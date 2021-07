Áder János a Három Tenger Kezdeményezés csúcstalálkozóján

A döntések átláthatóságának fontosságára hívta fel a figyelmet a Három Tenger Kezdeményezés (HTK) pénteki szófiai tanácskozásán Áder János a kétnapos csúcstalálkozón Szófiában.

2021. július 9. 11:50

Rumen Radev bolgár köztársasági elnök, Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök és Áder János köztársasági elnök (elöl, b-j) a Három Tenger Kezdeményezés elnevezésű, kétnapos csúcstalálkozó helyszínére érkezik, Szófiában 2021. július 9-én. MTI/Koszticsák Szilárd

A magyar államfő hangsúlyozta, hogy a HTK 6 évvel ezelőtti létrejöttekor alapvető cél volt az egykori szocialista tagországok infrastrukturális felzárkóztatása.



Mint mondta, a Három Tenger Kezdeményezésen belül létrehozott befektetési alap három olyan projekt megvalósulásáról döntött, amely nem szerepelt a tagországok javaslatai között. Áder János kiemelte a plénum előtt, hogy a megvalósuló beruházásoknak a régió szélesebb körét kell szolgálniuk.



A HTK fórumát 2015-ben hívták életre a balti országok, a visegrádi négyek, Ausztria, Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia a térség gazdasági és infrastrukturális fejlesztésének, együttműködésének összehangolása céljából.

Áder János köztársasági elnök és Borut Pahor szlovén államfő megbeszélést folytat a Három Tenger Kezdeményezés elnevezésű, kétnapos csúcstalálkozón Szófiában 2021. július 9-én. MTI/Koszticsák Szilárd



Áder János a szófiai államfői plénumon hangsúlyozta, hogy a HTK is elindult az intézményesülés felé, amikor létrehozta a befektetési alapot, amelybe eddig még nem sok pénz érkezett, de a tagországok hozzájárulása nyomán várhatóan bővülni fognak a források.



Ezért is fontos a magyar köztársasági elnök szerint, hogy a projektek finanszírozásáról határozó befektetési alap döntései jól nyomon követhetőek legyenek és igazodjanak a régió szélesebb körének igényeihez.



Áder János a tanácskozáson elmondta azt is, hogy a magyar szempontból fontos tervek listáján 8 energetikai, 6 közlekedési és két digitalizációt érintő beruházás szerepel.



Kitért arra, hogy Magyarország saját és uniós forrásból számos, a térség infrastrukturális, energetikai és klímavédelmi fejlesztését szolgáló beruházást valósított, illetve valósít meg. Többek között állam forrásból készül el az év végéig a Via Carpatia autópályaszakasz, és új híd épült Magyarország és Szlovákia között. Beszámolt arról, hogy Magyarország hét szomszédja közül hattal már megvalósította a gázösszeköttetést.

Áder János köztársasági elnök (b5) a Három Tenger Kezdeményezés elnevezésű, kétnapos csúcstalálkozón, a fotózáson, Szófiában 2021. július 9-én. Balról jobbra: Egils Levits lett elnök, Karel Havlíček cseh miniszterelnök-helyettes (b2), Andrzej Duda lengyel elnök (b3), Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök (b4), Áder János, Katerína Szakellaropulu görög államfő (b5), Rumen Radev bolgár elnök (k), Margrethe Vestager, az Európai Bizottság alelnöke (j6), Borut Pahor szlovén államfő (j5), Gitanas Nauseda litván elnök (j4), Klaus Iohannis román államfő (j3), Peter Launsky-Tieffenthal osztrák külügyminiszter-helyettes (j2) és Kersti Kaljulaid észt elnök (j). MTI/Koszticsák Szilárd

Kiemelte, hogy az elmúlt 5 évben minden esztendőben megkétszerezték az ország napenergia kapacitását és további fejlesztések várhatók. Így, az atomenergiával együtt, 2030-ig a Magyarországon megtermelt áram 90-95 százalékban szén-dioxid-mentes lesz.



A Három Tenger Kezdeményezés kétnapos szófiai tanácskozásán 12 állam és kormányfő vett részt. A plénum következő csúcstalálkozóját és az ahhoz kapcsolódó üzleti fórumot 2022 őszén Rigában rendezik meg.



Frank-Walter Steinmeier német köztársasági elnök (b) és Áder János köztársasági elnök (j) a bolgár Nemzeti Történeti Múzeumban a Három Tenger Kezdeményezés elnevezésű, kétnapos csúcstalálkozón Szófiában. MTI/Koszticsák Szilárd

MTI