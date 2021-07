Ennyire buta a magyar nép, Kéri nem

2021. július 5. 00:33

A politológus a Klubrádió műsorában arról beszélt, hogy úgy véli: a kormánypártban megrémültek a nemzetközi felháborodáson.

Kéri László a Klub Rádió Megbeszéljük... c. műsorának volt a volt a vendége. A politológus többek között a Fudan Egyetem budapesti kampuszáról, illetve a pedofilellenes gyermekvédelmi törvényről beszélt.

A„Fudan-üggyel” kapcsolatban Kéri elmondta, hogy az véleménye szerint a Fidesz-szavazók többségének sem tetszik. Szerinte a kormánypárt többek között ezért született meg a „pedofiltörvényt”. Emellett azzal érvelt, hogy a homofób indulatok felszításával próbál a Fidesz szavazókat szerezni.

Kéri beszélt az említett jogszabályra érkező reakciókról is. Mint mondta, annak „nemzetközi hatása rohadt nagy lett”, amivel véleménye szerint nem számoltak a Fideszben. Elmondta azt is, hogy szerinte ugyan valószínűleg „megrémültek” a nemzetközi közösség felháborodásán, de ezen belföldön tudnak majd „hasznot húzni”. Ezt azzal igyekszik bizonyítani, hogy felhozza: előadhatták, hogy„a magyar kurucos mentalitás egy szál karddal is szembeszáll a nyugati homoszexuális falanxszal”. Szerinte pontosan ezért is került bele kérdés a pedofiltörvényről az új nemzeti konzultációba is.

A politológus zárásképpen elmondta, hogy úgy látja: Orbán és a mögötte lévő „kampány-nagyüzem” azt gondolja, „hogy ennyire buta a magyar nép, és a saját 2,5 milliós tábor is ennyire ostoba, hogy elhiszi, hogy »b*zik, zsidók, Soros, liberálisok, Brüsszel, Európa, mind a tősgyökeres, magyar nemzeti jelleg megrontására szerveződő világösszeesküvés«.

mandiner.hu