Boszorkányüldözés áldozata volt a magyar nyelv gyökelmélete

– A gyökelmélet helyes alkalmazása jó lehetőség lenne arra, hogy a gyermekek ráérezzenek a nyelv belső logikájára – véli Pomozi Péter nyelvész.

2021. július 22. 18:00

Elszomorító, hogy a magyar anyanyelvi oktatásban szó sincs a gyökelméletről, holott ez alkotó és élvezetes módja lenne az anyanyelvi kompetenciafejlesztésnek. Azt hiszem, a gyökelmélet helyes alkalmazása jó lehetőség lenne arra, hogy a gyermekek ráérezzenek a nyelv belső logikájára – nyilatkozta Pomozi Péter, a Magyarságkutató Intézet (MKI) Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának vezetője a Vasárnapnak. A nyelvésszel, lapunk szerzőjével Czuczor Gergely és Fogarasi János szótáráról beszélgettek.

Pomozi Péter szerint a belső nyelvi rekonstrukció logikus rendszerét, a gyökrendszer módszerét az újgrammatikusok vetették el, amikor a gyökszótárakról lemondtak, és ezzel nagy kárt okoztak.

– Czuczor és Fogarasi egyik legnagyobb bírálója Hunfalvy Pál volt. Szerinte gyökszótárunk egy önkényes agyszülemény terméke, azaz Czuczor és Fogarasi szófejtéseit nagyrészt önkényeseknek, értelmetleneknek tartotta. Hunfalvy kizárólag a nyelvek közötti összehasonlítást tartotta célravezetőnek a szófejtésben.

Ezzel viszont tézis és antitézis vitájában épp a szintézis lehetősége veszett el jó időre – mondta a nyelvész.

Az, hogy ma kevesen ismerik a magyar nyelvtudomány egyik legbecsesebb és legmonumentálisabb teljesítményét, a Czuczor–Fogarasi-féle szótárat (a gyökelmélet egyik sarkalatos pontja, hogy a gyök olyan alapvető lexikai kiinduló egység, amely nem bontható tovább, és amelyek az adott nyelvben vagy akár több nyelv között is, hatalmas szócsaládok kialakulásáért felelősek. Például a kör gyökből származtatható a kerek, kerék, karima szavunk is), abban Pomozi Péter szerint a nyelvészet XX. századi vitái is felelősek. A Czuczor‒Fogarasi gyökelméleti része az ezredforduló táján került vissza apránként a tudományos közgondolkodásba, a szótörténetitől a kognitív szemantikai vizsgálatokig, lényegében egy százötven éves „boszorkányüldözés” után.

– Elszomorító, hogy a magyar anyanyelvi oktatásban szó sincs a gyökelméletről, holott ez alkotó és élvezetes módja lenne az anyanyelvi kompetenciafejlesztésnek.

Azt hiszem, a gyökelmélet helyes alkalmazása jó lehetőség lenne arra, hogy a gyermekek ráérezzenek a nyelv belső logikájára.

Történtek erre elszigetelt kezdeményezések, de sohasem kerettantervi szinten. A fiatalok fantáziájának megmozgatására már csak azért is nagy szükség lenne, mert a fogalmi gondolkodás háttérbe szorul a mindenütt kész képeket, sémákat közvetítő digitális jelenben – mondta a nyelvész.

(A borítóképen Czuczor Gergely arcképe látható. Forrás: Wikipédia)

