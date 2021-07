Brüsszel “szégyenletes” ítélete

“Ez már az ítélet” – mondta Pelikán elvtárs a Tanú című filmben, amikor véletlenül rossz dokumentumot adtak a kezébe. Az embernek akaratlanul is ez a jelenet jut eszébe, amikor a bizottság elnökének kötelezettségszegési eljárással való fenyegetőzését hallja.

2021. július 11. 09:28

Tegyük világossá: a gyermekvédelmi törvény a kiskorúakat védi az LMBTQ és a gender-ideológia manipulációjától. Mivel a gyerekeket könnyű befolyásolni és az oktatási intézmények nevelői és tanárai – valamint az oda meghívott előadók – a szemükben tekintélyszemélyek, az iskolában és más, “hivatalos” helyen elhangzó vélemény számukra még nem egy a sok közül. Talán ezért támadják ennyire a magyar törvényt, mivel itt, az óvodákban és iskolákban akadályozza meg a propaganda kifejtését.

A totalitárius rendszerek is előszeretettel indoktrinálták a gyerekeket, hogy a fiatalon a fülükbe ültetett bogár később, felnőtt korukban is ott maradjon. Látjuk az ilyen – például a bevándorláspárti, nemi identitási, vagy demokráciaértelmezési – agymosást a “közszolgálati” német, vagy sajnos már a kereskedelmi gyermekcsatornákon is.

A magyar vagy a texasi kormány nem tett mást, csak az Alaptörvényben meghatározott családkép védelmében hozott egy olyan intézkedést, amely főszabályként a szülőkre bízza a gyermek nevelését, illetve a nevelési és oktatási intézményekben kizárólag a hatályos jogszabályokkal egyező “érzékenyítést” engedélyez.

Brüsszelben más szelek fújnak. Ott már színpompás a szivárvány, mintha nem lenne az EU-nak nagyobb gondja, az egész uniót LMBTQ-övezetté nyilvánították és persze, hogy létrehoztak egy LMBTQ-megbízotti pozíciót is. A sok szivárványos nyomásgyakorlás zászló, karszalag és reklám láttán, aligha kétséges, hogy Brüsszel és az unió bírósága kinek fog a végén kedvezni.

Hogy Ursula von der Leyen hétgyermekes anyaként és eredendően jobboldali politikusként miért állt be a szivárvány alá és nevezte a gyermekvédelmi törvényt “szégyennek”? Csak találgathatunk. Brüsszelben a régóta gyengülő Néppártnak szüksége van a baloldal, a liberálisok és a zöldek voksaira, amit azok témáinak átvételével tud biztosítani. Az LMBTQ is egy ilyen téma.

Vajon az még nem tűnt fel a néppártiaknak, hogy minél több jobboldali értéket adnak fel, annál gyengébben szerepelnek a következő választáson, és ezért még több engedményt kell tenniük a baloldalnak?

Ez történt hat éve a migrációnál is, amikor elméletileg jobboldali kormányok és politikusok ugyanígy beálltak a Willkommenskultur transzparensei alá. A magyar kormány akkor is a hatályos magyar és uniós (pl. schengeni) jogszabályok szerint cselekedett, amit Brüsszel és az uniós bíróság akkor is elítélt, ám a magyar emberek és Európa józanul gondolkodó része akkor is üdvözölt. A valódi ítéletet ugyanis nem Brüsszel, hanem az élet és az európai emberek hozzák meg.

Kiszelly Zoltán

politológus

mozgasterblog.hu