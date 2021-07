BL-selejtező – A Fradi hozta a kötelezőt: három-null

Újfent a BL csoportkörébe akar jutni a Fradi. A magyar bajnokcsapatnak selejtezőket kell játszania. Az első meccset három-nullra megnyerte a csapat a Groupamában.

Utoljára frissítve: 2021. július 6. 20:01

2021. július 6. 19:09

A Ferencváros hazai környezetben 3-0-ra legyőzte a koszovói FC Prishtina együttesét a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában, a párharc első, keddi felvonásán.

A Ferencvárosi TC játékosai és Peter Stöger vezetőedző (k) a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. fordulójában az FC Prishtina ellen játszott mérkőzés után a budapesti Groupama Arénában 2021. július 6-án. Ferencvárosi TC-FC Prishtina 3-0. MTI/Illyés Tibor

Oto John, az FC Prishtina és Eldar Civic, a Ferencvárosi TC játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. fordulójában.

A zöld-fehérek új vezetőedzője, az osztrák Peter Stöger ezúttal debütált tétmérkőzésen a kispadon, tanítványai ugyan sok hibával futballoztak, de végül esélyeshez méltón, fölényes győzelmet arattak.



Az előző kiírásban főtáblás magyar bajnok így magabiztos előnnyel várhatja a jövő keddi visszavágót.

Endrit Krasniqi, az FC Prishtina (j), valamint Franck Boli (b) és Henry Wingo , a Ferencvárosi TC játékosai a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. fordulójában.



BL-selejtező, 1. forduló, első mérkőzés:

Ferencváros-FC Prishtina (koszovói) 3-0 (0-0)



Groupama Aréna, 8765 néző, v.: David Munro (skót)

gólszerzők: Nguen (70.), R. Mmaee (74.), Blazic (78.)

sárga lap: Mak (49.), Dibusz (49.), illetve Zyba (14.), Krasniqi (45+3.), Hoti (54.), Lilaj (88.), Mici (89.)

Ferencváros:



Dibusz - Wingo, Blazic, Dvali, Civic - Sigér, Haratin (Vécsei, 89.) - Nguen - Uzuni, Boli (R. Mmaee, 68.), Mak (Somália, 78.)

FC Prishtina:



Nika - Krasniqi, Zyba, Bekteshi, Mici - Krasniqi1 (Bardhoku, 80.), Boshnjaku (Mankenda, 70.), Lilaj, Kryeziu1 - Hoti (Shabani, 80.), John (Tolaj, 81.)

Peter Stöger, a Ferencváros új vezetőedzője négy támadót is bevetett a kezdőben, ennek ellenére a találkozó elején a vendégek futballoztak veszélyesebben és egy lesgólt is szereztek. A zöld-fehérek a 17. percben Haratin kapufájával "érkeztek meg" a meccsbe. Innentől az FTC játszott fölényben, de kis híján a koszovóiak szereztek vezetést: John egyedül vezette a labdát Dibuszra, de mellé lőtte a ziccert.



A második félidő egy Boli helyzettel indult, de nagyon sok volt a hiba hazai oldalon. A vendégek kezdtek elfáradni, a Ferencváros pedig megszerezte a vezetést, a tavalyi BL-menetelés egyik hőse, Nguen értékesített egy kiváló beadást a 70. percben. Ezt követően összeomlottak a vendégek és nyolc percen belül újabb két gólt kaptak, amivel el is dőlt az összecsapás.

Lorik Boshnjaku, az FC Prishtina (b), valamint Ihor Haratyin (b2) és Franck Boli, a Ferencvárosi TC játékosai a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. fordulójában.

Oto John, az FC Prishtina (b) és Ihor Haratyin, a Ferencvárosi TC játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. fordulójában.

Gledi Mici, az FC Prishtina (elöl) és Franck Boli, a Ferencvárosi TC játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. fordulójában

ú

Nguen Tokmac (b2) megszerzi a Ferencvárosi TC első gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. fordulójában az FC Prishtina játszott mérkőzés előtt a budapesti Groupama Arénában 2021. július 6-án. MTI/Illyés Tibor

Nguen Tokmac, a Ferencvárosi TC első góljának szerzője a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. fordulójában az FC Prishtina játszott mérkőzés előtt a budapesti Groupama Arénában 2021. július 6-án.

Három-null.https://m4sport.hu/video/2021/07/06/ferencvaros-prishtina-3-0

MTI