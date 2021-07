Dr. Csókay András: Orvosi szempontból kötelezővé kellene tenni a védőoltást!

Védőoltásról, magzatelhajtásról, orvosi bérrendezésről és az Eucharisztikus Világkongresszusról is beszélt a világhírű idegsebész.

2021. július 9. 12:05

Magyarországon – az eddig tanúsított társadalmi felelősségnek és az időben meghozott kormányzati intézkedéseknek köszönhetően – letörtük a járvány harmadik hullámát. Ősszel azonban nagy esély látszik egy újabb hullámra. Ön szerint mi a felelős és előrelátó magatartás most?

Ugyanaz, ami a Di-Per-Te oltásnál és a Sabin-cseppeknél: be kell adni mindenkinek az oltást! Orvosi szempontból kötelezővé kellene tenni a védőoltást, ez teljesen egyértelmű. Amióta orvostudomány van, azóta a legnagyobb találmány a védőoltás. Vannak kötelező védőoltások gyerekkorban és bizonyos esetekben felnőtteknél is. Például amikor Afrikába megyek, kötelező a sárgaláz elleni oltás, ott kell lenni az oltási kiskönyvben, hogy „yellow fever”, különben nem engednek be. Pedig az csak egy regionális betegség, nem világjárvány. Most meg sokan azon háborognak, hogy nem utazgathatnak oltatlanul országok és kontinensek között, mert nekik ez járna. Adják-veszik ezt a veszélyes vírust, mások meg belehalnak – és az ő jogaikkal mi van? Ez őrület, én ezt nem is értem.

Ez politikailag nyilván nem megvalósítható...

Ezzel én teljesen tisztában vagyok, de most orvosként kérdezett. A tudomány szerint márpedig ez lenne az egyetlen út, hogy belátható időn belül, sok emberéletet megkímélve véget vessünk ennek a világjárványnak. Tehát ki lehet mondani, hogy pont a liberális gondolkodás az, ami miatt ez nem lehetséges Európában, ahol pedig – például Afrikával szemben – széles körben hozzá lehet jutni az oltóanyaghoz. Én egészen hajmeresztő eseteket látok: orvosok, művelt emberek is elutasítják az oltást. Ennek óriási veszélye van, ez ugyanolyan önpusztítás Európára nézve, mint például az abortusz.

Ha már szóba hozta. Az Európai Parlament (EP) baloldali többsége a múlt héten fogadott el egy olyan törvényelőkészítő dokumentumot, az ún. Matić-jelentést, amely „alapvető emberi jognak” tekinti a magzatelhajtást, így ennek elutasítása az orvosi ellátás megtagadásával lenne egyenértékű. Mit gondol erről?

Ez a gonosz műve, hogy ennyire meg tudta téveszteni nem is a filozófiai vagy vallási alapon állókat, hanem magát a tudományt! Tudniillik pont a materialista tudomány, amely az anyagból származtatja a lelket vagy a szellemvilágot, bizonyította be a tudomány eszközeivel azt, hogy az emberi személy életének a kezdete nem az érettségi bizonyítvány, még csak nem is a születés, hanem a fogantatás.

A megtermékenyített petesejt, a zigóta már tartalmazza azt a genetikai információt, amely minden egyes sejtünkre jellemző a halálunkig. Az élet egyes szakaszaiban ezeknek a DNS-spiráloknak más-más szakaszai kezdenek el aktívan működni, a sejtek elkezdenek differenciálódni, de az emberi élet és személyiség lehetőségeinek az alapja egyértelműen a fogantatás pillanatában teremtődik meg. Ez tehát egy abszolút kitüntetett pillanat, hiszen utána mindvégig ugyanazok a DNS-láncok vannak minden egyes sejtemben, az agysejtemtől a szívizomsejteken át a lábujjam körméig, vagy éppen a hajhagymának a sejtjében.

Ezért hihetetlen tudományellenes minden ilyen törvény, és szomorú, hogy a politika tudománya, meg a jogtudomány nem hajlandó felfogni a természettudomány igazságát, a biológia alapvetéseit. Ez igazi sátáni mű, a „nagy szétdobáló” összekeveri és megzavarja az emberi elmét. Ezt látjuk az európai gondolkodáson, ahol a liberális korszellem miatt e tekintetben semmi jóra nem számíthatunk. Minden erőnkkel folytatni kell a küzdelmet. Ez nem megy politikai úton, mivel az emberek nem értik meg a jelentőségét, így az a párt, aki ezt elkezdi, ki fog kapni a következő választáson. Csak azt lehet tenni, hogy a keresztények baráti társaságban, munkahelyen vagy akár a szélesebb nyilvánosság előtt szelíd párbeszéddel fölvilágosítják az embereket a fogantatás elvi jelentőségéről. A bioetikai kérdések tárgyalását pedig be kellene vezetni az iskolai oktatásba is. Csak egy példa: ugye nincs olyan házasság, nincs olyan párkapcsolat, ahol pénzügyi problémák miatt, vagy mert kihűlt a szerelem, azt mondanák, hogy dobjuk ki a tízéves gyerekünket az ablakon? Pedig az a magzat, akit az anyja méhében megölnek, pont ugyanazokat a genetikai információkat hordozza, benne már ott van ennek a tízéves kisfiúnak a képe. Az a szülő vagy orvos, aki ezt látja, már nem képes részt venni ilyesmiben. El kell jutni az értelem útján oda, hogy erről felvilágosítsuk a gyerekeinket, így tudunk küzdeni ellene, különben Európa el fog pusztulni a kényelemszeretetben.

Ezzel csak az a gond, hogy ugyanez a jelentés gyűlöletbeszédnek nyilvánítana minden életvédő megnyilatkozást, amire egyébként Kanadában már látunk is példákat (Mary Wagner életvédő aktivista bebörtönzése – a szerk.)

Jézus hegyi beszédében az utolsó boldogmondás az, hogy boldogok, akiket üldöznek és gyűlölnek az én nevemért, vagyis az igazságért. Nekünk az igazság mellett kell kitartanunk akkor is, ha börtönbe vetnek, vagy üldöznek minket. Ez a keresztény életnek az alapja, tanúságot kell tenni arról is, hogy nem hagyjuk megölni a gyermekeinket. Itt ugyanis arról van szó, hogy a megszületett emberek meg akarják ölni a meg nem születetteket. Erkölcsileg ezt nem lehet megmagyarázni, csak azzal, hogy egy gyereket megszülni és felnevelni sokszor nem olyan kényelmes dolog, ez gyakran lemondásokkal jár. Sokan pedig csak a szexualitással járó örömöt akarják vállalni, a kötelességet, amit a Jóisten adott ezzel, azt nem.

Hogy valami pozitívról is beszéljünk: mit gondol az orvosok történelmi léptékű béremeléséről?

Ez az elmúlt ötven év legnagyobb döntése, ami óriási nagy lendületet ad majd a morális tisztulásnak az egészségügyben. De nagyon szigorúan kell ellenőrizni, mert könnyű kijátszani a magánrendelők kis zugaiban. Nagyon nehéz lesz azokkal az „orvosbárókkal” elfogadtatni, akik eddig több milliót, akár tízmilliót is megkerestek maszekben, hogy ezután „csak” másfél milliót fognak kapni. Ha nincs szigorú ellenőrzési rendszer, akkor ez nem fog működni, de egyelőre csodálatos dolog, és óriási eredménye a kormánynak, hogy ezt a döntést meghozta. [A Nemzeti Védelmi Szolgálat júniusig a pandémiás helyzettel járó leterheltség miatt nem indított ellenőrzéseket, az elmúlt egy hónapban azonban már volt olyan orvos, aki nem ment át a megbízhatósági teszten – a szerk.]

Végül, de nem utolsósorban: most olvastam a hírt, hogy az Eucharisztikus Világkongresszus egyik hírnökének választottak. Ez mit jelent pontosan?

Ez nagyon nagy megtiszteltetés és feladat is egyben. Hirdetni kell ezt a kongresszust, hogy minél többen jöjjenek, mert a közösség ereje óriási nagy. Az Eucharisztiában, annak a megértésében az ország egy hatalmasat léphet előre, ami alapja a tisztánlátásnak. A hiszékenységet felváltja a hit, a hitben pedig eljutunk az eucharisztikus Jézusig, aki megadja nekünk az életünk minden területére kiterjedő igazságokat. Jövőre választások is lesznek Magyarországon, nagyon fontos, hogy az emberek az egészet lássák, és ne csak a részigazságokat; különösen, ha azok éppen rossz dolgok, ne ezek túlharsogásának higgyenek, és ezek alapján döntsenek.

Az igazság az Úr Jézusban van, aki az Eucharisztiában adja önmagát nekünk. Ez hatalmas misztérium, nagyon nehéz felfogni, én is akkor fogtam fel, amikor egy személyes eucharisztikus élményem volt a kisfiam halála után. De már az értelem útján is el lehet jutni az eucharisztikus csodákig! Például a Buenos Aires-i csoda, amikor vérzett az ostya, és megvizsgálta egy híres New York-i kardiopatológus, aki nem tudta, mit adnak neki. És diagnosztizálta, hogy ez bizony egy roncsolt szívizomsejt. Szóval amikor Jézus azt mondja az Eucharisztiában, hogy „ez az én testem és vérem”, akkor neki minden egyes szavát el lehet hinni. Ő óriási testi és lelki erőt ad, és minden tekintetben gyógyulást. Ezért hirdetem őt teljes erővel, és megyek rengeteg tanúságtevő előadásra. Valahogy úgy fogalmaznék, mint Pál apostol, aki azt mondta: „jajj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot!” Én most azt mondom: jajj nekem, ha nem hirdetem az Eucharisztia élő valóságát!

*

Az interjút készítette: Hojdák Gergely

Eredeti megjelenés: mkdsz.hu

Nyitókép: Földházi Árpád