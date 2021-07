Kibertérbe emelt turizmus

Ma már a szállásfoglalások, a programokra való jegyvásárlás is zömében online zajlik. Ezek azonban nagyrészt külföldi kézben lévő tőkeerős, fejlett rendszerek, és talán ezért sem próbált meg a hazai szakma egy része versenyezni velük, holott nyilvánvaló, hogy így a szolgáltatások hasznának jelentős része is külföldre kerül.

2021. július 20. 08:46

Utazás- és rendezvényszervezők, szállásadók, vendéglátók, valamint számos érdekképviselet részvételével megalakult a Digitális Turizmus Szövetség (DTSZ). Dr. Várhelyi Tamás PhD, CMC főiskolai tanárt, az Innovatív Turisztikai Tudásközpont igazgatóját, a Magyar Oktatás Turisztikai Egyesület (MOTE) alelnökét kérdezte a Gondola.

– Igazgató úr, más ágazatokhoz képest miért gyenge a belföldi vendégforgalom digitális felkészültsége?

– Nem tudnék egyetlen okot kiemelni. Úgy gondolom, hogy a digitalizáció egyik zászlóshajója volt a turizmus, és a repülőjegy-foglalások, vagy az autóbérlés terén más ágazatokhoz képest is előbb volt itt az áttörés. Ma már a szállásfoglalások, a programokra való jegyvásárlás is zömében online zajlik. Ezek azonban nagyrészt külföldi kézben lévő tőkeerős, fejlett rendszerek, és talán ezért sem próbált meg a hazai szakma egy része versenyezni velük, holott nyilvánvaló, hogy így a szolgáltatások hasznának jelentős része is külföldre kerül. Az elmúlt években azért megfigyelhetők pozitív változások, és megfelelő összefogással változtatni lehet ezen a helyzeten.

Világörökség a kiberturizmusban

Paradox módon a pandémia is segítheti ezt, hiszen a bezártság következtében sokan kezdték intenzívebben használni a digitális lehetőségeket. Most, hogy újra lehet utazni, a turisztikai szakmán a sor, hogy megfelelő alkalmazásokat fejlesszen a megnövekedett számú potenciális felhasználóknak.

– A vendégforgalmi piacot utazási blogok és internetes megosztások formálják, az utazási szokások átalakultak, a foglalási rendszerek átkerültek a virtuális térbe. A „digitális bevándorlók" nemzedéke, a mai hatvanasok, hetvenesek miképpen tudnak ehhez felpörögni?

– Úgy látom, hogy ez a generáció megtanulta használni az internetet, csak máshogy, ahogy az ebbe a világba beleszületett fiatalok. Ők nem a legújabb technológiákat, appokat keresik, és inkább laptopot, asztali gépet használnak telefon helyett. E mellett ennek a generációnak is megkülönböztethetünk két markáns csoportját: azokat, akik a munkájukhoz már használták a világhálót, és azokat, akik legfeljebb a gyerekeiktől, unokáiktól tanulták az alapokat. Az előbbiek a már megismert tranzakciós weblapokat, portálokat nagy biztonsággal használják, csak az állandó változásokat, újításokat nem szeretik. Az utóbbiak esetében nehezebb a helyzet: ők inkább csak azt tudják használni, amit konkrétan megmutattak nekik, de számukra is egyre inkább elsődleges információforrás a világháló. Ők azonban nem fognak tudni kreatívan keresni, illetve ügyet intézni így.

– A szövetség képzési rendszerek létrehozását sürgeti, és olyan támogatásokat szeretne uniós és költségvetési forrásból, amelyek javítják az érintett vállalkozások digitális fejlettségét. Ez mennyiben állami, s mennyiben üzleti feladat a mai világban?

– A jól átgondolt képzések fontosak, és egyben ez még egy marketing eszköze is lehet a hazai turisztikai szolgáltatóknak. Fontos, hogy megfelelő stratégia alapján, több szinten valósuljon meg. Az uniós források alkalmasak lehetnek erre is – az első teljes ciklusban én vezettem az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) tanácsadói (ex ante) munkáit, és ennek az operatív programnak a segítségével áttörés történt a közigazgatás digitalizációja terén, ahol a turizmushoz képest is elmaradottabbak voltak a rendszerek.

Dr. Várhelyi Tamás

Úgy gondolom, hogy a mai világban ez természetesen a piaci szereplők üzleti feladata, de nemzetgazdasági érdek, hogy a piaci folyamatokat felgyorsítsuk, ezért az állami támogatás mellett komoly közgazdasági érvek is szólnak. Ráadásul a járvány kivéreztette az ágazatot, amely nyilvánvalóan támogatásra szorul – és véleményem szerint nem lenne helyes, ha csak az infrastruktúra fejlesztését, a felújításokat támogatnák, a képzés és a termékfejlesztés támogatása akár hatékonyabb is lehet.

Molnár Pál

gondola