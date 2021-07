Súgógép segítségével adta elő Karácsony a plágiumoktól hemzsegő beszédét

A főpolgármester szemrebbenés nélkül sajátjaként olvasta fel a miniszterelnök szavait Miskolcon.

2021. július 12. 23:34

Megdöbbentő felvételeket hozott nyilvánosságra a helyi önkormányzati harsona, a Minap.hu oldal Budapest főpolgármesterének pénteki miskolci látogatásáról. Karácsony Gergely bemutatva az általa támogatott jelölteket és az Erzsébet téren összegyűlt nagyjából száz-százötven érdeklődő előtt súgógépről olvasta fel politikai programját. Sőt, Orbán Viktor beszédeiből plagizált mondatokkal is operált – írja a Boon.hu.

Szociális jóvátétel programjának legfontosabb elemeit is ismertette Karácsony Gergely, amelynek egyik tétele, hogy – amennyiben megválasztják – a ciklus végére megduplázza a családi pótlékot. A Fidesz szerint „ígért ő már szociális támogatási rendszert, ami miatt a budapesti nyugdíjasoknak is tartozik egy bocsánatkéréssel mint főpolgármester” – derül ki a Boon.hu cikkéből, amelyben Hollósy András, a Fidesz–KDNP szóvivője kifejtette a miskolci szakadozó szivárványkoalícióval kellene most inkább foglalkoznia Karácsony Gergelynek. Szerinte már 2019-ben egyértelmű volt, hogy előbb-utóbb Gyurcsány Ferenc fogja átvenni a háttérirányítást, aminek most jól látható lépései zajlanak Miskolcon is.

Fotó: Minap.hu

A Fidesz észak-magyarországi szóvivője felháborítónak tartja, hogy forrásmegjelölés nélkül építette be vidéki haknijába Budapest főpolgármestere a magyar kormányfő gondolatait.

Senkit sem hagyunk az út szélén – idézte Miskolcon forrásmegjelölés nélkül a miniszterelnök szavait a súgógép képernyőjéről olvasva Karácsony Gergely. – Azt is láthattuk az önkormányzati hírportál képein, hogy súgógépről „menti meg” a nemzetet a baloldali szónok. Ha már idéz valamit Karácsony Gergely, akkor tegye hozzá az idézet forrását – húzta alá ezzel kapcsolatban a Fidesz–KDNP miskolci szóvivője.

Nincs jogosítványa, nincs nyelvvizsgája, nincs PhD-je, nem rendelkezik a politikai vezetéshez szükséges legalapvetőbb kompetenciákkal sem, és sajnos azt kell mondjuk, hogy még betyárbecsülete sincs a főpolgármesternek, aki szemrebbenés nélkül felolvasta a súgógépről a magyar miniszterelnök szavait, ám forrásmegjelölés helyett lapított, úgy tett, mintha saját gondolatait adná elő – ecsetelte a Karácsony Gergelyt plágiummal vádoló fideszes szóvivő.

boon.hu