Nyugaton önként térdeltek le az erőszak előtt

A néhány napja elfogadott EP-jelentés szerint a transzgender férfiak is teherbe eshetnek. Gyereket is szülhetnek. Ezt meg is szavazták a balliberálisok. Köztük természetesen a magyar baloldali uniós képviselők is.

2021. július 9. 17:25