Helyi szinten is kormányképtelen a Gyurcsány-koalíció

Bebizonyították az ország vezetésére készülő gyurcsányista összefogás pártjai, hogy sok esetben még egy települést sem tudnak közösen vezetni. A 2019-ben létrejött szivárványkoalíció különböző szervezetei között tucatnyi városban voltak és vannak folyamatos összetűzések, a legtöbb helyen vitathatatlanul a pártelnök kottájából játszó DK-sok a kezdeményezők. Több helyen mostanára már meg is szűnt a baloldal többsége, más településeken a következő hónapokban robbanhat a szörnykoalíció.

2021. július 12. 11:39

Még csak az önkormányzati ciklus harmadánál járunk, mégis több, 2019-ben balliberális többségű településen bomlott vagy lazult fel a szivárványkoalíció. Szekszárdon márciusban szűnt meg a balliberálisok többsége, amikor Zaják Rita, a Párbeszéd politikusa kilépett az Éljen Szekszárd-frakcióból. Az önkormányzati képviselő döntésére lehetett számítani, mert korábban több fontos kérdésben támogatta a város kormánypárti vezetését, és a politikus a város érdekeit szolgáló előterjesztéseknél, ügyek mentén azóta is nyitott az együttműködésre.

Komoly repedés keletkezett a szivárványos koalíció tömbjén Egerben is, ráadásul nem a közelmúltban, hanem már tavaly ősszel. Mirkóczki Ádám exjobbikos polgármestert nemcsak a kormánypártiak, hanem saját frakciója is élesen bírálta kézi vezérléses vezetői stílusa miatt. Ketten távoztak is 2020 őszén a politikai közösségből, idén nyárra pedig teljesen kiéleződött a helyzet. A frakció ugyanis kizárta Mirkóczkit az elnökségből, amire a polgármester másnap negyedmagával magából a koalícióból is távozott. Az ügy folytatásaként július elején a város közgyűlése arra szavazott, hogy a polgármesternek a kormányhivatal előtt kelljen elszámolnia döntéseiről, és ha beigazolódik a feltételezett jogsértés, a testület fel is függesztheti a városvezető mandátumát.

Durva jogsértés Gödön

Ahogyan Egerben a polgármester egyik első döntése volt leváltani MSZP-s alpolgármesterét, úgy Gödön a pandémia első hulláma alatt Balogh Csaba momentumos városvezető, élve a rendkívüli jogrend adta felhatalmazással, megszabadult két alpolgármesterétől, akik addig őt támogatták. Balogh esetében a kormányhivatal jogsértést állapított meg, és felszólította a helyzet rendezésére, de ez a mai napig nem történt meg. Balogh azóta minden fontos tisztségre rokonokat, barátokat nevez ki, szintén momentumos felesége több pozíciót is betölt a városban.

Szegeden a DK és Botka László polgármester viszonya egyre feszültebb. A legutóbbi közgyűlésen például csak úgy sikerült megszavazniuk az egyik előterjesztést (a parkolóbérletügyben keletkezett negyvenmilliós kár megtérítéséről történő lemondást), hogy ügyészségi engedéllyel a közgyűlésen részt vehetett Joób Márton önkormányzati képviselő, aki amúgy házi őrizetben van. A négy DK-s ugyanis tartózkodott a szavazásnál, úgy értesültünk, eddig nem igazán fordult elő hasonló helyzet. Forrásaink szerint a feszültség egyik oka az lehet, hogy a DK nem adhat alpolgármestert, miközben Botka épp most szavaztatott meg egy párbeszédes helyettest.

Kemény belső csaták

Pattanásig feszült a helyzet Baján is, a napokban a momentumos polgármester, Nyirati Klára nyilatkozott arról, hogy a korábbi DK-s alpolgármester, László Károly folyamatosan ellene dolgozik, és a gyurcsányista képviselő ma már többet támadja őt, mint a Fideszt. S ebben az akcióban a polgármester szerint a jobbikos és a két független képviselő személyében László szövetségesekre is lelt. Nyirati úgy véli, hogy László személyes konfliktusa valójában az országos pártérdekeket szolgálja, hiszen a DK–Jobbik-összeölelkezés célja egyértel­műen az, hogy gyengítse az MSZP-t és a Momentumot.

A 2019-es önkormányzati választás után polgári vezetésű, de baloldali többségű Szolnokon is felbomlott korábban a szivárványkoalíció. Ligeti József tavaly áprilisban lépett ki a baloldali Szolnoki Többség nevű frakciószövetségből és a XXI. század elnevezésű frakcióból, míg Fajcsák Károly a DK képviselőcsoportját hagyta ott. Speciális eset Gödöllő, ahol korábban a jobboldalinak tekintett Gémesi György polgármester szinte észrevétlenül pártolt el saját szavazóitól, hogy átálljon a másik oldalra, de ott is csak zűrzavart okozott.

Gémesi számít Karácsony Gergely támogatására, de nem hozza helyzetbe a baloldali pártokat. Saját pártot alapított, amelynek elnöke jelenleg a Baranyából induló, polgármesterként és országgyűlési képviselőként is politizáló, előzőleg LMP-s Hohn Krisztina.

MSZP–DK-konfliktusok

Szombathelyen is egyre feszültebb a helyzet a balliberális összefogáson belül, ennek legújabb példája, hogy kiderült: az MSZP–Párbeszéd – Czeglédy Csabával (DK) szemben – Ungár Pétert (LMP) támogatja majd az előválasztáson. Az LMP titkárának indulása mellett kiállt korábban a Jobbik is. A történteknek ugyanakkor van előzménye, Czeglédy talán sejthette, hogy ez lesz a szocialisták döntése, ezért már júniusban kritizálta az MSZP-s polgármestert, Nemény Andrást, azt sugallva, hogy lepaktált a kormánnyal és Hende Csabával.

– Láthatóan kitűnő a városvezetés és a kormányzat közötti kapcsolat – jegyezte meg Czeglédy támadólag még júniusban egy Facebook-kommentben. Gyurcsány ügyvédje szerint közben a Fidesz városi képviselői folyamatosan Hende Csaba és a városvezetés együttműködéséről beszélnek, ezzel legitimálva a kormánypárti politikust.

