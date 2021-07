Kövér László Újvidéken: Óriási változás

Óriási változáson ment át az utóbbi években a vajdasági magyar közösség, és míg korábban sokaknak azzal a dilemmával kellett szembenézniük, hogy elhagyják-e szülőföldjüket a boldogulás érdekében, mára megerősödtek, és sikeresek - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke kedden a szabadkai Pannon RTV-ben.

2021. július 6. 18:37

Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét (b3), Potápi Árpád Jánost, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárát (b2) és Csallóközi Eszter szabadkai főkonzult (b) fogadja Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke Újvidéken, az Európa Kollégium épületénél 2021. július 6-án. Kövér László megbeszélést folytatott Pásztor István VMSZ-elnökkel, illetve a vajdasági magyar közösség képviselőivel. MTI/Szigetváry Zsolt

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselőcsoportjának frakcióvezetője (j) köszönti Kövér Lászlót, a magyar Országgyűlés elnökét.

Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke (j3) Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) parlamenti képviselőcsoportjának frakcióvezetőjét (b) hallgatja a VMSZ parlamenti frakciójával folytatott megbeszélésén.

A házelnök kétnapos szerbiai látogatását összegezte a televíziós interjúban, amelyben kitért arra is, hogy nemzetpolitika és szomszédságpolitika szempontjából szerencsés csillagzat alatt áll Szerbia és Magyarország is. Mint mondta: van egy olyan anyaországi kormányzat, amely felismerte, komolyan vette saját alkotmányos kötelezettségét, hogy nemcsak az ország határain belül élő magyar polgárok iránt tartozik felelősséggel, hanem a nemzet egésze iránt. "Ráadásul sikerült egy olyan anyagi hátteret is teremteni a gazdasági fellendüléssel, amely nagyságrendi, minőségi fejlődést jelentett az együttműködésben" - tette hozzá, majd úgy folytatta: emellett "sikerült partnerre találni egy olyan szerbiai kormányzatban, amely a történelmi berögződéseken, régi, rossz hagyományokon hajlandó volt túllépni, és változtatni".

"Megértette azt, amit mi is vallunk, hogy itt, Közép-Európában, egymás mellett, sokszor összekeveredve élünk, tehát nem tudunk és nem is szabad abban gondolkodnunk, hogy tiszta nemzetállamokat alakítsunk ki a magunk számára. Ezért aztán meg kellett tanulni az együttműködésnek, az együttélésnek azokat a formáit, amelyek arról szólnak, hogy Magyarország támogatja anyagiakban és erkölcsi vonatkozásban is azt a tizenhárom nemzetiséget, amely jelenleg Magyarország területén él, és Szerbia is támogatja a törekvéseiben azt a jelentős lélekszámú magyar közösséget, amely itt hosszú időn keresztül a kivándorlás, a menekülés gondolatával volt kénytelen foglalkozni" - részletezte. Kövér László elmondta: az évek óta tartó jó kapcsolat kiépítésében oroszlánrészt vállalt a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) is, amely képes volt "a bizalom hídját kiépíteni a szerb politikai elittel, és ma úgy látom, hogy nem csupán taktikai vagy akár személyes szimpátiára épülő együttműködés, partnerség van Szerbia és Magyarország között, hanem stratégiai együttműködés a kölcsönös érdekek és értékek alapján".



Azokhoz a vészterhes időkhöz képest, amikor a vajdasági magyaroknak az elvándorláson kellett gondolkodniuk, óriási fejlődésen ment át ez a közösség - tette hozzá. "Nemcsak azért, mert Magyarországnak van egy koncepciózus, nemzetpolitikában gondolkodó vezetése, hanem ennek a vajdasági magyarságnak is van egy koncepciózus jövőképpel rendelkező, és a saját nemzete iránt elkötelezett vezetése" - magyarázta.



Kövér László kifejtette, hogy Szerbiának jelen pillanatban a legfontosabb nemzetpolitikai feladata a teljes jogú európai uniós tagság elérése. "Mi pedig ebben szeretnénk minden segítséget megadni, és nem csupán barátságból, vagy azért, mert valamilyen viszonzást várunk ezért cserébe, hanem azért, mert ez a mi nemzeti érdekeinkkel is teljes mértékben egybevág. Mi azt szeretnénk elhitetni az Európai Unió vezetőivel, arra szeretnénk ráébreszteni a vonakodó tagállamok politikusait, hogy nem csupán Magyarország, vagy tágabban véve Közép-Európa stratégiai érdeke a Nyugat-Balkán, és benne Szerbia európai uniós integrációja, hanem az egész Európa stabilitásának a záloga a jövőre nézve" - magyarázta. "Bizonytalan világban élünk, Európa maga is elbizonytalanodott, talán éppen ez is okozza azt, hogy lelassult a bővítés, az újraegyesítés folyamata, de ezen túl kell lépni és olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet, (.) hogy végre kimondhassuk, hogy Európa a szó szoros értelmében tényleg újra egyesült egy szabad, független, de együttműködésre kész nemzetállamok közösségében megtestesülő Európai Unióban" - fűzte hozzá.



Az Országgyűlés elnöke kétnapos szerbiai útjának második napján, kedden Újvidéken a vajdasági magyar fiatalok szerbiai továbbtanulási lehetőségeiről tárgyalt, majd Topolyán és Szabadkán tekintett meg fejlesztéseket. Útja során elmondta, úgy látja, a koronavírus-járvány ellenére a beruházások kivitelezése megfelelően haladt.

övér László, az Országgyűlés elnöke (szemben, j2), mellette Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke (j3), Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (j4) és Veress László elnöki titkárságvezető (j) Újvidéken, az Európa Kollégium épületében 2021. július 6-án. Kövér László megbeszélést folytatott Pásztor István VMSZ-elnökkel, illetve a vajdasági magyar közösség képviselőivel. MTI/Szigetváry Zsolt

Az épülő Vénusz Stadion sport- és rekreációs központ Topolyán 2021. július 6-án.

Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke (k) Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének (b) társaságában megtekinti Bíró Károly egykori polgármester szobrát Szabadkán 2021. július 6-án.

Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke (szemben, b3) vajdasági magyar médiumok vezetőivel találkozik a szabadkai Magyar Médiaház épületében 2021. július 6-án. Mellette Bodzsoni István, a Pannónia Alapítvány ügyvezetője, a Pannon RTV igazgatója, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke és Veress László elnöki titkárságvezető (szemben, b-j). MTI/Szigetváry Zsolt

MTI