San Franciscó-i homoszexuálisok fenyegetőznek

Üzenet a nyugati LMBTQ-szélsőségesektől: Átváltoztatjuk a gyermekeiteket. Videón fenyegetőztek, majd letiltották az anyagot. De fönnmaradt.

2021. július 9. 15:27

A San Franciscó-i homoszexuális kórus különös módszert választott az idei Pride megünneplésére: dalt írt arról, hogy hogyan fogják átformálni a hagyományos neveltetésben részesülő gyermekek gondolkodásmódját.

Július 1-jén egy San Franciscó-i homoszexuális kórus tagjai úgy döntöttek, hogy megmutatják a „homofób” közösségnek, hogy velük nem érdemes szórakozni: dalban üzenték a világnak, hogy ha a bárki azt hiszi, hogy a homozsexuális lobbi a gyermekekre pályázik, akkor igaza van.

„We convert your children” („Átváltoztatjuk a gyermekedet”) című daluk (amely a YouTube-on „Üzenet a homoszexuális közösségtől” címmel elérhető) a következő strófával indul:

„You think that we’ll corrupt your kids if our agenda goes unchecked / Funny – just this once, you’re correct / We’ll convert your children / Happens bit by bit / Quietly and subtly and you will barely notice it.”

Magyarul:

„Azt hiszed, átformáljuk a gyermeked, ha szabadon cselekedhetünk / Elismerem - ezúttal igazad van / Átváltoztatjuk a gyermekedet / Csöndben és finoman, és aligha veszed majd észre.”

A videóra a The American Conservative című hírportál hívta fel a figyelmet.

A cikk szerzője, Rod Dreher nyilvánvalónak tartja, hogy a zeneszámot a San Franciscó-i melegek egy hangos kisebbsége írta és tette közzé, hogy aztán – belátva, hogy ezzel csak a melegekkel szemben köztudomású sztereotípiák közül is a legrosszabbat erősítik – el is távolítsák azt az online felületekről.

Dreher kitér arra is, hogy az „átváltoztatással” a szerzők a gyermekek gondolkodásának átváltoztatását akarják elérni, hogy gyermekeink „toleránsak és méltányosak” legyenek.

Ettől függetlenül – és ezt maga Dreher is így véli – a videó puszta léte is igazolja, hogy a magyar jogalkotó miért lépett jót, amikor távolította az LMBT-propagandát a gyermekektől.

A videó a Pride-hónap „tiszteletére” készült, felhívva a figyelmet arra, hogy bár az LMBT-lobbi jelentős előrehaladást könyvelhet el magának, még van hová fejlődni.

Kép: Cédric Janis / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Dobozi Gergely

Frissítés: A videó eredeti linkjét időközben törölték, emiatt új URL-ről érhető el.

