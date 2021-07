NNK: mindenki éljen az oltás lehetőségével!

Míg korábban a koronavírus alfa (angol) variánsa volt a domináns, addig az elmúlt hetekben a delta variáns (indiai) okoz több megbetegedést Európában - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője a közmédiának kedden.

2021. július 20. 14:01

Somogyi Nóra asszisztens beolt egy nőt a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina második adagjával a békéscsabai Réthy Pál kórházban 2021. július 20-án. MTI/Rosta Tibor

Míg korábban a koronavírus alfa (angol) variánsa volt a domináns, addig az elmúlt hetekben a delta variáns (indiai) okoz több megbetegedést Európában - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője a közmédiának kedden.

Galgóczi Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy nemzetközi tapasztalatok szerint az európai országokban az új fertőzöttek száma jelentős mértékben nő. Főleg azok fertőződnek meg, akik nem olttatták be magukat. Közülük 77 százalékkal több új esetet regisztráltak az elmúlt hetekben - tette hozzá.



Magyarországon a védőoltásoknak köszönhetően megállították a koronavírus-járvány harmadik hullámát - emelte ki, hangsúlyozva, hogy a további járványhullámot is csak az oltásokkal lehet megakadályozni.



Az osztályvezető kitért arra is, hogy Magyarországon több mint 5 millió 573 ezren megkapták valamely oltás első és 5 millió 311 ezren az oltás második dózisát is, így a magyar lakosság 55 százaléka védettnek számít, míg az európai átlag 41 százalék.



Galgóczi Ágnes szerint azonban "nem dőlhetünk hátra", hiszen a delta variáns újabb járványhullámot indíthat el. Kiemelte: a legfontosabb, hogy azokat az embereket megvédjék, akik leginkább kitettek a fertőzés veszélyének és súlyos lefolyású betegség kockázatának.



A járványügyi szakember kitért arra, hogy egyik védőoltás sem ad száz százalékos védelmet, de a kórházba kerülést, a betegség súlyos lefolyását megakadályozhatja.



Kitért arra, hogy hárommillió ember még nem kérte a védőoltást Magyarországon, az idős korosztály 15 százaléka nincs beoltva koronavírus ellen. A krónikus betegek, az idősek védelme a legfontosabb, ezért arra kérnek mindenkit, éljenek az oltás lehetőségével - emelte ki.

Becsei László, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgatója nyilatkozik a közmédiának a békéscsabai Réthy Pál kórházban 2021. július 20-án. MTI/Rosta Tibor



Galgóczi Ágnes emlékeztetett: a felnőttek mellett a 12 évesnél idősebbeknek is elérhető a védőoltás, egyben arra kérte a szülőket, regisztráljanak és olttassák be gyermeküket.



MTI