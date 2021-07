Karácsony Gergely mélyen hallgat a villamosokról

Egyre gyanúsabbnak találja a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) a fővárosi villamosbeszerzést, miközben Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely mélyen hallgat az ügyben.

2021. július 21. 12:20

A BKV hétfői közleményére reagálva a VEKE közösségi oldalán fejtette ki, hogy miért találják egyre gyanúsabbnak a közlekedési cég villamosbeszerzését. Az egyesület szerint elképzelhető, hogy nem is akarja klimatizálni a BKV a frankfurti használt villamosokat, amelyeket a németek csak grillsütőnek neveznek a rajtuk uralkodó forróság miatt, és az üzemeltető frankfurti közlekedési vállalat a saját weboldalán tette közzé, hogy ezek a típusú villamosok utólag nem klimatizálhatók, egyszerűen nem bírja el a tető a berendezéseket.

Az összesen 7,7 milliárd forintért megvásárolható 35 jármű kapcsán a VEKE kiemeli, hogy a BKV szerint egy előzetes gazdaságossági számítás alapján a klimatizálás költségeit is figyelembe véve tízéves futamidőre vetítve hasonló költség mellett üzemeltethetők a frankfurti villamosok, mint a velük kiváltani szándékozott Ganz-csuklósok.

„Ugyanakkor klimatizálás nélkül több száz millió forintos nagyságrendű költségmegtakarítás is elérhető lenne” – írta a BKV, amely leszögezte, hogy a villamosok esetében a légkondicionáló berendezések utólagos beszerelése megvalósítható. Ezt annak ellenére jelentették ki – emlékeztet a VEKE –, hogy korábban a német közlekedési vállalat, a VGF azt mondta: utólag sem klimatizálhatók a kérdéses villamosok.

A VEKE szembesíti a BKV-t, miszerint arra hivatkozik a cég, hogy ők ezt meg tudják oldani, mert annyi tapasztalatuk van, miközben a valóságban mindössze egyetlen darab kísérleti példányt szereltek be egy hannoveri villamosba, amely viszont a frankfurtival ellentétben magaspadlós. Az egyesület arra is felhívja a figyelmet, hogy a BKV olyan buszoknál sem tudta megoldani a klimatizálást, amelyekben egyébként ki van alakítva erre a hely.



A szürreálisnak minősített BKV-közlemény kapcsán emlékeztetnek, hogy Karácsony Gergely a vészhelyzeti időszak utolsó napján írta alá a beszerzést, amely a BKV igazgatóságában is nagy vitákat váltott ki, és a főpolgármester még helyettesét, Kiss Ambrust is meghazudtolta, aki korábban azt nyilatkozta: „A beszerzést mindenesetre megelőzi egy prototípus Budapestre hozatala, ezen fogják kipróbálni, hogy felszerelhető-e rá a klíma.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz akkor, ha nem, azt mondta, akkor ez majd egy következő megoldandó probléma lesz.” A megoldandó probléma tehát Karácsony Gergely önkényes döntésén múlik, aki ugyan naponta több állásfoglalást is megjelentet közösségi oldalán, a villamosbeszerzés kapcsán azonban júliusban egyáltalán nem nyilvánult meg.

