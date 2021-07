Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 2021

Július 9. és 11. között seregelhetnek a magyarok az egyik leghíresebb európai városba: ekkor várja a népes közönséget az idei Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok. Cseke Lászlónak, a Szent György Lovagrend kancellárjának tett föl kérdéseket a Gondola.

Cseke László kancellár a Szent György-lovagok élén

– Kancellár úr, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok hazánk legrangosabb, és méreteit tekintve is legnagyobb középkori fesztiválja, mely minden év júliusának második hétvégéjén várja az eurpai szellemiségű embereket Itáliától Lengyelországig. A tavalyi Covid-szünet után miért volt könnyebb az idei szervezés?

– Napi változások vannak, a legújabb az, hogy Szlovákia ismételten határzárat vezetett be hétfőtől. A Felvidékről nagyon sok szereplő jönne, és most vizsgáljuk, hogy mit kockáztatnak, ha átlépik az államhatárt. Elképzelhető, hogy csak karantén után térhetnek csak vissza. Ez most kemény dió. Lengyelországból is nagyon sok szereplőt vártunk. Ők szintén a Covid miatt lemondták utazásukat. Itáliából nem tud eljönni egy szokásos ötvenfős delegáció, mert ott még sehol nem tartanak az oltással.

Toscanából viszont érkezik 16 olasz lovag, ők már be vannak oltva, ők most lesznek itt először a Palotajátékokon. Tehát az egy év kihagyás után most nagyon nehéz helyrerázódni ezzel a nagy hagyományú rendezvénnyel. Hiszen nincs még vége a járványnak. Bennünket is köteleznek arra, hogy csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőket bocsássunk be a rendezvényünkre.

Ettől függetlenül nagyon nagy az elszántság, nagyon jó programmal készülünk annak ellenére, hogy a jelenlegi számításaink szerint a szokásos közönségnek most csak 30 százalékára számíthatunk. Ez tehát közel sem az a nagytömegű Palotajátékok lesz, amelynek 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben örülhettünk. Ám a legfontosabb az, hogy ismét elkezdtük, szervezzük, és nagyon várjuk már a hétvégét. A tornákon több világbajnok lesz, világcsúcs tartó, kiváló magyar katonai hagyományőrzők. Nagyon jó programot fogunk megvalósítani akármennyien is jönnek. Rajtunk nem fog múlni. Ugyanaz a látványos forgatag, ugyanaz a sokszínűség az alsó várban, a lovagi tornapályán, a szabadtéri színpadon, a gyerekjátszóházakban.

– Amikor megkérdezzük a külföldről jötteket, hogy az ő népük barátja-e a magyar népnek, lelkesen igent válaszolnak. Mennyire erősít minket ez a népi diplomácia?

– Ez egy régóta kialakult és bővülő kapcsolatrendszer. Mindez a Palotajátékok köré, a Szent György Lovagrend köré fonódott. Nagyon megható, amikor az olaszok elsírják magukat, mert nem tudnak most itt lenni, nem jöhetnek el. Megható ez a történet. De a szerbek biztos, hogy itt lesznek, és a délvidéki magyarok is Zentáról. Aki megteheti, eljön, mert nekik nagyon fontos, hogy itt legyenek. Mi is jártunk Belgrádban ezelőtt két héttel, már előre viszonoztuk az ő látogatásukat. Nagyon fontos az ilyenfajta kapcsolatépítés, még akkor is, ha ez nem olyan nagy tömegrendezvény, mint némely fesztivál. De az európai történeti fesztiválok között a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékoknak óriási a rangja, nagy az elismertsége. Azt hiszem, hogy ez a kapcsolatrendszer a járvány hatására nem gyengült, hanem inkább erősödött.

– Miért jó, hogy a borudvarban ott lesz az az abasári borász is, aki az idén megnyerte a Balassi-kard borseregszemlét ?

– A Borudvar teljes pompájában várja a közönséget. Ám az abasáriak jelenléte több okból is nagyon fontos, hiszen Abasáron most nagyon fontos feltárás zajlik. Az Aba nemzetség temetkezési helyét tárják föl. És nem véletlen, hogy rendünk kiváló tagja, Csathó Pál a királyi borudvar szervezője, különösen figyelt Abasárra. Ő maga is részt vett a feltárások egy részében. Ahogy a Szent György Lovagrend kiemelkedő szerepet játszik, épp így a Balassi irodalmi díj és a hozzákapcsolódó borászati elismerés is, kiemelkedő ebben a kategóriában. És ezek most találkoznak Visegrádon. Hol máshol, mint az ország egyik legszebb helyén?

– A mi korunkban miért fontos, hogy felidézzük a fényes középkort, amikor a férfi féfi, a nő nő volt, amikor Károly Róbert a csodálatos Nagy Lajost nevelte fiaként, amely fiúgyermek hosszú évtizedekig volt magyar király, majd lengyel király volt, s akinek keze nyomát mind a mai napig viseli Európa.

– Van egy fontos hírem, kinek jó, kinek rossz. Ez így is fog maradni. Mi azt látjuk, hogy az apródképzőnek és a teljes mozgalomnak a hatására a férfiak fériakká válnak, a hölgyek hölgyekké.

Még akkor is, ha ma már Nyugat-Európa úgynevezett művelt országaiban akár még zaklatásnak is tűnik, ha egy előreengedünk az ajtóban. Nálunk ez így fog maradni. Így fog maradni, és ezt gyerekeinknél, unokáinknál és még dédunokáinknál sem fogják megváltoztatni. Elképzelhető, hogy a világnak lesznek olyan szegletei, ahol a most modernnek beállított szemlélet tömegesen leuralja a társadalmakat, de ez a hely nem Magyarország lesz.

Molnár Pál

