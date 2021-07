A hamis jobbikos mesterdalnok

2021. július 12. 01:04

„Ez az ország a tied is. Hirdette egykor Vörös István dala.

Járva a vidéket, látom, hogy ez az ország már nem a tied, hanem azoké, akik kiszolgálják az újból felépülő pártállami rendszert. Azt, ami ellen egykor oly sokan lázadtak, rendszerváltásért kiáltva. Zágráb Nándor barátommal fogtuk hát, és Nagykőrösön, két utcafórum között a lakásán elénekeltük a dalt, kicsit aktualizálva abban az országban, ahol a Balaton partján már Mészáros az úr.

Elénekeltük, mert hiszünk benne, hogy ez az ország valóban a tied!

Nem Mészárosé, nem Rogáné, nem Kövéré, nem Orbáné, nem Ráhelé, hanem a TIED! A melósé, a nyugdíjasé, a fiatalé, a gyermeké, a szülőé, a nagyszülőé.

A szerző, aki egykor talán maga is lázadt egy rendszer ellen, most felháborodott a lázadásunkon. Ma azt követelte, hogy tüntessem el a dalt az oldalamról. Hogy a dalt félti, vagy csak saját magát a rezsim haragjától, nem tudom. Ő már nem lázad. Mi igen. Mi ugyanis nem egy dalt féltünk, hanem egy országot. Azt, amelyik a tied is, de elvették tőled. Mi fogjuk neked visszaadni!

Szabadságot és jólétet minden magyarnak!”

Jakab Péter: Mi fogjuk neked visszaadni az országot

---------------------------------------

Megírtuk, hogy Jakab Péter, a Jobbik elnöke dalra fakadt a napokban, a párttársa gitárszólójával kísérve. A dal szövegírója és előadója, Vörös István azonban saját közösségi oldalán szólította fel Jakab Pétert, hogy törölje a dalolászást:

„Az eredeti, levédett Kié ez az ország című dal szövegírója, zeneszerzője és előadója én vagyok, mely az 1993-as Ez egy kutya világ című lemezemen jelent meg.

A dalt semmiféle politikai célzatú felhasználásra, reklámra, nem engedélyeztem.

Különösen úgy nem, hogy a szöveg bizonyos részeit átírják, és politikai felhangot adjanak neki. Felszólítjuk Jakab Pétert, hogy a videófelvételt törölje, távolítsa el!” – írja Vörös István.

Letiltotta a dal szerzője Jakab Péter éneklését

mandiner.hu