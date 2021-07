A budapestiek kétharmada nem ért egyet Karácsony intézkedéseivel

Szálljanak ki a kocsiból, és gyalogoljanak! – ezt üzente a dugóban ülő budapesti autósoknak Karácsony Gergely főpolgármester, miután óriási káoszt okozott a fővárosban kaotikus intézkedéseivel. A Metropol 23 ezer embert kérdezett meg erről, és kétharmaduk elutasította Karácsony idétlen ötletét.

2021. július 3. 11:01

A Metropol megbízásából 23 847 fő megkérdezésével telefonos, reprezentatív felmérés készült a gépjárművel rendelkező budapesti lakosok körében. A telefonon hívottaknak erre a kérdésre kellett válaszolniuk: „Karácsony Gergely főpolgármester egy sajtótájékoztatón azt üzente a dugóban ülő budapesti autósoknak, hogy szálljanak ki a kocsiból és menjenek gyalog. Ön egyetért Karácsony Gergely véleményével? Ez valóban megoldást jelentene a dugóra?”

A válaszok százalékos megoszlása:

nem: 65,09 %

igen: 34,91 %

Óriási dugók vannak Budapesten, amit Karácsony Gergely főpolgármesternek „köszönhetünk”: az átgondolatlan, egyszerre időzített felújítások, a másfél évi tökölés a Lánchíd felújítása körül káoszhoz, gigadugókhoz vezetett.

Plusz 44 percet veszteglünk a Karácsony-dugókban

A portál kétszer is lemérte, hogy Karácsony Gergely átgondolatlan felújításai, szervezetlen útlezárásai miatt mennyit veszteglünk a reggeli csúcs idején a fővárosi dugókban a normál menetidőhöz képest. A Budapest 6 különböző útvonalán mért adatok szerint június 9-én átlagban plusz 28 perc volt a normálhoz képest az idő, amelyet a végeláthatatlan kocsisorokban állva töltöttek. Június 24-én, a Lánchíd lezárása után megismételték a mérést a korábbi útvonalakon. Akkor már átlagban plusz 44 perc volt a dugókban várakozás ideje. Mindez a hőségriadó kellős közepén.

Minden felújítás egyszerre

A főpolgármester a nyár beköszöntével szinte egyszerre rendelte el a legfontosabb közlekedési csomópontok felújítását. Az amúgy is zajló belvárosi metrófelújítás idején fogott bele a pesti alsó rakpart átépítésébe a Margit híd és az Országház között, Dél-Pesten pedig az 50-es villamos vonalának korszerűsítése miatt érintett több forgalmas helyszínt az építkezés. A napi mintegy 500 ezer utast szállító metróvonal kiesése eleve iszonyatos embertömeget kényszerített buszos közlekedésre a csúcsidőszakokban. A metrópótló buszok már akkor gyakran konvojokban álltak, tovább akadályozva ezzel az autósokat a gigadugóban.

A kegyelemdöfést a Lánchíd felújítása adta meg június 16-án, amit a főpolgármester „mesteri érzékkel” időzített az amúgy is nagy forgalommal és lezárásokkal járó futball Eb idejére. A Clark Ádám téren az ikonikus virágágyást leaszfaltozták, a helyére életveszélyes biciklis körforgalom került.

Összetorlódott autók a belvárosban 2021. június 16-án Fotó: MTI/Mónus Márton

Ezt követte június 19-én a Nyugati pályaudvar lezárása. A felújítás időpontját a MÁV jó előre egyeztette a főpolgármesterrel, akinek tudnia kellett arról, hogy Budapest tömegközlekedésére jelentős plusz terhet ró a vonaton utazók városi közlekedésbe terelése. A köznyelv által csak „Karácsony-káosznak” nevezett közlekedésszervezési ámokfutás következő lépése a Blaha Lujza tér napokban történő lezárása lesz.

Karácsony reakciója: „Szálljon ki a kocsiból, és menjen gyalog!”

Karácsony Gergely már a 2019-es választási kampányában arról beszélt, hogy ki kell szorítani Budapestről az autósokat, amihez haladéktalanul neki is látott – csak éppen józan alternatívát nem kínált a négykerekűeknek. A belvárosi rész közlekedésében hatalmas dugókat okozott a körút „biciklisbaráttá” alakítása, ahol májustól dühös autósok tömege vesztegel a kongó kerékpársávok mellett. Ehhez csatlakozott később a Hegyalja út is, ahol a BAH-csomóponttól az Erzsébet hídig újabb sávot vettek el az autósoktól – ezúttal a buszok részére. Többen is gyanús egybecsengést látnak az elviselhetetlen állapotok és a főpolgármester azon felvetése között, hogy ha a „nép akarja”, bevezetik a dugódíjat (értsd: az autósok megsarcolását) a fővárosban. Amikor Karácsony Gergelyt újságírók megkérdezték, hogy mit is kíván tenni a kialakult tarthatatlan helyzet megoldása érdekében, ennyit válaszolt: „Szálljon ki a kocsiból, és menjen gyalog!”

