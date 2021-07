Oltásellenesség újratöltve

A baloldal nemzetközi lejáratókampányt folytat Magyarország ellen, mivel a hatpárti szivárványkoalíciójuk a kormányzóképesség látszatát sem képes megfesteni magáról – mondta a Magyar Hírlapnak Deák Dániel. A politikai elemző szerint emiatt Orbán Viktor démonizálásától remélnek politikai hasznot a maguk számára.

2021. július 19. 09:39

Karácsony Gergely vezetésével a baloldal ismét veszélyes oltásellenes kommunikációba kezdett, újra a kínai vakcinát vették célkeresztbe. A főpolgármester úgy tesz, mintha járványügyi szakértő lenne, miközben még az önéletrajzában szereplő végzettségével kapcsolatosan is számos kérdés merült fel az utóbbi időszakban – mondta a lapnak a múlt hét eseményeit értékelve Deák Dániel politológus.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője hozzátette: az oltásellenesség veszélyes, ismét tömegeket bizonytalaníthat el, hasonlóan a járvány korábbi hullámaihoz. Mindeközben még a Karácsony által publikált adatok is azt támasztják alá, hogy a Magyarországon engedélyezett vakcinák mindegyike hatékony, hiába állítanak mást balliberális politikusok. Deák hangsúlyozta, a harmadik oltás ügye sem politikai, hanem szakmai kérdés, amiben az orvosoknak kell dönteniük. Ezért bízza rájuk a kormány a döntést, és Európában elsőként engedélyezte a harmadik oltás beadását azok számára, akiknek az orvosok ezt javasolják.

Az elemző kifejtette, a baloldali riogatás és álhírterjesztés a gyermekvédelmi törvény kapcsán is megfigyelhető. Mint fogalmazott, hamisan állítják, hogy a törvény homofób, és megbélyegzi a szexuá­lis mássággal élő embereket. Ez egyáltalán nem igaz – fűzte hozzá –, a törvény kizárólag azt biztosítja, hogy a gyermekek szexuális neveléséről a szülők dönthessenek, ne pedig a Soros-féle NGO-k vagy Brüsszel. Hasonló szuverenitáskérdés volt a 2015-ös migrá­ciós válság is: akkor úgy hangzott, ki dönthet arról, hogy kivel éljünk együtt, most pedig úgy, ki dönthet arról, ki nevelje a gyermekeinket. Deák úgy véli, ezért fontos a nemzeti konzultáció, amely a migráció és a gyermekek védelme ügyében is világos felhatalmazást adhat a kormánynak a magyar szuverenitást felszámolni kívánó brüsszeli törekvésekkel szemben.

Deák rámutatott, a gyermekvédelmi törvény valódi tartalmával szemben nem igazán tud Brüsszel fellépni, hiszen az nemzeti hatáskor, ezért mondvacsinált ürüggyel igyekeznek fogást találni a törvényen – vélekedett. A kötelezettségszegési eljárást – folytatta – például a szolgáltatások szabad áramlásának állítólagos megsértése miatt indították. A baloldal ennek ellenére nemzetközi lejáratókampányt folytat Magyarország ellen, mivel a hatpárti szivárványkoalíciójuk a kormányzóképesség látszatát sem képes megfesteni magáról – magyarázta az elemző –, ezért Orbán Viktor démonizálásától remélnek belpolitikai hasznot.

Deák kitért arra is, hogy mindeközben zajlik a már baloldali politikusok és véleményformálók szerint is színjátéknak minősülő előválasztási kampány, amelyben egyik botrány követi a másikat. A politológus szerint a legemlékezetesebb az volt, amikor Jakab Péter egy munkagéppel majdnem elgázoltatta magát, és minősíthetetlen hangon ordibált az általa melósnak nevezett munkással. Az is tény – utalt rá Deák –, hogy Karácsony népszerűsége csökken, már az ország egyik legelutasítottabb politikusa, Dobrev Klára is megelőzi a népszerűségi listákon. Megjegyezte: az esélytelenek nyugalmával kampányol Fekete-Győr András, illetve Márki-Zay Péter is, utóbbi egyre szánalmasabb eszközökkel igyekszik felhívni magára a figyelmet.

Legutóbb például a Face­bookon egy hamisított fényképpel igyekezett bizonygatni, hogy Kövér László beszervezett kommunista ügynök volt. Hamar lebukott a hamisítvánnyal, a közösségi médiában pedig sok eddigi követője jelezte, hogy Márki-Zay ezzel átlépte a vörös vonalat, és a továb­biakban nem támogatják őt.

