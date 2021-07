A gyermekek védelme miatt helyezné nyomás alá Brüsszel Magyarországot

A tervek szerint július 20-án hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság a tagállamokról, így Magyarországról is szóló jogállamisági jelentését. Valószínűsíthető, hogy a brüsszeli testület tavalyi megállapításaihoz hasonlóan az idei jelentés is – jogállamiságinak álcázott – politikai alapon fogja kritizálni hazánkat - olvasható a Századvég legújabb elemzésében.

2021. július 19. 15:37

Több jel is arra utal, hogy az Európai Bizottság 2021-ben a tavalyi évben alkalmazott gyakorlatát kívánja folytatni. Az Amnesty International Magyarország, az Eötvös Károly Intézet, a K-Monitor, a Magyar Helsinki Bizottság, a Mérték Médiaelemző Műhely, a Political Capital, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), illetve a Transparency International Magyarország idén is részt vett a Bizottsággal folytatott konzultációban, beadványukban pedig kiemelték, hogy „2020-ban tovább romlott a jogállamiság helyzete Magyarországon”.

Figyelembe véve, hogy a brüsszeli testület a 2019-es évről szóló, 2020-ban közzétett jelentésében nagy mértékben támaszkodott az említett szervezetek megállapításaira, borítékolható, hogy idén is hasonlóan fog eljárni - emelte ki a Századvég. Tovább árnyalja a képet, hogy Brüsszel politikai vitában áll hazánkkal a gyermekvédelmi szabályok friss módosítása miatt, amely újabb löketet adhat a Bizottságnak arra, hogy politikai célokra használja a készülő jogállamisági jelentést Magyarország ellen- hangsúlyozták az elemzésben. Huán Fernando Lopez Ágilár, a brüsszeli LIBE Bizottság elnöke kijelentette, hogy „nem hisszük, hogy a homoszexualitás fenyegetést jelentene a gyerekek számára”, míg Iratxe García Pérez, a Szocialisták és Demokraták Progresszív szövetségének elnöke úgy látta „az LMBTQ nagyon kényes kérdés számunkra.

Nem fogadhatjuk el, hogy az Európai Unió bizonyos tagországai ne tartsák tiszteletben ezeket az értékeket”. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szégyenteljesnek nevezte a szóban forgó jogi rendelkezéseket, valamint ígéretet tett arra, hogy mindent megtesznek azért, hogy a magyar vezetés módosítsa az „LMBTQI-jogokat sértő jogszabályt”.

A gyermek érdeke az elsődleges szempont

Az uniós vezetők hozzáállása a magyar gyermekvédelmi jogszabályhoz kevésbé meglepő annak tükrében, hogy Brüsszel több alkalommal is hitet tett az LMBTQ-életforma – akár gyermekeket is érintő – népszerűsítése mellett. Az Európai Bizottság anyagi támogatását is élvező Transgender Europe nevű NGO 2014 óta kampányt folytat a transzneműség jogi elismeréséért, melynek keretében ösztönzik, hogy minden nyílt vagy rejtett korhatár kerüljön eltávolításra a nem jogi elismerésének folyamatából.

A szervezet tehát megnyitná a nemváltás útját a 18 év alatti fiatalok számára is. Elgondolkodtató továbbá, hogy a Magyar LMBTQI Szövetség által indított, kifejezetten a középiskolás korosztályt megcélzó szivarvanyszakkor.hu honlap szintén az Európai Bizottság finanszírozásával valósult meg.

Fontos ugyanakkor kihangsúlyozni, hogy a gyermekek védelmét széles körű hazai, európai, illetve nemzetközi jogi keretrendszer védi, melynek hatékonyabb érvényesülését segíti elő a júniusi jogszabály-változtatás.

Magyar Hírlap