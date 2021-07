Gyurcsány leszalámizza az MSZP-t

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke bírálta Gyurcsány Ferencet és pártját a szocialistáktól kilépett vagy kizárt politikusok miatt.

2021. július 4. 09:45

Az MSZP több emblematikus politikusát is elvesztette az utóbbi időben. A legtöbb távozó pedig Gyurcsány Ferenc pártjában, a DK-ban lelt menedékre. Sajtóhírek szerint az MSZP több alapszervezete is feloszlathatja magát. A kialakult helyzetet Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány politikai elemzések központjának igazgatója elemezte az M1 Ma reggel adásában.

Egyfajta mezőnytisztításnak vagyunk a szemtanúi – kezdte az elemző, szerint az „utódpártok harcáról” van szó, hiszen az MSZP az egykori kommunista állampárt utódpártja, a DK pedig a szocialisták utódpártja.

Kiemelte, hogy Gyurcsány Ferenc egy pártban szeretné egyesíteni a húszszázaléknyi baloldali szavazót. Ez most 10–15 százalékban a DK-nál és nagyjából öt százalékban az MSZP-nél van.

Az erő a DK-nál van, az MSZP felszámolása, „leszalámizása” zajlik.

Ennek részeként igazolnak át a szocialisták Gyurcsányékhoz.

Sajtóhírek szerint az MSZP, a Párbeszéd és az LMP egyesülne Karácsony Gergely 99 Mozgalmának égisze alatt. Mindez Kiszelly Zoltán szerint egy elkésett védekező reakció.

Gyurcsány Ferenc nagyon rafináltan teljes összefogást követelt, amiben az összes ellenzéki párt „egyesülhet”, és mivel az ő pártja a leghangosabb ez „hajtja maga előtt a többit”. Az elemző felidézte, hogy annak idején Bajnai Gordon is egy hasonló mozgalommal próbálkozott, mint most Karácsony, és nagyjából ugyanaz az értelmiségi kör támogatta az Együttet, mint most a főpolgármester mozgalmát. Ezek a törekvések akkor sem voltak sikeresek és várhatóan most sem lesznek azok.

„Hiába áll össze két-három törpepárt, attól nem lesznek erősebbek” – összegezte.

Az előválasztást már az ellenzéki oldalról is többen kritizálják, mivel a pártok alkuinak köszönhetően alig 30–40 helyen lesz valódi verseny. Kiszelly Zoltán szerint ezért az ellenzéki választókat a miniszterelnök-jelölti előválasztással „kárpótoljak majd”, de ebben is csalódniuk kell majd, hiszen itt is a pártelitek alkuja fog valójában dönteni.

hirado.hu - M1