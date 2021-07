Zavarosan magyarázkodik Cseh Katalin

A Momentum sajtóosztálya álhírnek nevezte az ügyet, Cseh Katalin pedig közösségi oldalán reagált a vele kapcsolatos hírekre, de érdemben nem cáfolta azokat.

2021. július 21. 10:42

Rágalomnak nevezte Cseh Katalin a vele szemben felmerülő korrupciós ügyet. Mint ismeretes, már vasárnap megjelent egy rejtélyes videó, amit a bennfentes.net hozott nyilvánosságra, ebben egy maszkot viselő illető egy politikus lebuktatásáról beszélt. Ezt követően hétfőn újabb videó került nyilvánosságra, ami már uniós pénzekkel való visszaélést lebegtetett, kedden délelőtt pedig arról írt a bennfenetes.net, hogy az érintett politikus nem más lehet, mint Cseh Katalin, a Momentum EP képviselője. Több mint 4,5 milliárd forint európai uniós támogatásról és 300 millió forintnyi állami közbeszerzésről van szó, amit Cseh Katalinhoz köthető cégek zsebeltek be. A Momentum sajtóosztálya álhírnek nevezte az ügyet, Cseh Katalin pedig közösségi oldalán reagált a vele kapcsolatos hírekre, de érdemben nem cáfolta azokat.

A politikus például azzal cáfolta a vádakat, hogy csak 2018 óta politizál aktívan és ebben az időszakban már nem ő vezette az érintett céget. Ennek ellenére a Mediaworks kérdésére már belezavarodott a válaszba és arról beszélt, hogy az egyetemi évei alatt is politizált. A Momentum politikusa kérdésre azt is elismerte, hogy ő maga is nyújtott be pályázatot az érintett cégen keresztül, ráadásul 2018-ban is.

A kétszínűség netovábbja

Cseh Katalin ember. Ezt onnan tudjuk, hogy szerinte az uniós pénz nem a kormányé, hanem az embereké. És nem is akármilyen ember, hanem a Momentum európai parlamenti képviselője. Ezért aztán azt hirdeti úton-útfélen, hogy az uniós pénzek nagy részének közvetlenül kellene Magyarországra érkeznie, ahogy ő fogalmaz, a korrupt kormányok és strómanjaik megkerülésével, igazságosan kell azokat szétosztani a tisztességes vállalkozók között. De nem is csak hirdeti ezeket a magasztos eszméket, hanem a Bennfentes tényfeltáró cikkéből kiolvashatóan alapos gyanú merült föl arra vonatkozóan, hogy bőszen gyakorolta is az uniós források felvázolt becsatornázását családi és baráti cégek kasszájába.

Mi ezzel a baj? – tehetnénk föl az álnaiv kérdést, ha a moslékkoalíció fiókpártjának üdvöskéje nem világosítana fel naponta bennünket arról, mekkora korrupció fenyegeti az uniós forrásokat azáltal, hogy az elosztás rendszere szerinte az oligarchák kifizetőhelye lett. Ebben a megvilágításban viszont több kérdés is felmerül. Az a kormány, amelyik uniós pénzekhez segíti a vállalkozások egy bizonyos körét, az korrupt? A megsegített vállalkozók strómanok, oligarchák? Ellenben ha mindez ellenzéki politikushoz kötődik, akkor az maga az igazságosság, a haveri cégek vezetői pedig a tisztességesség márványszobrai? Erről az a poén juthat eszünkbe, hogy Cseh Katalin és bandája számára az az ügylet korrupció, amiből őket kihagyták. Kár, hogy amióta a Momentum nevű mindenellenes párt létezik, ezen még mosolyogni sem tudunk ebben az országban.

Ne feledjük, hogy ennek a gyülevész hadnak a vezetője, Fekete-Győr András minden gátlás nélkül fenyegetőzik ellenfelei bebörtönzésével, vagyonelkobzásával, abba a brancsba tartozik, ahol azon elmélkednek, miként lehet földönfutóvá tenni bárkit, aki nem fúj velük egy követ. Ideo­lógusaik már gyártják a tetszetős elméleteket arról, hogyan lehet felfüggeszteni a jogállamot arra a néhány pillanatra, amíg vissza nem billentik az általuk helyesnek vélt kerékvágásba az ország szekerét, vagyis el nem lopják azt, ami szerintük az elmúlt időszakban rossz kezekbe került.

Ez az a társaság, amelyik arra a legbüszkébb, hogy megakadályozta Magyarországon az olimpia megrendezését. Ők azok, akik azóta is elleneznek mindent, ami épül, akik fölöslegesnek tartanak mindent, ami a nemzetnek gyarapodást jelent. Ők a pusztulat pártja. Így ismertük meg őket. Azok után viszont, amit a Bennfentes cikke sejtet, lehet, át kell értékelnünk a Momentum szerepét a hazai politikai palettán. Ők lehetnek a legálszentebb, legkétszínűbb, leggátlástalanabb hazudozói a magyar közéletnek. Messze túltesznek kommunista, ávós szellemi elődeiken.

Cseh Katalin most magyarázkodik, magyarázkodás közben ismét szemérmetlenül hazudik. Próbálja bagatellizálni a nyilvánvaló tényeket, de meseszövésében a tér és az idő kezelése súlyos hiányosságokat mutat. Érezheti ő maga is, hogy izzadságszagú szövegének összetartó ereje nem túl acélos, mondhatni a lódítás szétveti az egészet, ezért hát támad, perrel fenyegetőzik. Mint az elején megállapítottuk, Cseh Katalin is ember. És mint ember, tévedhet, hibázhat. Ám amikor fény derül a tévedésre, netán a ballépésre, legjobb, ha az ember visszavesz az arcából, szerényebben szónokol az ellenfele szemében megbúvó szálkáról, és nem tagadja le a sajátjából kiálló gerendát. Erre viszont képtelen a Momentum alapítója, ezért bizton számíthatunk arra, hogy még sok izgalmas, sokszor egyenesen elképesztő pillanatot tartogat számunkra az a folyamat, amiben kiderül, korrupt gazember-e az állítólagos rendszerszintű korrupció elleni harc legádázabb Jeanne d’Arcja.

