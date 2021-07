Gulyás: Magyarország elkötelezett a gyermekvédelem iránt

Magyarország elkötelezett a gyermekvédelem iránt, a gyermekvédelem ügye a legfontosabb; Brüsszel hiába akarja azt elérni, hogy LMBTQ-aktivistákat engedjen be az ország az óvodákba és az iskolákba, erre Magyarország nem hajlandó - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a kormányinfón.

2021. július 7. 20:02

Gulyás Gergely az Európai Parlament (EP) nap folyamán tartott vitájával kapcsolatban közölte, változatlan a magyar kormány elkötelezettsége mind az európai közösségi jog, mind a magyar alkotmány, mind a gyermekvédelem iránt.

Elmondta, a magyar kormány minden tárgyszerű vitára nyitott, de visszautasítja, mindennek a legaljának és tűrhetetlennek tartja, hogy az EP "meleg bosszúpornó" miatt jogerősen kétéves szabadságvesztésre ítélt baloldali képviselőre bízta a magyar gyermekvédelmi törvény ügyét.

Hozzátette: a képviselő megbízása mutatja azt a civilizációs szakadékot, amely az EP baloldali többsége és a magyar kormány között van.

Elmondta, a gyermekvédelem ügye Magyarországnak a legfontosabb, Brüsszel hiába akarja azt elérni, hogy LMBTQ-aktivistákat engedjen be az ország az óvodákba és az iskolákba, erre nem hajlandó.

Hangsúlyozta, Magyarország mindenki emberi méltóságát tiszteletben tartja, a magyar kormánynak nincs azzal semmi dolga, hogy valaki felnőttként miként éli az életét, ha a jogszabályokat betartja, a gyermekvédelem azonban állami kötelezettség.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar alaptörvény mellett az unió alapjogi chartája is a szülő kötelezettségévé teszi a gyermekek nevelését, ez nemzeti hatáskörbe tartozó kérdés.

"Brüsszel azt nem mondhatja meg, ki hogyan nevelheti a gyermekét" - fogalmazott.

Gulyás Gergely a magyar kormány érvelését egyértelműnek és világosnak tartotta, amely összhangban van az EU szabályaival, a közösségi joggal, az alkotmánnyal és nincs összhangban a minősíthetetlen, alaptalan, hazug támadásokkal, amelyeket az EP egy korábban bűncselekmény miatt elítélt képviselő vezetésével indított.

A miniszter felháborítónak tartotta, hogy az EP bármely frakciójának tagja lehet egy "meleg bosszúpornó" miatt jogerősen elítélt képviselő.

Úgy fogalmazott: a gyűlöletbeszéd Magyarországgal szemben is tilos, az külön káros, hogy ebben néhány magyar képviselő is részt vesz. Az sem tesz jót az Európai Unió jövőjének, hogy egyes európai bürokraták napi politikai csatározásra használják a közösségi jogot - hangoztatta.

Kitért arra, hogy az ügyben kedden megjelent kormányhatározat minden szempontból időtálló és már reflektált az EP szerdai vitájára.

Idézett a kormányhatározatból, miszerint "Mi, közép-európaiak ismerjük jól, hogy milyen az, amikor az állampárt, illetve az általa működtetett diktatórikus rendszer vagy karhatalmi erő akarja a szülők helyett nevelni a gyermekeket. A kommunistáknak sem engedtük ezt meg, nem engedjük hát, hogy a liberális demokrácia önjelölt apostolai a magyar szülők helyett neveljék a gyermekeket. Nem engedhetjük, hogy a szülők helyett civil szervezetek gyámsága alá helyezzék a gyermekeinket".

A miniszter kijelentette: hónapok óta tárgyal a kormány Brüsszellel a helyreállítási alapról, a tárgyalások folyamatosak. Gulyás Gergely álhírnek minősítette az ezzel ellentétes, brüsszeli lapokban megjelent információkat.

Azt elismerte ugyanakkor, hogy az elmúlt hetekben a már lezárt kérdésekkel kapcsolatban is előálltak "abszurd követeléssel", az ugyanakkor álhír, hogy Brüsszelben elutasították volna a magyar tervet vagy le lennének folyamatosak a tárgyalások - közölte.

Kijelentette: a tárgyalások jól haladnak, és reményét fejezte ki, hogy arról megegyezés születik.

A miniszter arról is beszélt, hogy oltási akciót indít a kormány, amelynek keretében a háziorvosok akár személyesen is felkeresik azokat a 60 év felettieket, akik még nem olttatták be magukat.

Gulyás Gergely közölte: két napon belül beolthatók azok, akik most kérnek vakcinát.

Hozzátette: a járványnak még nincs vége, a szakértők szerint várható egy negyedik hullám, ami döntően azokat érinti majd, akik nem olttatták be magukat.

Kijelentette ugyanakkor, hogy a Magyarországon elérhető mind a hat oltóanyag védettséget nyújt a ma ismert mutációkkal szemben.

Megjegyezte: a delta variáns terjedési sebessége hatszor, hétszer nagyobb lehet, mint az eredeti vírusé.

A miniszter Magyarországot Európa egyik legbiztonságosabb országának nevezte. Zavartalanul folyik a zöldkártyák kiállítása is, amelyből eddig több mint félmilliót igényeltek - mondta, és mindenkit arra kért: külföldi utazás előtt tájékozódjon a külügyi tárca konzuli szolgálatainak honlapján arról, a célország milyen elvárásokat támaszt a járvánnyal kapcsolatban.

Elmondta még: a legtöbb ország elfogadja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által elfogadott oltásokat, így a kínai vakcinát is.

Az aktuális járványadatókról kijelentette: napok óta olyan emberek veszítik el az életüket, akik nem kaptak oltást.

Bejelentési, regisztrációs kötelezettséget vezet be a kormány az építőipari termékek kivitelére, vagyis bizonyos anyagokat csak a bejelentés tudomásul vétele után lehet kivinni az országból - ismertette a miniszter.

Gulyás Gergely közölte: a kivitel engedélyeztetésének bevezetése uniós kötelezettségek miatt csak október 1-jétől lehetséges, a bejelentési kötelezettséget azonban azonnal alkalmazhatja a kormány.

Közölte: az intézkedés az acél- és vastermékekre, a szigetelőanyagokra, a homokra, a kőre, a kavicsra és a sóderre vonatkozik. Célja, hogy mérsékelje a jelentősen emelkedő építőipari alapanyagárakat, amiről a miniszter azt mondta: annak mértékét a piaci folyamatok nem indokolják.

Közölte azt is: nyomon követik a jövőben ezen termékek fuvarozását is.

Vera Jourová személye a magyar kormány számára persona non grata

Kiegészítő bányajáradékot vezetnek be egyes alapanyagokra: kőfejtésre, gipsz- és krétabányászatra, kavics, homok és agyag bányászatára, cementgyártásra, mész- és gipszgyártásra.

A homok, kavics, sóder és cement esetében a kormány által meghatározott áron felüli értékesítés esetén a különbözet 90 százalékát kitevő bányajáradékot alkalmaznak majd. Az intézkedés azokra a vállalkozásokra terjed ki, amelynek árbevétele meghaladja a 3 milliárd forintot.

A bányászati kitermelési kötelezettség határidejét két évről egyre viszi le a kabinet, vagyis elveszti a jogot az a vállalkozás, amely egy éven belül nem kezdi meg a kitermelést vagy annak előkészítését.

A kabinet a Gazdasági Versenyhivatal eszközeit is bővíti, és megvizsgálják az építőanyagok helyettesíthetőségét is: tűzvédelmi előírásokat is figyelembe véve teszik lehetővé az árdrágulásban érintett anyagok helyettesíthetőségét.

Beszélt arról is, hogy 4 millió 607 ezer jelenleg a foglalkoztatottak száma az országban, ez 55 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában, az előző, áprilisi adatot pedig 47 ezerrel haladta meg ez a szám.

Közölte, azzal számol a kormány, hogy nyáron tovább javul a helyzet és nem csupán elérik azt a célt, hogy minden olyan munkahelyet, amely a járvány miatt megszűnt, újrateremtenek, de ezen túl is lépnek. Azt remélik, hogy a foglalkoztatási csúcs is megdőlhet - mondta.

Szerinte ez azért is szép eredmény - egy világjárvány árnyékában - , mert a 15 és 60 év közöttiek foglalkoztatási rátája 70 százalék felett van, míg a Gyurcsány-kormány időszakában 56-57 százalék volt.

A gazdasági növekedéssel kapcsolatban bizakodását fejezte ki. A cél az - folytatta - , hogy a rendszerváltozás óta soha nem látott mértékű növekedést érjen el az ország idén. Emlékeztetett arra, ha a gazdasági növekedés eléri az 5,5 százalékot, akkor a gyermeket nevelő családok visszakapják az idei személyi jövedelemadót.

Megjegyezte, nagyon sok kockázat van a növekedéssel kapcsolatban. Ezek között említette a koronavírus-járvány esetleges negyedik hullámát, vagy az építőipari anyagok drágulását.

Arra a felvetésre, hogy Dobrev Klára, a DK európai parlamenti képviselője a szerdai uniós vitában homofóbnak és rasszistának nevezte Orbán Viktor miniszterelnököt, Gulyás Gergely azt mondta: arról ugyan senki nem tehet, hogy ki volt a nagyapja, de Dobrev Klára először foglalkozhatna inkább azzal, hogy amikor a nagyapja az Országgyűlés elnöke volt és amikor 1956 után embereket gyilkoltatott, akkor a homoszexualitás még bűncselekmény volt Magyarországon.

Arra válaszul, hogy több ellenzéki politikus a Magyarországnak folyósított források megvonását javasolta, azt mondta: ha az unióban a jogállamiságnak még van jelentősége, akkor ez képtelenség. Az uniós pénzek felhasználásának szabályai szerint akkor vonhatók el a források, ha azokat szabálytalanul használták fel. Emlékeztetett: éppen azt akarta tavaly a magyar kormány megakadályozni, hogy az uniós költségvetéssel össze nem függő politikai vádak ezt lehetővé tegyék, ebben megegyezés is született.

Azzal kapcsolatban, ha az uniós helyreállítási alap forrásait a "melegellenesnek" tartott törvény módosításához kötnék, úgy reagált: a zsarolás nem tartozik az Európai Bizottság eszköztárába. Ha nézetkülönbség áll fenn, megvan a szokásos jogi út, és Magyarország a bírósági ítéleteket mindig végrehajtotta.

Vera Jourová uniós biztos kijelentéseivel összefüggésben arra hívta fel a figyelmet, hogy ma az ellenkezőjét mondja az egy héttel ezelőtti kijelentéseinek.

Személye a magyar kormány számára persona non grata, de ezt az ügyet egyébként sem vele kell megbeszélni.

Gulyás Gergely jelezte: a helyreállítási alap ügyében napi kapcsolatban állnak a bizottsággal, a tárgyalások két héttel ezelőttig konstruktívak voltak, ezután valóban volt egy irányváltás, mintha a bizottság keresné a vita lehetőségét.

Kitért arra is, ha az a cél, hogy az Alapjogi Charta betartásáról nyilatkozzanak, azt szívesen megteszik, a konkrét felvetések pedig arra vonatkoznak, hogy az oktatásban biztosítani kell a diszkriminációmentességet, amit a magyar kormány eddig is megtett.

Arról, hogy Orbán Viktor miért nem vett részt a szerdai EP-vitán, elmondta: egy törvényről zajlott a vita, aminek semmilyen következménye nincs, és az EP-határozatnak semmilyen jelentősége. Kormányülést tartottak, ami értelmesebb és fontosabb is volt, mint egy ilyen vita - közölte, hozzátéve: képviselőik részt vettek, felszólaltak a vitán.

Megjegyezte: a homofóbia ellen a magyar miniszterelnök tette a legtöbbet, amikor lezárta Magyarország déli határát a migránsok előtt.

Azt is mondta, a kormány elutasítja az egész vitát, amely a magyar törvényt nem gyermekvédelmi, hanem az emberi méltóságot sértő törvényként kívánja feltüntetni. "Nekünk az a véleményünk, hogy semmilyen 18 év feletti nagykorú embernek nem adunk tanácsot arról, hogy miként éljen. A magyar alkotmány az emberi méltóságot mindenki számára biztosítja, (...) függetlenül attól, hogy miként éli az életét. Ettől független kérdés a gyermekvédelem, ahol a magyar államnak egyébként az alkotmány alapján is intézményvédelmi kötelezettsége van, és ami világosan azt mondja, hogy elsődlegesen a szülők joga a gyermekek nevelése" - fogalmazott a tárcavezető.

Ne tekintsék virológiai szakértőnek a baloldali újságírókat

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, reményei szerint néhány héten belül elkészül a pedofil-nyilvántartás, amelyben "mindenkinek a neve olvasható lesz, aki a jogszabály által meghatározott személyi körbe tartozik".

Kérdésre a miniszter megerősítette, a gyermekek szexuális nevelése a szülő feladata, és nem korlátozták a tinédzserek szólásszabadsághoz való jogát, így ha kérdése van a homoszexualitásról, azt megkérdezheti a tanárától.

Szerinte arra nincs szükség az óvodákban, az iskolákban, hogy transznemű emberek arról beszéljenek az intézményekben, mit jelent a nemváltás.

A minisztert kérdezték azokról az ellenzéki megszólalásokról, miszerint a kínai vakcinával történő oltás után nem termelődik elegendő számú antitest, illetve arról is, hogy a főváros 19 ezer antitest tesztet vásárolt.

Gulyás Gergely úgy válaszolt: ezek a tesztek nem adnak megfelelő választ arra, hogy kialakul-e a védettség vagy sem.

Minden, Magyarországon engedélyezett oltóanyag biztonságos, a világon a legtöbb embert a kínai vakcinával oltottak be, azt a WHO engedélyezte. A vonatkozó adatokat pedig minden oltóanyagnál folyamatosan figyelemmel kísérik - jelezte. Kijelentette: felelőtlenség az emberekben ok nélkül félelmet kelteni.

Arra, hogy mit tanácsolna azon Sinopharmmal beoltott 60 év felettieknek, akiknél mégsem termelődik elegendő ellenanyag, azt mondta: leginkább azt, hogy ne tekintsék virológiai szakértőnek a baloldali újságírókat. Egyebekben mindenki, aki két oltást kapott, megnyugodhat.

Kitért arra is: minden gyártó esetében vizsgálják, szükség van-e harmadik oltásra. Ez szakmai kérdés, és ahogy van egységes gyártói és egységes szakmai virológusi vélemény, a kormány ennek megfelelő döntést hoz - fűzte hozzá.

A miniszter arra kérdésre, hogy tervezik-e az oltások kötelezővé tételét, úgy felelt: az egészségügyben a mai jogszabályok szerint is kötelezővé tehető az oltás, azon kívül csak törvénymódosítással.

Mint mondta, sehol a világon nem kötelező az oltás, és a magyar kormány sem döntött erről. "Mi alapvetően a szabadság pártján állunk, és a szabadságba az is beletartozik, hogy valaki önmagának ártson" azzal, hogy nem adatja be magának a vakcinát - tette hozzá.

Gulyás Gergely ugyanakkor jogosnak nevezte a kérdéseket, hogy például a tanároktól elvárható-e, hogy legyenek beoltva, vagy hogy a munkahelyeken a munkáltató kötelezővé teheti-e az oltást.

Hozzátette: ha a kötelező oltást nem is tartja megvalósíthatónak, mindenkit biztat az oltással kapcsolatos társadalmi vitára.

Gulyás Gergely szólt arról is: a jelenlegi matematikai modellek alapján egy esetleges negyedik hullám a második hullám legmagasabb pontját sem fogja elérni, a harmadikat meg végképp nem. Megjegyezte: a fertőzés csak a be nem oltottakat érinthetné.

A kormány és az egészségügyi ellátórendszer maximálisan felkészült az esetleges negyedik hullámára, és az átoltottság miatt az ország működése is folyamatos maradhatna. Nem kell tehát a második vagy harmadik hullám idején bevezetett korlátozásokra számítani, az azonban lehetséges, hogy ismét védettségi igazolvány kell majd bizonyos helyeken.

Beszámolt arról, hogy a legtöbb a Pfizer-vakcinából van készleten, azt követi Sinopharm, a szavatossági idejük pedig hosszú, kidobni nem kellett belőlük. Megjegyezte, hogy közeli lejáratú vakcinákat adott Magyarország más országoknak kölcsönbe.

Kitért arra is, hogy Szputnyikból 50 ezer darab alatt van készleten, míg Modernából és Jansenből több százezer.

Volt kérdés arról, mikor vonják vissza azok védettségi igazolványát, akik nem veszik fel a második koronavírus elleni oltást. Gulyás Gergely azt mondta, pillanatnyilag a védettségi igazolványnak nincs jelentősége.

Arra a felvetésre, akiknek a szervezetében nem termelődött az oltás után ellenanyag, kaphat-e újabb oltást, a miniszter azt mondta, a kormány akkor követné el a legnagyobb hibát, ha orvosszakmai kérdésekben döntene. Ha az illetékes szakmai szervezetek arról döntenek, hogy szükség van harmadik oltásra, akkor a kormány ezt el fogja rendelni - mondta.

Kérdésre azt mondta, közokirat-hamisítás, csalás miatt van folyamatban eljárás azok ellen, akik pénzért adtak védettségi igazolványt.

A tárcavezető nem tudott konkrét időpontot megjelölni arra vonatkozóan, hogy meddig maradnak életben az építőipari intézkedések, illetve az október 1-én életbe lépő exportkorlátozás. Kiemelte: nem cél az áruk szabad áramlásának általános korlátozása, olyan konkrét visszaéléseket szeretnének megakadályozni, amelyek mögött nem piaci folyamatok állnak, hanem az extraprofitot célozzák.

Kérdésre válaszolva a magyar fél részéről nyitottságot jelzett egy magyar-ukrán csúcstalálkozó kapcsán, hangsúlyozva: készen állnak a találkozóra. A Biden-adminiszráció részéről jelentkező nyomást firtató kérdésre azt mondta: ilyet nem éreznek. Ukrajna euroatlanti integrációját mindig is támogatták, sőt leginkább Magyarország támogatta azt, és ez történt a vízumliberalizáció esetében is. Amint ez utóbbit sikerült elintézni, egy egészen tűrhetetlen, az európai kisebbségek iránti elkötelezettséggel összhangba nem hozható nyelvtörvényt fogadtak el Ukrajnában. Megerősítette: a magyar kormány addig emel vétót Ukrajna euroatlanti törekvései ügyében, amíg a jogszabályt nem módosítják. Megjegyezte: az amerikai adminisztráció ezt megértette, tudomásul vette.

Arról, hogy látnak-e esélyt, Orbán Viktor Európai Unió jövőjéről szóló 7 pontjából bárminek is az elfogadására, azt mondta: a szerdai EP-vita azt bizonyítja, hogy a magyar kormányfő javaslata helyes és innovatív. Egy ilyen testületet, mint a jelenlegi EP, ennyi pénzből fenntartani biztos, hogy értelmetlen és ellentmond az európai érdekeknek. Ha ingyen lenne is sokba kerülne, de még drága is - fogalmazott a miniszter.

A magyar közéletre jellemző kettős mérce

Gulyás Gergely igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a nemzeti konzultáció kitöltésére felhívó plakátok a kormány plakátjai-e.

Az azokon megjelenő különböző emojikat a figyelemfelkeltéssel magyarázta. Jó, ha egy kampány figyelemfelhívó, és ezt a célt biztosan elérte - vélekedett.

Arra a kérdésre, mennyiben befolyásolja az augusztus 20-i ünnepségek megrendezését, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros nem járul hozzá a Lánchíd fényfestéssel történő kivilágításához, azt mondta: sajnálják, és nem értik, milyen érdeke fűződik ehhez a fővárosnak. Nem tudnak mást tenni, mint tudomásul venni - mondta, megjegyezve: azokat a hidakat, ahol nincs ilyen szabályozás, ki lehet világítani.

A magyar közéletre jellemző kettős mércének nevezte, hogy nem születtek a sajtóban cikkek arról, hogy Karácsony Gergely főpolgármester nemcsak, hogy nem hívja össze szeptemberig a Fővárosi Közgyűlést, hanem az utolsó napon, amikor még teljhatalma volt, minden a közgyűlésben aktuális döntést meghozott, továbbá nem áll az újságírók elé. Más lenne helyzet, ha mindezt Tarlós István korábbi főpolgármester tette volna - vélekedett.

A paraszolvencia megszüntetéséről Gulyás Gerely azt mondta, jók az eredmények. Az elmúlt időszakban öt esetben tettek feljelentést, és további néhány esetet vizsgál a rendőrség. Értékelése szerint az orvosok többsége elfogadta azt a rendszert, amelyben lényegesen többet keres legálisan, ugyanakkor biztosított a közellátás ingyenessége. A paraszolvencia ugyanis azt jelentette, hogy a magyar közellátás valójában nem volt ingyenes, mert a komolyabb műtétekért, kórházi beavatkozásokért fizetni kellett. Mint mondta, a paraszolvencia az egészségügy jelentős részében megszűnt, ahol pedig nem, és a hatóságok erről tudomást szereznek, ott büntetőeljárás indul.

Arra a felvetésre, hogy a szülész-nőgyógyászat területén csökkent az állami intézményekben dolgozó orvosok száma, azt mondta: az Országos Kórházi Főigazgatóság lehetőséget kapott egy olyan rendszer kidolgozására, ami tekintettel van az ágazati igényekre, így a nőgyógyászat igényeire is.

Egy kérdésre válaszolva kijelentette: messze túlmegy a tűréshatáron az az összeg, amelyet a sírhelyek újraváltásáért kérnek egyes temetőkben. A temetőfenntartás költségeinek elkérése indokolt, "de nem itt kell nyereséget realizálni" - jegyezte meg.

A miniszter kapott kérdést az ellenzéki rendezvények egyre gyakoribb megzavarásáról, amire azt mondta, a kormány minden erőszakos cselekményt elutasít.

Kitért arra is, hogy a civil szervezeteknek egy meghatározott összeg felett kell majd nyilvánosságra hoznia adományozóik nevét.

Az Orbán Viktor édesapjának hatvanpusztai birtokáról azt mondta, ott többségében gazdasági épületek épülnek, de van könyvtár és oktatószobák is. Azt javasolta, hogy az érintetett kérdezzék meg, mennyibe került az építkezés.

Még tart a vizsgálat az Antall József Tudásközpont gazdálkodásával, az intézményt vezető Antall Péter tízmilliós utazásaival kapcsolatban - mondta Gulyás Gergely.

