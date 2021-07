Az Európai Parlament elfogadta a Magyarországot elítélő határozatot

Az Európai Parlament (EP) képviselői strasbourgi plenáris ülésükön csütörtökön elfogadott állásfoglalásukban bírálták "a demokrácia és a jogállamiság lebontását" Magyarországon, és elítélték a nemrég elfogadott, sok vitát kiváltó gyermekvédelmi törvényt. Az állásfoglalás szerint szerint az LMBT-ellenes szabályozás sérti az uniós értékeket, elveket és jogszabályokat".

2021. július 8. 20:39

A 459 szavazattal, 147 ellenszavazat és 58 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásukban az EP-képviselők az Európai Unió Alapjogi Chartájában, az Európai Unióról szóló szerződésekben és az unió belső piacáról szóló jogszabályokban rögzített jogok egyértelmű megsértéseként írták le a magyar gyermekvédelmi törvényt.

Kijelentették: a törvény "egy újabb szándékos és előre kitervelt lépés az alapvető jogok fokozatos leépítése felé", miközben az államilag támogatott LMBT-ellenesség és a félretájékoztatási kampányok a magyar kormány politikai cenzúrájának eszközeivé váltak. Az emberi jogok ilyen megsértése egy szélesebb körű politikai terv részét képezi, amelynek célja a demokrácia és a jogállamiság lebontása a médiaszabadsággal együtt. Ezt az uniós értékek rendszerszintű megsértésének kell tekinteni - húzták alá.

Véleményük szerint az uniós jog megsértése folyamatának legutóbbi állomásai között szerepel például az Alaptörvény 2020. decemberi módosítása is, amelyben rögzítették, hogy "az anya nő, az apa pedig férfi", szerepel továbbá a transznemű és interszexuális emberek nemének jogi elismerésének tiltása. A képviselők emellett elkötelezettségüket fejezték ki a gyermekek jogainak védelme mellett, és kijelentették, hogy a gyerekek érdekeinek teljes körű tiszteletben tartását az LMBT-ellenesség és a gyűlölet szítása helyett az elfogadás ösztönzésének és a sokszínűség támogatásának kellene vezérelnie.

A képviselők felszólították az Európai Bizottságot, hogy "a magyar LMBT-ellenes jogszabály" ügyében indítson kötelezettségszegési eljárást és használjon ki minden eljárási eszközt az Európai Unió Bíróságán, például vezessen be ideiglenes intézkedéseket vagy szabjon ki bírságot meg nem felelés esetén. A tagállamokat pedig arra kérték, hogy ha az uniós bizottság nem lép, akkor maguk terjesszék az ügyet az uniós bíróság elé, és nyújtsanak be államközi kérelmet a strasbourgi székhelyű Európa Tanács égisze alatt működő Emberi Jogok Európai Bíróságához.

Az Európai Parlament március 11-én az Európai Uniót az LMBT-szabadság zónájának nyilvánította.

Az állásfoglalás a magyar jogszabály mellett horvátországi fejleményekre is felhívja a figyelmet. Horvátországban a Függetlenek Hídja (Most nezavisnih lista) nevű párt terjesztett elő javaslatot arról, hogy "az LMBT-propaganda gyermekek körében való terjesztésének tilalmát" építsék be a parlament által jelenleg tárgyalt jogszabályokba.

Az Európai Parlament csütörtök délután 459 szavazat, 147 ellenszavazat és 58 tartózkodás mellett elfogadta a Magyarországot elítélő állásfoglalását a gyermekvédelmi törvény nyomán.

Az ellenzék képviselői – a Jobbik politikusa, Gyöngyösi Márton kivételével – valamennyien megszavazták a határozatot. Az uniós parlament szerint a törvény sérti az uniós értékeket és jogszabályokat. A zöld jelzést kapó, a megszokottnál is csípősebb hangvételű szövegben a balliberális többségű testület többek között követeli, hogy

a magyar hatóságok a diszkriminációmentesség elve alapján használják fel az uniós pénzeket, tehát az ország addig ne kaphasson forrásokat a 2021–2027 közötti keretköltségvetés egyes alapjaiból, amíg a lehetséges jogsértések fennállnak,

az Európai Bizottság addig ne végezze el a magyar nemzeti helyreállítási terv értékelését, amíg fennáll annak a lehetősége, hogy az bármilyen formában is hozzájárul a vitatott törvény végrehajtásához,

a szlovén EU-elnökség a hetes cikkely szerinti, úgynevezett jogállamisági eljárásban tűzze ki a szavazást a Magyarországnak megfogalmazandó ajánlásokról, újabb szakaszba léptetve az eljárást,

az Európai Bizottság kezdje el alkalmazni a január elsejétől hatályos jogállamisági rendeletet, mert az az uniós kifizetésekhez egyértelmű jogállamiság-definíciót rendel.

Az elfogadott, egyértelműen pénzmegvonással fenyegető állásfoglalásnak nincs rövid távú, konkrét jogi következménye, a szerződések felett őrködő Európai Bizottságra akar nyomást gyakorolni, hogy lépjen fel Magyarország ellen.

Orbán Viktor: Letisztultak az álláspontok

Lapunk is beszámolt róla, hogy a sokadik magyar témájú EP-határozatot majdnem hat órán át tartó, hangos vita előzte meg szerdán Strasbourgban. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is keményen nekiment a magyar szabályozásnak: megismételte, hogy véleménye szerint szégyenteljes a magyar törvény. Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője később csalódást keltőnek nevezte az uniós bizottság vezetőjének nyilatkozatait, mondván: a magyar törvény egyedül a gyermekek védelmét célozza.

Orbán Viktor ma Belgrádban tárgyal, a miniszterelnök újságíróknak nyilatkozva az üggyel kapcsolatban elmondta: az EP-vita hasznos vita volt, hiszen az álláspontok teljesen letisztultak, minden világos és érthető. – Az Európai Parlament és az Európai Bizottság azt akarja, hogy az LMBTQ-aktivistákat és szervezeteket beengedjük az iskolákba és az óvodákba – fogalmazott, hozzátéve: Magyarország ezt viszont nem akarja.

Judi Tamara (Strasbourg)

MTI - MNO