Gulyás: Egyes területeken a kötelező oltás is szóba jöhet

Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa járványügyi szempontból - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

2021. július 15. 15:34

Gulyás Gergely közölte: szerdán a kormányülésen a járványhelyzet "európai és magyar dimenzióját" vizsgálta meg a kabinet, és megállapította, hogy "a magyar dimenzió" továbbra is a legkedvezőbb. A két oltással rendelkező emberek arányát tekintve Magyarország továbbra is a második Európában, bőségesen áll rendelkezésre oltóanyag - emelte ki a tárcavezető, hozzátéve, hogy "bármikor bárkit" be tudnak oltani.

Kijelentette: a kormány mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az oltottság arányát a következő hetekben növelje.

Közölte: a kormány azt javasolja mindenkinek, hogy csak akkor utazzon külföldre, ha már megkapta mindkét oltást.

Jelezte azt is: három olyan terület van - a harmadik oltás ügye, a kötelező oltás kérdése, illetve a 60 év felettiek és a 12 és 16 év közötti korosztály magasabb oltottságának elérése -, ahol a kormány szerdán tárgyalt a teendőkről és az intézkedésekről, a nap folyamán az operatív törzs is ezt fogja tenni, és pénteken a miniszterelnök a Kossuth rádióban a konkrét döntésekről fog beszámolni.

A harmadik oltás kérdésével kapcsolatban azt emelte ki: van egy tudományos vita és egy gyártói álláspont is, ami a különböző gyártóknál távolról sem azonos, és vannak ezzel kapcsolatosan politikai viták is. Jelezte: a harmadik oltással kapcsolatban pénteken konkrét intézkedéseket fog a miniszterelnök bejelenteni.

A kötelező oltásról szólva Gulyás Gergely hangsúlyozta: a kormány álláspontja nem változott abban, hogy az alkotmánynak helyes az a - svájci alkotmányból átvett - rendelkezése, hogy mindenki felelős önmagáért. Ugyanakkor - folytatta - vannak olyan területek, amelyeken a munkavégzés az önmagunkon való felelősségen is túlmutat, ezért azt meg kell vizsgálni, hogy indokolt-e bizonyos helyeken kötelezővé tenni vagy a munkavégzés feltételévé tenni az oltást.

Leszögezte: egészében tehát továbbra sem döntött a kormány arról, hogy mindenkire kiterjedő kötelező oltást rendelne el, de egyes területeken, különösen az egészségügyben, illetve általában a munkáltatói jogok szempontjából a kabinet szerint érdemes ezt megvizsgálni.

Gulyás Gergely arra is a kitért: azt látják, hogy a negyedik hullám attól függően lesz vagy nem lesz, illetve súlyossága is attól függ, hogy mennyien oltatják be magukat. Ezért a kormány szerint ismét azt kell megnézni, hogy mit tehetnek a 60 év felettiek és a 12 és 16 év közötti korosztály magasabb oltottságának elérése érdekében.

A miniszter részletesen ismertette a korosztályos oltottsági adatokat. Elmondta: a 12 és 15 éves kor közötti fiatalok 12 százaléka van beoltva, ezt követően mindenhol lényegesen jobb az arány, így a 16-17 éveseknél ez 45 százalék, a 18-19 éveseknek 57 százalék, a 20-24 éveseknél pedig 52 százalék.

Hozzátette: 25 évtől 44 évig az oltottság 49 és 57 százalék között mozog, 45 és 49 év között már 70 százaléka van beoltva a magyaroknak, 50 és 54 év között 71 százalék, 55 és 59 év között pedig 70 százalék. A 60 év fölöttiek korosztályában a 60 és 64 év közöttiek 67 százalék van beoltva, 65 és 69 év között 85 százalék, 70 és 74 év között 92 százalék, 75 és 79 év között 86 százalék, 80 és 84 év között 89 százalék, 85 és 89 év között 82 százalék és 90 év fölött 73 százalék - sorolta.

Arra figyelmeztetett: egyértelmű, hogy a delta variáns is az idősebbekre a legveszélyesebb, 60 év felett "a kockázat óriási", minden más eddigi vírusvariációnál lényegesen nagyobb, ezért a 60 év felettiek oltása érdekében mindent meg kell tenni.

A miniszter azt is nyomatékosította: minden Magyarországon engedélyezett oltóanyag hatékony és alkalmas arra, hogy a járvány negyedik hulláma esetén védettséget adjon, ugyanakkor aki az oltóanyagokkal szemben bizalmatlanságot kelt, az ezzel mérsékli az oltási kedvet, és emberek halálát idézi elő.

Hangsúlyozta: a kormány rendkívül káros politikai folyamatnak tartja, hogy "vélhető politikai haszonszerzés érdekében" megkezdődött a különböző oltóanyagokkal szembeni bizalmatlanság keltése. A jóindulatú feltételezés az, hogy emögött politikai érdekek állnak, a rosszindulatú pedig az, hogy üzleti, lobbi- vagy gyógyszergyártói érdekek - fűzte hozzá.

A miniszter ezért arra kér minden politikai szereplőt és az újságírókat is, hogy ne ezen a területen próbáljanak meg "politikai pártoknak vagy oldalaknak segíteni", hanem fogadják el a tudományos kutatások eredményeit.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a legnagyobb magyarországi kutatást eddig a Semmelweis Egyetem végezte el több mint ezer eset feldolgozásával, és ebből teljesen egyértelműen kiderült, hogy minden Magyarországon engedélyezett és alkalmazott oltóanyag hatékonysága 96 százalék fölötti.

Kiemelte, hogy még azok 88 százaléka is védettnek bizonyult, akik az antitestvizsgálatokon egyébként negatív eredményt kaptak. Megjegyezte: az adatokból az is látszott, hogy a WHO és az Európai Gyógyszerügynökség által nem engedélyezett Szputnyik oltás a legeslegjobb, mert ott nem volt egyetlen eset sem, amelyikben ne lett volna meg a védettség.

Szerinte ezért teljesen fölösleges bármely oltóanyaggal szemben "hangulatot kelteni", mert a vakcinák mindegyike védettséget ad.

A kormány nevében továbbra is mindenkit arra biztatott, hogy oltassa be magát. Aki ma regisztrál, az két nap múlva bármelyik oltóanyagból, kívánsága szerint kaphat - mondta.

Az uniós jog elsőbbsége ott biztosítandó, ahol van hatásköre

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a helyreállítási alappal és a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban azt mondta: tönkre fogja tenni az Európai Uniót (EU), ha egymással össze nem tartozó ügyeket kapcsol össze.

Gulyás Gergely rendkívül negatív fejleménynek nevezte, hogy az EU egymással saját álláspontja szerint sem összetartozó ügyeket, mint a gyermekvédelmi törvény és a helyreállítási alap, jogilag összekapcsol.

Közölte, az EU-val eddig is voltak Magyarországnak vitái és valószínűleg ezután is lesznek. Magyarországnak érdeke az uniós tagság, több érv szól ma a tagság mellett, mint ellene - tette hozzá.

Leszögezte, a helyreállítási alapban lévő pénz Magyarországot megilleti, az "jár a magyaroknak".

Szerinte az alappal kapcsolatban konstruktív tárgyalások zajlottak és zajlanak.

Megjegyezte, olyan mértékben állapodtak meg az EU-val valamennyi lényeges kérdésben, hogy az Európai Bizottság elnöke informálisan már kérte a magyarországi látogatást, ami mindig a megállapodás aláírását követően történik.

Gulyás Gergely azt mondta, Magyarország szívesen tárgyal egyéb követelésekről is, de ez a fajta árukapcsolás tönkre fogja tenni az Európai Uniót, mert mindenkinek lesz egy ügye, amivel valaki nem ért egyet, és azt más területen is érvényesíti. Most is erről van szó, mert a helyreállítási alap semmilyen összefüggésben nem áll a gyermekvédelmi törvénnyel - magyarázta.

A magyar kormány álláspontja nem változott, hiába támadják Magyarországot a törvény miatt, az ország nem hajlandó változtatni azon, hogy a szexuális felvilágosítás a szülők feladata - szögezte le a miniszter, hozzáfűzve: amikor azt követeli Magyarországtól Brüsszel, hogy biztosítsa az egyenlőséget a szexuális felvilágosításban, az "brüsszeli nyelven" azt jelenti, hogy "engedjük be" az LMBTQ-aktivistákat az iskolákba és az óvodákba.

Kitért arra, hogy Magyarországon a sajtóban és a reklámokban sem jelenhetnek meg olyan tartalmak, amelyek a gyermekek szexuális fejlődését befolyásolják és a gyermekek számára hozzáférhetőek.

Megjegyezte, a nemzeti konzultációban erről is véleményt lehet mondani. Eddig több mint 3,7 millió kérdőívet kézbesítettek - ismertette.

Szerinte nemcsak Magyarországon zajló vitáról van szó. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt 50 évben soha nem látott vita van a Vatikán és az olasz állam között arról, mit szabad az egyházi iskolákban tanítani.

Ezek a viták a következő években is jellemezni fogják Európát; Magyarország elkötelezett az emberi méltóság mindenkit megillető teljes körű biztosítása mellett, egy felnőtt életében sem kíván beleszólni, sőt nem is szabad - hangoztatta.

Elmondta, a gyermekek védelme, szexuális nevelésük olyan kérdés, amiből nem enged Magyarország, ezek a jogok a szülőket illetik meg.

Az Európai Bizottságnak (EB) a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos gyors lépését a miniszter úgy értékelte: az EB politikai nyilatkozatokat tesz, miközben a szerepe a szerződések betartatása lenne. Ha ezen túllép a testület, az szerinte a lojális együttműködés elengedhetetlen követelményének mond ellent.

Európában több országban is vita, valamint alkotmánybírósági döntés is született arról, hogy az uniós jog elsőbbsége ott biztosítandó, ahol van hatásköre, de azokhoz a területekhez semmi köze az uniónak, amelyek esetében ilyen hatáskört nem ruházott át a tagállam. Szerinte tragikus lehet a közösségre nézve, ha ezt az uniós döntéshozók nem tartják be.

A miniszter elmondta: az uniós kötelezettségszegési eljárást illetően először el kell olvasniuk az eljárás megindításáról szóló uniós dokumentumot, amelyre majd jogi választ adnak. A gyermekvédelem ügyében hozott döntés összhangban van a magyar kormányzati célokkal és a gyermekek érdekeivel, ehhez a kérdéshez nincs köze az EU-nak, mert ez tagállami hatáskör, és ezt fogják kifejteni a válaszban - magyarázta.

A bírálói szerint homofóbnak tartott, a kormánypártok által gyermekvédelminek nevezett pedofilellenes törvényről azt mondta, a védettség növelését várják tőle, hogy jobban meg tudják védeni a társadalmat azoktól, akik pedofil bűncselekményt követnek el. Az ezzel kapcsolatos nyilvántartás őszre lehet kész - jelezte.

A miniszter idézte az Európai Bizottság egy 2020-as LMBTQI-stratégiáját, amely szerinte bizonyítja, hogy ezek a szervezetek aktivistákat küldenek az iskolákba, óvodákba. Gulyás Gergely ismertetése szerint az EB támogatni fogja a gyermekeknek a befogadó oktatást nyújtó bevált gyakorlatok cseréjét, foglalkozni fog az oktatásban megjelenő nemi sztereotípiákkal. A bizottság támogatni fogja azokat a projekteket, amelyek a kulturális kifejezésmód használatával előmozdítják az LMBTQI-személyek teljes körű befogadását. A bizottság növelni fogja az LMBTQI-személyek egyenlőségét azáltal, hogy beépíti azt a releváns oktatási kezdeményezésekbe - mondta.

Szerinte a törvényben a heteroszexuális magatartásforma is szerepel, így ugyanolyan alappal lehetne heterofób törvénynek nevezni.

A kormány célja, hogy állami, de legalább magyar tulajdonban legyen a budapesti repülőtér

Gulyás Gergely elfogadhatatlannak nevezte jelenlegi formájában az Európai Bizottság Fit for 55 elnevezésű, a többi közt az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését célzó javaslatcsomagját.

Fontosnak ítélte ugyanakkor, hogy a klímavédelem és a kibocsátás-csökkentés globális kérdésként jelenjen meg.

Magyarország célkitűzésként szívesen támogat a jelenleginél ambiciózusabb célokat, de látni kell, hogy a tagállamok többsége az eddigi vállalásokat sem tartotta be - mondta.

Hozzátette: az EU a világ szennyezésének mindössze hét százalékáért felel. Helyes, ha ezt tovább csökkentik és ambiciózus célokat tűznek ki, de sok értelme nincs, ha a nagy szennyezők, elsősorban Kína és az Egyesült Államok nincs benne az egyezményekben - részletezte.

A miniszter közölte: az Európai Bizottság olyan eszközöket választ, amelyek Magyarország számára elfogadhatatlanok, mivel a végén nem a szennyezők fizetnének, hanem a lakások és az autók után kellene adót fizetni. Ráadásul a rezsicsökkentés eredményeit a terv szétrombolja - tette hozzá.

Kitért arra, hogy a tervről a tagállamoknak egyhangúlag kell dönteniük.

Megismételte a gazdaság-újraindítási operatív törzs a héten ismertetett javaslatait: a magyar építőalapanyag-iparnak adott támogatást, az EXIM újabb 100 milliárd forintos kedvezményes beruházási hiteljét, a közbeszerzések felgyorsítását, valamint azt, hogy lehetővé teszik a külföldi tulajdonban álló vállalatoknak, hogy létszámuk - 10 helyett - 20 százalékáig alkalmazzanak külföldi munkaerőt.

A miniszter egy esetleges adócsökkentésre vonatkozó kérdésre azt felelte: a kormány megvárja a nemzeti konzultáció eredményét a minimálbér emeléséről, utána kezd tárgyalni arról a munkaadókkal és a munkavállalókkal. Előbbieknek a béremelés terhet jelentene, ami akár mérsékelhető lehetne például a szociális hozzájárulási adó csökkentésével. A kormány célja egy újabb többéves megállapodás a minimálbér emeléséről - ismertette.

A tárcavezető kérdést kapott Dobrev Klára DK-s európai parlamenti képviselő kijelentéséről, miszerint vagyonbiztosok segítségével zárolnák a közpénzekből "milliárdossá hízott oligarchák" vagyonát. Gulyás Gergely annyit felelt: a magánéletet szentnek tartja, ezért "a családon belüli vitákat a Dobrev-Gyurcsány családban nem akarom kommentálni".

A miniszter közölte: negyedik járványhullám idején a polgárok jó része védett lesz, mert a Magyarországon alkalmazott oltások mindegyike védelmet jelent a delta variánssal szemben, így csak azokra vonatkozóan lehetnek korlátozó intézkedések, akik nem oltatják be magukat.

Szólt a főváros, valamint a Semmelweis Egyetem védettségről szóló vizsgálatáról is. Elmondta: az antitest mérése csupán egyetlen tényező, abból a védettség nem állapítható meg. Szerinte ezért amit a főváros csinál, annak semmi értelme, mert alkalmatlan az eszköze. Az általuk közölt, a Semmelweis Egyetem vizsgálatainál rosszabb eredmény szerinte csak arra jó, hogy bizonytalanságot keltsen, ezáltal csökkentse az oltási kedvet.

A Semmelweis Egyetem azokat is megvizsgálta, akiknél korábban a fővároséhoz hasonló vizsgálat nem mutatott ki ellenanyagot, és azt állította róluk a főváros, hogy nem védettek. Közöttük 88 százalékról derült ki, hogy mégis védett - hangsúlyozta.

A két vizsgálat között nincs ellentmondás - szögezte le. Az egyik szakmailag értékelhetetlen, az emberek biztonságérzésének aláásására alkalmas, a másik viszont egy tudományos vizsgálat - mondta.

Az inflációról, azon belül a benzinár emelkedéséről úgy vélekedett: a gazdaság újraindítása mindenhol inflációval jár, ez azonban remélhetőleg nem lesz hosszú távú.

Kijelentette azt is: Magyarország számára nem jelent nehézséget, ha csúszik a helyreállítási terv uniós elfogadása.

Kitért arra is: a kormány célja, hogy állami, de legalább magyar tulajdonban legyen a budapesti repülőtér. 2005-ben Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök és Orbán Viktor Fidesz-elnök között volt egy sajtónyilvános beszélgetés, és akkor éppen azt kérték a kormánytól, hogy ne adja el a repteret - idézte fel. A baloldali kormány azonban eladta a repteret, aminek óriási kárai vannak; jelenleg tárgyalnak a megvásárlásáról - tette hozzá.

Jó lenne, ha a főpolgármester úrnak Budapestre is jutna ideje

A tárcavezető arról is beszélt: várható volt, hogy ha kivonulnak Afganisztánból az amerikaiak, az a térség destabilizációját hozhatja magával. Ezt látni most, és ennek egyik káros következménye lehet egy újabb migrációs hullám megindulása - vélekedett.

Kitért arra is: ártana az EU-nak, ha Lengyelország elhagyná az uniót. Lengyelországnak az az érdeke, hogy az EU-n belül tudja az érdekeit érvényesíteni, és ebben Magyarország és Lengyelország, illetve a visegrádi országok sokat tudnak segíteni egymásnak - magyarázta.

Arról, hogy hét traumatológus felmondott Zala megyében, a miniszter kifejtette: az Országos Kórházi Főigazgatóság feladata, hogy megtegyen mindent azért, hogy a lehető leggyorsabban lehessen pótolni őket. A felmondott traumatológusok igényeire tekintettel velük a megegyezés nem volt reális - tette hozzá.

Jelezte: a jelentős orvosbéremelés mellett az ápolók bérét is nagy mértékben emelik. Szükséges a további emelés, de eddig is nagyságrendileg léptek előre - mondta.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely úgy fogalmazott: Czeglédy Csaba, aki a DK ellenzéki előválasztási jelöltje Szombathelyen, mentesülni nem tud az ellene folyó büntetőeljárás alól, de az késedelmet szenvedhet. Szerinte a baloldal súlyos felelőssége, hogy olyan embert jelöl országgyűlési képviselőnek, akit jogerősen elítéltek csalásért, és most is többmilliós csalás miatt folyik ellene eljárás.

Az építőanyagárak elszabadulása ellen tett lépésektől azt várják, hogy már rövid távon megállítják az áremelkedést, néhány hónapon belül pedig mérséklődni fognak az árak - közölte.

Arra a kérdésre, miért bízták meg ennek a feladatnak a koordinálásával Gyutai Csabát, aki sajtóhírek szerint korábban a szabálytalan várbeli beszerzéseket irányította, Gulyás Gergely azt mondta, Gyutai Csaba az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs NKft. vezetője; az építőanyagok hatósági ellenőrzése a hivatalhoz tartozik, ezért kézenfekvő volt, hogy ne egy új hivatalt hozzanak létre - közölte.

Kitért arra is, hogy az állami fenntartású felsőoktatási intézményekben szeptember elején 15, majd január elején is 15 százalékkal emelkedik az oktatók bére.

A budapesti "közlekedési káoszra" vonatkozó kérdésre a miniszter kijelentette: a helyzetet tisztán a főváros idézte elő az átgondolatlan közlekedési szabályokkal, a biciklisták által nem használt, de az autósoknál óriási dugókat okozó biciklisávokkal és az elkésett beruházásokkal. "Jó lenne, ha az országos politika fontos kihívásai mellett a főpolgármester úrnak Budapestre is jutna ideje" - fogalmazott.

A minisztert arról is kérdezték, hogy a hírek szerint abban az ügyben is kötelezettségszegési eljárás indulna Magyarország ellen, amelyben a bizottság nem tartja fair kereskedelmi eljárásnak, hogy egy magyar könyvkiadót arra kényszerítettek: nyomtassa rá egy gyerekkönyvre azt, hogy nem tradicionális nemi szerepek szerepelnek benne. Gulyás Gergely úgy értékelt: nem lát erre jogi alapot, ráadásul ennek nincs köze a gyermekvédelmi törvényhez, a kormányhivatal a fogyasztóvédelmi törvény alapján hozott döntést.

Arról, hogy a román operatív törzs szerint mintegy 700 magyar utazott Romániába, hogy harmadik oltást kapjon, a miniszter azt mondta: ezt nem látja tömegesnek; inkább olyan jelenségnek tartja, ami abból következik, hogy mintegy másfél millió magyar állampolgár él Erdélyben.

Elmondta, naponta 2000-3000-en foglalnak időpontot oltásra Magyarországon.

Jelezte azt is, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) minden korosztálynak ajánlotta a Sinopharmot, és ezt visszaigazolják a kutatások is.

A miniszter közölte: a kormány most úgy látja, nincs veszélyben az, hogy az iskolák normális rendben kezdjék meg a működést szeptemberben.

A magyar vakcinagyárral kapcsolatban jelezte: a termelés 2022. decemberi megkezdése esetén 2022 végén vagy 2023 legelején kerülhetnek forgalomba az első magyar gyártmányú vakcinák.

A vendégmunkáskvóta emelésével kapcsolatban elmondta: egyedi engedélyezés és nemzetbiztonsági vizsgálat van minden ilyen igény esetén.

MTI