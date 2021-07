Mesterséges intelligenciával őrzik a magyar nyelvet

A frissen megalakult Digitális Kazinczy Műhely célkitűzése, az anyanyelv megőrzése és védelme, a nyelvművelés modern nyelvtechnológiai megoldásokkal kapcsolódik a pataki pedagógusképzés feladataihoz. Ezért is örvendetes, hogy a műhely a Digitális Jólét Program, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Tokaj-Hegyalja Egyetem összefogásában kezdi meg munkáját.

A Digitális Kazinczy Műhely keretében Mesterséges Intelligencia bevonásával támogatják a nyelvtudományi kutatásokat, és digitális technológiák segítségével őrzik meg a magyar nyelv kulturális örökségét. A Digitális Kazinczy Műhely támogatja a nyelvtudományi kutatások és a Mesterséges Intelligencia összekapcsolását. Dr. Hauser Zoltánt, a Tokaj-Hegyalja Egyetem Előkészítő Bizottságának elnökét és Dr. Toma Kornéliát, a Sárospataki Comenius Campus Humán Tudományok Intézetének intézetigazgatóját kérdezte a Gondola.

– Elnök Úr, a Tokaj-Hegyalja Egyetem térségfejlesztő küldetésének megvalósításához kiemelt feladat megtalálni azokat a szellemi erőtereket, amelyek hatékony szakmai együttműködéshez vezethetnek. A Digitális Jólét Program ebben miért kiemelkedő jelentőségű?



– Dr. Hauser Zoltán: „A Digitális Jólét Program fél évtizede országos hatáskörrel koordinálja a Digitális Oktatási Stratégia hatékony kiteljesedését.

Számos új programmal és műhellyel gazdagítva implementálja az eredményeket térség-orientáltan is. Így a comeniusi hagyaték újragondolása Sárospatakon, a mesterséges intelligencia kutatástámogatási lehetőségei egy induló egyetem életében fontos együttműködési lehetőséget rejt, melynek kibontására vállalkozunk együttműködéssel.”



– Intézetigazgató asszony, Sárospatakon, a pedagógusok képzésében mindig is fontos terület volt az anyanyelvi kommunikáció. Ahogy Balassi nevezte: a Bodrog-parti Patak évszázadokon át jeles európai iskolaváros volt. A Kazinczy Műhely mit tehet ma az anyanyelvi „kommunikáció" pataki elevenítéséért?



– Dr. Toma Kornélia: Kazinczy Ferenc a Sárospataki Református Kollégiumban alapozta meg tudását. Már ekkor végzett fordítói tevékenységet görögből, latinból, angolból, németből, franciából. Saját bőrén tapasztalta, hogy anyanyelve, a magyar megújításra szorul. Pályája során sokféle műfajban alkotott, nyelvújítóként a nyelvfejlesztésen dolgozott: a szókincs bővítésén, az idegen szavak helyettesítésén, a stílusújításon és az egységes nyelv megteremtésén. Kultúrateremtő tevékenységének méltán állít emléket Széphalmon a Petőfi Irodalmi Múzeum – A Magyar Nyelv Múzeuma.

A Sárospataki Comenius Campus évek óta együttműködik szakmailag a múzeummal, a pataki hallgatók rendszeresen ellátogatnak oda tanulmányi útra. A tanító és óvodapedagógus szakos képzésben kiemelt fontosságú a pedagógusjelöltek nyelvi-kommunikációs kompetenciájának fejlesztése, hiszen az általuk közvetített nyelvi minta hosszú évekig meghatározó lesz tanítványaik és szüleik életében. A frissen megalakult Digitális Kazinczy Műhely célkitűzése, az anyanyelv megőrzése és védelme, a nyelvművelés modern nyelvtechnológiai megoldásokkal kapcsolódik a pataki pedagógusképzés feladataihoz. Ezért is örvendetes, hogy a műhely a Digitális Jólét Program, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Tokaj-Hegyalja Egyetem összefogásában kezdi meg munkáját. A magyar nyelv gazdagítása szükségszerű volt a 18–19. században és szükségszerű jelenleg is, hiszen a tudáskincs gyarapodik, tehát a nemzeti nyelvkincsnek is gyarapodnia kell. A Digitális Kazinczy Műhely figyelemfelhívó tartalmak létrehozásával, kutatásokkal, nyelvtechnológiai megoldások kidolgozásával, közösségeket megmozgató tevékenységekkel (például szómagyarítás, új magyar szavak gyűjtése), oktatást támogató tudásmegosztásokkal tehet sokat a kommunikáció elevenítéséért.



– A Tokaj-Hegyalja Egyetem hogyan visz új elemekkel pezsdítést az egykori térségi nemes hagyomány mai világba való átemelésébe?

– T. K.: Sárospatakon a hallgatók tudásának gyarapításában és kompetenciáinak fejlesztésében mindig meghatározó volt a helyi és térségi hagyomány. Például a Jeles napok, népszokások kurzus keretében megismertetjük a fiatalokkal az elődök örökségéből azokat a cselekvéseket, dolgokat, amelyeket nemzedékről nemzedékre változatlan formában tesznek és készítenek. A Városunk kulturális öröksége kurzuson bejárják az épített környezetet, megtekintik a kulturális örökségeket. Természetismeret órákon kirándulnak a természeti környezetbe. Ezenkívül bevonjuk őket a kulturális és művészeti rendezvényekbe, például szavalóverseny, táncbemutató, énekverseny, hangszerjáték. A Campuson megalakuló Tokaj-Hegyalja Egyetem oktatói folytatják tovább ezen a téren végzett munkájukat. Az értékek átörökítésében figyelembe veszik, hogy a nemzedékek attitűdje, befogadási, önkifejezési szokásai változnak az idő folyamán. Ennek megfelelően a tudásmegosztásban újabb és újabb módszereket dolgoznak ki és alkalmaznak. Az e téren nyert tapasztalat fontossága abban rejlik, hogy a különböző korosztályokat egyaránt meg tudják szólítani „az ő nyelvükön”.

