezetékek kapacitásnövelése van folyamatban.



"A jövőt a Duna-hidak és az Ipoly-hidak építése jelenti, ezért arra fogunk koncentrálni, hogy növeljük a két ország összeköttetéseinek számát"- fűzte hozzá Szijjártó Péter.



A miniszter azt mondta, hogy az Ipolydamásd és Helemba közötti Ipoly-híd 58 méter hosszú, 12 méter széles, kerékpárúttal ellátott lesz, 1,6 milliárd forintba kerül, és már 2023 elején állnia kell. Hozzátette, hogy 2023-ig ezen a hídon kívül még öt átkelési pont létesül a két ország között, két Ipoly-híd, egy kerékpáros híd a Duna fölött, egy komp összeköttetés és létrejön egy útösszeköttetés is.



Andrej Dolezal, a Szlovák Köztársaság közlekedési és építésügyi minisztere arról beszélt, hogy a hidak nemcsak infrastrukturális összeköttetést nyújtanak, segítik a munkaerő mobilitását, segítik a kulturális rendezvények bővítését és fejlesztik az idegenforgalmat is. Hozzátette, hogy mindenképpen szeretnék felgyorsítani az átkelők szlovákiai részének építését.

MTI