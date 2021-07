Jakab Péter, a nagybetűs nép negatív hőse

Kemény fába vágja a fejszéjét az, aki a leginkább megfelelő jelzővel akarja illetni Jakab Pétert, a Jobbik elnökét. Természetesen a nyomdafestéket nehezebben bíró, mégoly találó jellemzéseket e helyütt nem vennénk számba, ám kétségtelen, hogy lassacskán a provokatív suttyóság szinonimájaként lehet említeni a hétköznapi jakabság fogalmát.

Az általa és a baloldali sajtó révén kialakított hamis kép szerint ő a nép egyszerű gyermeke, aki az álruhás Mátyás király és Ludas Matyi keverékeként jól beolvas a kizsákmányoló burzsujoknak, korrupt kormányzati elemeknek, így kvázi népmesei hősként vonul be a történelembe. Aki tengelyt akaszt a miniszterelnökkel és szembeszáll a hétfejű sárkány helyett a diktatórikus házelnökkel, ha kell.

Csak hát egyre több akadály gördül a rózsaszínűre glancolt, giccses imidzs elé. Mindenekelőtt azt a ripacs tónust, ahogy ezt előadja, hatodrangú népszínművek matiné-előadásain is kifütyüli a közönség. Igaz, addig nincs nagy vész, amíg csupán a parlamenti baloldal hálásan rikácsoló képviselői alkotják a publikumot. A komolyabb problémák akkor mutatkoznak, amikor tényleg ki kell menni a nagybetűs nép közé és ott kell előadni a színfalhasogató fércművet. Akkor akadozni kezd a nagy alakoskodási-átverési hadművelet.

Éppen ez történt mostanában – és mindjárt sorozatban – negatív hősünkkel az országot jártában. Tény: egy valódi munkással is sikerült találkoznia a szélsőbaloldalivá alakult Jobbik elnökének, s ha már találkoztak, rögvest kemény konfliktusba is keveredett vele. Holott nem lett volna ez törvényszerű, csupán észre kellett volna venniük Jakabéknak, hogy munkaterületen forgatnak kormányszidalmazó videót, ahol dolgozó emberek is előfordulnak. Így esett, hogy amíg egy képviselőtársával pózoltak a kamera előtt, egy munkagép, amelynek kezelője rendeltetésszerűen a munkáját végezte – feltűnt mögöttük.

Erre törtek ki fülsiketítő handabandázásban, amelynek során a pártvezér fideszes ügynököt vélt felfedezni a szakmunkásban. Tegezve kétségbe vonta a markológép vezetőjének normálisságát, s úgy vélte, mindez illusztrálja, hogy a Fidesz egyre keményebb eszközökkel akarja őket elhallgattatni. Később kiderült: a Jobbik frakcióvezetője nemhogy magába szállt volna az eset után, hanem kérdésünkre úgy reagált: nem kér bocsánatot. Sőt, azt írta a közösségi oldalán: megteszik a jogi lépéseket. Vagyis feljelenti azt a gépkezelőt, akit akadályozott a munkavégzésben és minősíthetetlen stílusban le is teremtett. Még egy kérdést fel kell tennünk: ha ennyire utálja a munkásokat, hogy van képe hivatkozni egyfolytában az egyszerű melósokra, akiknek a képviseletében állítólag beszél? A másik lebőgés legalább ekkora volt.

Pesti TV-s kollégánk lebuktatta, hogy luxusautóval, sofőrrel furikáztatja magát vidéki fellépéseinek helyszínei között, míg a fórumokra egy olcsó kocsival fut be, hadd ájuljon el a nép a mérhetetlen szerénységétől. Mindebből ordít: Jakab és a hasonszőrű baloldali csapat végtelenül lenézi az embereket, miközben folyamatosan rájuk hivatkoznak. A vidéki fellépésein tapasztalható tiltakozó hangokból és a lebukásaiból azonban nyilvánvaló: a nép tisztában van a Jobbik-elnök igazi személyiségével. A hétköznapi jakabizmus olyan átlátszó, mint a kirakatüveg. Baloldali ügynökként viselkedett régebben is, de mára teljesen olyan lett, mint egy fennhéjázva szerencsétlenkedő bunkó vigéc.

Rejtő regényében Fülig Jimmy pertut ivott a néppel, ő ezt továbbfejlesztené: feljelenti a népet, a munkásembereket. Tízmillió ember ellen viszont kicsit komplikált lesz jogi lépéseket kezdeményezni – baloldali elvtársainak is sokszor beletört a népbe a bicskája.

