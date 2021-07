Vajon milyen büntetés vár az angolokra?

Angolok egy csoportja több dán rajongót megütött és leköpött, de a sportszerűtlenség a pályán is megmutatkozott – többek között akkor, amikor lézerrel világítottak a dán kapus, Schmeichel szemébe a hosszabbítás idején lőtt angol tizenegyes során.

Rasszizmus, balhé, szeméthegyek jellemezték az Európa-bajnokság döntője előtt, után Londont és az országot.

A magyar válogatottat az UEFA három zártkapus meccsre büntette az Európa-bajnokság magyar meccsein történt incidensek miatt – írja a Reaktor.hu.

Hozzátették: a magyar-portugál meccsen a szurkolók többek között a „Cristiano homosexual” rigmust skandáltak, a magyar-francia összecsapáson azt énekelték, hogy „Buzi franciák bonjour”, majd a német-magyar müncheni mérkőzésen „Deutschland, Deutschland homosexual” rigmust üvöltöttek himnusz közben, miközben hátat fordítva, felemelt középső újjal álltak a kapu mögött. „Ártatlan bárányok nem vagyunk, ám ami a bajnokság utolsó mérkőzésein történt Londonban, az kétségkívül más szint”, írja a Reaktor szerzője.

Jegy nélküli szurkolók a Wembleyben!

A szurkolók egy csoportja megmutatta, lehetséges jegy nélkül is bejutni a döntőre, számolt be a portál. Megpróbálták áttörni a beléptető kordonokat, egyesek pedig sikerrel is jártak. Hogy mennyien, kérdéses, bár Tariq Panja, a The New York Times londoni tudósítója szerint több száz emberről van szó, a manővert pedig már a Dánia elleni (szintén Londonban játszott) elődöntőn is alkalmazták. Hangsúlyozzák: a stadionon belül a szurkolók egy része a kijelölt helyét figyelmen kívül hagyva a kapuk mögötti rajongótársakhoz verődött. Több beszámoló szerint a biztonsági őrök katasztrófának nevezték a helyzetet, a nézők nem tudtak se ki, se be jutni, a helyzet pedig értelemszerűen nagy biztonsági kockázatot is jelentett.

A tisztelet hiánya

Anglia szurkolói kifütyülték a horvát himnuszt. Ez nem volt máshogy a többi meccsen (így a döntőn sem), a dánok elleni elődöntőn az ellenfél tiszteletének teljes hiánya pedig tettlegességet is hozott magával. Dán szurkolók elmondása szerint angolok egy csoportja több dán rajongót megütött és leköpött, de a sportszerűtlenség a pályán is megmutatkozott – többek között akkor, amikor lézerrel világítottak a dán kapus, Schmeichel szemébe a hosszabbítás idején lőtt angol tizenegyes során.

Az olaszok ellen játszott döntő utáni tizenegyespárbajj során előbb Rashford, illetve újdonsült csapattársa, Sancho hibázott, majd a 2001-ben született, tehát 19 éves Saka vétett a mindent eldöntő lövésnél. Azt írják, a fontos tizenegyes kihagyása senkit nem jogosít fel arra, hogy rasszista támadásokba lendüljön: az angol szurkolók egy része mégis megtette, Saka közösségi média fiókja pedig egy időre el is tűnt, írják.

Szemétdomb

A Reaktor hangsúlyozza: eltiltás hivatalos szinten azért nem járhat, hogy valaki szemétdombbá teszi a saját városának utcáit. A hab a tortán viszont az, írják, hogy a videóban is látható felvételek a mérkőzés kezdetét megelőzően készültek: szurkolók egy része tehát úgy hozott össze ilyen látványt, hogy a saját városukban a saját válogatottjukat tervezték nézni az év legfontosabb meccsén, amely amúgy még el sem kezdődött akkor.

