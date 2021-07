Ha akarná, sem tudná elgáncsolni Brüsszel a magyar gazdaságot

A magyar gazdaság akkor is hat százalék felett nőhet, ha az uniótól egy fillér sem érkezik az év végéig - jelentette ki Varga Mihály.

2021. július 12. 14:11

Hány alkalommal kapnak idén pluszjuttatást a nyugdíjasok, mikor kapják vissza befizetett személyi jövedelemadójukat a családok vagy éppen miért drágább a zöldség? Sok más mellett ezekre a kérdésekre is világos választ adott Varga Mihály pénzügyminiszter. Elmondta azt is, miért tartja szégyenteljesnek a brüsszeli kifogásokat, beszélt a baloldal egyik fő kommunikációs szlogenjének hazugságáról, és azt is mondta: ha kell, a kormány szembe megy Joe Biden amerikai elnök javaslatával – mondta el Varga Mihály az Origo.hu-nak adott interjújában.

Több fontos gazdasági összefüggésről is beszél a pénzügyminiszter abban az interjúban, amit az Origó közölt hétfő reggel. Varga Mihály elsőként az infláció alakulásáról, az élelmiszerek drágulásáról beszélt.

– A koronavírus miatti leállások után most indítják újra a gazdaságokat szerte a világban, a kínálat azonban több esetben ezzel nem tud lépést tartani, emiatt bizonyos árucikkekből, alapanyagokból átmeneti hiány alakul ki. Ez emeli az árakat – fogalmazott a miniszter, majd felemlegette a globális kereskedelmi konfliktusokat, az energiahordozók áremelkedését, amelyek szintén árfelhajtó hatást fejtenek ki. – A mezőgazdasági termékeknél az időjárás is meghatározó: a tavaszi fagyok miatt emelkedik most idehaza egyes gyümölcsök, zöldségek ára – mondta Varga Mihály, majd közölte: az infláció ügyében a jegybankok cselekedhetnek. – Úgy is fogalmazhatnék: a monetáris politika akcióképességén múlik, hogy mikor rendeződik idehaza az infláció ügye – jelentette ki.

A miniszter közlése szerint azzal számolnak, hogy az infláció idén 4,2 százalékos lesz itthon, jövőre pedig 3,6 százalékos lehet a pénzromlás. Mivel a nyugdíjemelés az inflációhoz igazodik, így a kérdés különösen érinti az időseket. – Az év elején három százalékos nyugdíjemelés volt, ám az infláció nem várt módon megugrott, így a kormány júniusban évközi nyugdíjemelést hajtott végre: a juttatásokat megemelték, a 0,6 százalékos növelést pedig az év elejére visszamenőleg egy összegben kifizették a jogosultaknak.

– A magyar nyugdíjasok nem lehetnek kárvallottjai a koronavírus okozta globális válságnak – mondta a miniszter, hozzátéve: ha az éves infláció magasabb lesz 3,6 százaléknál – és jelenleg ez igen valószínűnek tűnik – akkor novemberben újabb nyugdíjemelés és visszamenőleges kifizetés következik.

A tárcavezető beszélt a nyugdíjprémiumról is, közölve, hogy a mostani számítások szerint idén fizet az állam ilyen juttatást, a kormány félre is tett erre a célra több mint ötvenmilliárd forintot.

A nyugdíjprémium feltétele, hogy a gazdaság legalább 3,5 százalékkal növekedjen, de ennél jóval nagyobb lesz bővülés. – A legújabb adatok arra engednek következtetni, hogy idén 6,5 százalékkal bővülhet a GDP, jövőre pedig 5,3 százalékos növekedéssel számolunk, vagyis a hazai gazdaság másfél év alatt ledolgozhatja azt a veszteséget, amit a koronavírus-válság miatt szenvedett el – fogalmazott a miniszter.

A GDP-adat kapcsán két tényezőre tért ki Varga Mihály. Egyrészt az SZJA-visszatérítés ügyére. – Bár még van bizonytalanság, de arra készülünk, hogy az idén befizetett személyi jövedelemadót a következő év elején a családok visszakapják. Egymillió család másfél millió adófizetőjének adhatjuk vissza a befizetett adóját az átlagbér szintjéig, nagyjából hatszázmilliárd forintot – közölte. A miniszter beszélt a helyreállítási uniós pénzek kapcsán Brüsszelből érkező legújabb kifogásokról is. – Brüsszel szégyenteljes hozzáállása a magyar gazdaság helyzetét nem befolyásolja. A jelenlegi számítások azt mutatják, hogy a magyar gazdaság teljesítménye akkor is hat százalék felett nőhet az idén, ha az Európai Uniótól egyetlen fillér sem érkezik az év végéig. Ehhez a szükséges kormányzati lépéseket előkészítettük – rögzítette Varga Mihály.

