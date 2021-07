Ezért kár volt felébredni

2021. július 14. 00:45

„Orbán Viktor a magyar emberek ellensége. Szó szerint. Ugyanis a válság alatt, amikor minden településnek támogatás kellett egyedül csak a kormányoldali településeknek adott a köz pénzéből. Az a miniszterelnök, aki fejenként 39 ezer forintot vesz el a magyar emberektől csak azért, mert nem rá szavaztak, az nem a magyar emberek miniszterelnöke, csak egy hatalomvágyó, akarnok, önző, nemzetvesztő gazember. Az pedig különösen ocsmány, hogy még a saját szavazóit is sújtotta ezzel, hiszen voltak fideszes szavazók is azokban a városokban. Most legalább megtanulták, mennyire értékeli Orbán a saját szavazóit.”

Mesterházy Attila: Orbán Viktor a magyar emberek ellensége

