Szegény Puzsér, szegény Vágó

2021. július 18. 00:43

„A kvízszélhámos továbbra sem érti a tréfát. Ezúttal abba a mondásomba kötött bele, hogy »mindenkit beperelek, aki betegséggel gyanúsít«. Vágó István szerint ez annak a jele, hogy »menthetetlen« vagyok. Pedig megint csak egy kedves, személyre szabott tréfával éltem, hisz épp főnöke és bálványa, Gyurcsány Ferenc fenyegette meg azokat, akik az alkoholizmusáról írni merészelnek. Nem lett volna nehéz értelmezni, hisz még hivatkoztam is Gyurcsány mondására, mely szerint ő már absztinens. Vágó István az én pszichiátriai diagnosztizálásom helyett akár annak is utánanézhetett volna, hogy tizenhét év leforgása alatt egyszer sem pereltem be az engem mocskolókat, pedig nem hazudtam reggel, éjjel meg este, nem lövettem ki szemeket, és nem buktattam meg a harmadik magyar köztársaságot – mégis húsz éve viselem el, hogy idegbetegnek, őrültnek, gyávának, irigynek, pénzéhesnek, nőgyűlölőnek, zsidónak, nácinak és kommunistának hordanak el, mégsem jelentettem fel soha senkit, mert ez az én számomra elvi kérdés. De Vágó Istvánnak, aki az adatok ismeretét műveltségnek, a hazudozást kormányzásnak és a részegeskedést absztinenciának véli, ez nyilván túl magas.

A tanulság nyilván az, hogy hiba a kvízprofesszorral humorizálni, mert a DK elnökségének határozatain kívül bármit készen áll rosszhiszeműen félreérteni. Abba a viccbe bezzeg eszébe sem jutott belekötni, hogy Gyurcsány jövő tavaszig egy kortyot sem iszik. Érthető, hogy a Fidesz piktogramokkal kommunikál – bizonyára az ország IQ-ját megmérő tévéműsor-vezető intellektusára kalibrálja az üzeneteit.”

Puzsér Róbert: A kvízszélhámos továbbra sem érti a tréfát

mandiner.hu - facebook