Gyurcsány új fejezetet nyitott a magyar közéletben - az ellenzék adta, mi lényege

Gyurcsány Ferenc ma új fejezetet nyitott a magyar közéletben, "a közbeszéd rohasztásában" - írta a Fidesz frakcióvezetője szerdán a közösségi oldalán.

2021. július 21. 21:25

Kocsis Máté hozzátette: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke a gyermekvédelmi népszavazásra "burkolt, de jól érthető anyázással" válaszolt a miniszterelnöknek. Letudhatnánk a dolgot annyival - írta -, hogy "egy nemzetét gyűlölő gazembertől" ez is dicséretnek számít.

Ugyanakkor elgondolkodtatónak nevezte, hogy vajon "mitől lett ennyire ideges a bukott miniszterelnök". Kocsis Máté szerint nem lenne csoda, ha a népszavazástól, mert amikor a nép kinyilváníthatja akaratát, az Gyurcsány Ferencnek "nem sok jót szokott jelenteni".

Kocsis Máté azt sem nevezné újdonságnak, ha magától a gyermekvédelmi törvénytől lenne ideges a DK elnöke, mert - mint írta - már kormányfőként is megfosztotta a családokat és a gyermeket vállalókat szinte minden támogatástól, és "ízlésének való" az is, ha gyerekeket traktálhat "félrement ideológiákkal".

A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője szerint attól is ideges lehet Gyurcsány Ferenc, hogy a kormány "az erőszakos LMBTQ-propagandát" még brüsszeli nyomásra sem engedi be a gyerekek közé. "Már pedig nem fogjuk" - jegyezte meg.

Hozzátette: a baloldaliakkal ellentétben a kormánypártok megbíznak a szülőkben, neveljék úgy a saját gyermekeiket, ahogy akarják. Nekik vannak előjogaik, nem pedig "az alternatív szexuális propagandát terjesztő álcivil szervezeteknek" - hangsúlyozta.

Kocsis Máté úgy fogalmazott: Gyurcsány Ferenc "két anyázás között" "barátkozzon meg szépen a gondolattal", hogy a magyar gyermekvédelmi törvényről nem Brüsszelben fog dönteni a "hatalommániás elit", hanem a magyarok, itthon, népszavazáson. A DK elnökének azt üzente: a haza, a nemzet és a gyermekvédelem szavakat pedig nyugodtan felejtse el, mert "régóta tudjuk", azokat nem neki találták ki.

"El a kezekkel a gyerekeinktől!" - zárta bejegyzését a Fidesz frakcióvezetője.

Gyurcsány Ferenc szerdán, Orbán Viktor miniszterelnök gyermekvédelmi népszavazásról szóló bejelentése után közösségi oldalán azt írta: "Orbánnak üzenem: szórakozz a felmenőiddel, ne a hazáddal!

MTI

Dobrev: Orbán Viktor, hogy elfedje a problémákat, álkérdésekről kezdeményez népszavazást

Orbán Viktor miniszterelnök, hogy elfedje a problémákat, álkérdésekről kezdeményez népszavazást - jelentette ki a Demokratikus Koalíció (DK) előválasztási miniszterelnök-jelöltje, európai parlamenti (EP-) képviselője szerdán. Dobrev Klára azon véleményét is hangoztatta: egy fillér uniós támogatás sem érkezik Magyarországra a kormány által szétosztható keretekből, amíg Orbán Viktornak hívják az ország miniszterelnökét.

A politikus a pártja Facebook-oldalán közvetített online sajtótájékoztatón elmondta, az EU elzárta a pénzcsapokat az Orbán-kormány előtt, kedden hivatalosan is visszadobta a kormány helyreállítási tervét, és valószínűleg ez a sors vár a többi európai uniós támogatásra is, mivel a felhasználás szabályai ugyanazok.

Véleménye szerint az intézkedés a magyar emberek védelme érdekében történt.

Az ellenzéki politikus szerint olyan kormányra és rendszerre van szükség, ahol ezek a támogatások oda kerülnek, ahova valók: a magyar kisvállalkozókhoz, gazdákhoz, civil szervezetekhez, önkormányzatokhoz.

Dobrev Klára szerint Orbán Viktor kétségbeesetten kapkod, álkérdésekkel próbálja meg elfedni a valóságot.

"Népszavazást kezdeményez olyan problémákról, amelyek nincsenek, olyan ellenségekkel szemben, akik nincsenek. Mindezt azért, hogy ne kelljen a lényegről beszélnie" - fogalmazott.

Az EP-képviselő azt mondta, Orbán Viktor tisztességtelen, jogtalan, törvénytelen eszközökkel figyelte meg saját népét és az EU elzárta az uniós támogatásokat elől, vagyis a magyar kormány nem oszthatja tovább saját oligarcháinak, családtagjainak ezeket a pénzeket.

Szerinte az új "köztársasági" kormánynak jövő év áprilisa után nyilvánosságra kell hoznia minden, a lehallgatásokról szóló adatot és újra kell tárgyalnia az európai uniós támogatásokat.

MTI

Blöff lehet Karácsony népszavazási ötlete

Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel jelentette be, hogy a kormány öt kérdésben népszavazást kezdeményez a gyermekek védelmét érintően. Mivel a mai nappal újra lehetőség nyílt referendumok indítására, így Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán jelentette be, hogy ő is népszavazást kezdeményez.

Miután egy kormányhatározat lehetővé tette, hogy a veszélyhelyzet idején is lehessen népszavazást kezdeményezni, Karácsony Gergely is közzétette: több kérdésben is a választókhoz akar fordulni. Ugyanakkor a főpolgármester által felvetett témákban a népszavazás indítása már most okafogyottá vált.

Karácsony a korábbi terveinek megfelelően népszavazást akar tartani a Fudan Egyetem kérdésében, amivel nyitott kapukat dönget, mivel a kormány részéről Gulyás Gergely már június elején jelezte: „ha a beruházás feltételei ismertek, akkor a budapestiek népszavazáson dönthetnek arról, akarnak-e Fudan Egyetemet”.

Az elképzelés szerint egy országos referendumot szeretne Karácsony az ügyben, pedig jogilag lehetőség van arra, hogy csak a Budapesten élők dönthessenek egy helyi voksolás keretében.

A főpolgármester arról is népszavazást szeretne, hogy „a kormány ne adhassa el az autópályákat”, ami azért életszerűtlen, mert nem adják el, hanem koncesszió keretében bérbe adják a sztrádákat.

Ahogyan a már meglévő hálózat, úgy az újonnan építendő szakaszok is a magyar állam tulajdonában lesznek és maradnak a koncessziós üzemeltetésben is, ebből a kormány nem enged – számoltunk be nemrégiben egy háttérbeszélgetés alapján. Idetartozik, hogy másik cégbe sem kívánja kiszervezni az autópálya-építés és -üzemeltetés feladatát a kormány, mert azzal megnyitná a lehetőséget a privatizáció előtt, ezt pedig mindenképpen elkerülendőnek tartják a döntéshozók. A koncessziós pályázatot június 14-én hirdették meg, a még nem kihirdetett nyertesnek 35 évig kell ellátnia a feladatát. Ez idő alatt csak az inflációval nőhetnek az autópályadíjak. A koncessziós modell garantálja, hogy az államadósságot ne növeljék az úthálózattal kapcsolatos beruházások, ugyanis uniótól nem számíthat többé ilyen forrásra Magyarország.

Karácsony Gergely népszavazási kérdései már most értelmetlenné váltak Fotó: Mirkó István

Az utóbbi időszakban újra a kínai vakcinákat kezdte támadni a baloldal, amit most Karácsony Gergely népszavazás útján szeretne folytatni. A baloldali városvezető azt szeretné elérni egy referendumon, hogy legyen általános, ingyenes antitestszűrés minden hatvan év felettinek.

Ez a felvetés szintén értelmetlenné vált, mivel Orbán Viktor miniszterelnök múlt héten bejelentette, hogy augusztus elsejétől megnyílik hazánkban a lehetőség a harmadik oltás felvételére, ami Európában először Magyarországon válik elérhetővé.

Ráadásul Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere egy keddi interjúban az ellenanyagmérésekkel kapcsolatban kijelentette: az nem jellemzi a védettség mértékét. A miniszter hozzátette: az antitestvizsgálat eredményeit nem lehet összehasonlítani, mivel különböző laborokban különböző módszerekkel végzik azokat.

Karácsony Gergely népszavazási ötletének a komolysága már azért is megkérdőjelezhető, mert a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően a főpolgármester népszavazást nem kezdeményezhet. Az általa felvetett kérdésekben akkor rendelhet el az Országgyűlés referendumot, ha azokat legalább kétszázezer állampolgár az aláírásával támogatja.

Mindent egybe véve úgy tűnik, hogy Karácsony Gergely népszavazási ötlete még azelőtt gellert kapott, mielőtt elkezdődött volna az aláírások gyűjtése.

MNO

Jakab Péternek is van öt kérdése

A kormány kamu-népszavazásra bocsátott 5 kérdésére a válaszom: NEM. – írja Facebookon Jakab Péter. A Jobbik elnöke a kormány Orbán Viktor által szerda délelőtt ismertetett öt népszavazási kérdése kapcsán fogalmazta meg véleményét. A politikus nem érti, minek népszavazást tartani ezekben a kérdésekben: Ugyan ki akarná támogatni, hogy kiskorú gyermekek számára elérhetőek legyenek a nemi átalakító kezelések? Minek ehhez népszavazást tartani?

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje szerint, ha a kormány bátor lenne, ezeket a kérdéseket tenné fel:

Támogatja-e, hogy a magyar kormány befejezze a lopást?

Támogatja-e, hogy a kormány befejezze a magyarok lehallgatását?

Támogatja-e, hogy csatlakozzon Magyarország az Európai Ügyészséghez?

Támogatja-e, hogy meginduljon az elszámoltatás, és börtönbe kerüljenek azok, akik kifosztották a nemzetet?

Támogatja-e, hogy a lopott pénz visszakerüljön azokhoz, akik megdolgoztak érte: a magyar emberekhez?

Ezekre a kérdésekre ha őt kérdeznék, már igennel válaszolna.

24.hu





